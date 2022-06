Se hace historia en el Desafío Pho3nix Sub7 Sub8

Al referirse a su increíble logro, Kristian Blummenfelt señaló:

"El día de hoy se trató de hacer historia, pero también de demostrar que vale la pena perseguir todos los objetivos, grandes y pequeños. Este ha sido un objetivo mío desde que recuerdo, y no podría haberlo hecho sin el apoyo de mi increíble equipo; gracias".

Kat Matthews dijo lo siguiente después de su excepcional logro:

"El trayecto para llegar a este desafío ha sido difícil, y no estaría aquí si no fuera por el increíble equipo que me rodea. Pero el día de hoy se trataba de mucho más que ir al Sub8. Se trataba de mostrarle al mundo que no existe lo 'imposible'".

Chris McCormack, director ejecutivo de Mana y organizador del evento, comentó:

"Estoy realmente atónito. El Desafío Pho3nix Sub7 Sub8 tuvo como objetivo inspirar a las personas, y ver a Kristian y Kat enfrentar el Sub7 y Sub8 desafió lo que muchos decían que era 'imposible'. Espero que todos los que hoy ven el evento se sientan inspirados por estos increíbles atletas y ahora se desafíen a sí mismos a poner a prueba sus propios imposibles. Agradezco a todos los involucrados. A los atletas. A las liebres. Al equipo que hizo posible lo que acabamos de presenciar. Hoy fue un día extraordinario".

Puede encontrar recursos aquí.

El comunicado de prensa en video de la carrera completa se puede encontrar aquí.

Puede obtener más información sobre la Pho3nix Foundation en www.pho3nixfoundation.com.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1832868/Pho3nix_Sub7_8_Challenge_Kat.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1832869/Pho3nix_Sub7_8_Challenge_Kristian.jpg

Contacto: [email protected]

FUENTE Mana Sports and Entertainment Group

SOURCE Mana Sports and Entertainment Group