FHC Shanghai Global Food Trade Show sera renouvelé et mis à niveau pour intégrer 10 catégories d'expositions

SHANGHAI, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Du 8 au 10 novembre 2023, FHC Shanghai Global Food Trade Show sera renouvelé et mis à niveau pour intégrer 10 catégories d'exposition : Viande et produits aquatiques, aliments de loisirs, produits laitiers, bonbons et chocolat, chaîne d'approvisionnement et matières premières pour la restauration, condiments et huile, café et thé, boulangerie et repas léger, transformation et emballage des aliments, plats préfabriqués et cuisine centrale. Avec de nombreux pavillons étrangers, trois grands événements internationaux et plus de 15 forums industriels, il bâtira une série de zones d'exposition spéciales dédiées au café et à l'alimentation et fera son retour au Shanghai New International Expo Center (SNIEC).

En tant que plateforme d'exposition complète dans le domaine de l'alimentation et des boissons, FHC a été l'une des premières tribunes permettant aux marques d'aliments et de boissons étrangères d'entrer sur le marché chinois pendant de nombreuses années. Au fil des ans, FHC a invité des pavillons internationaux de haute qualité de plus de 50 pays et régions du monde à se réunir à Shanghai avec des spécialités sélectionnées du monde entier. En 2021, elle a attiré des exposants de 15 pays et régions, dont la Belgique, le Danemark, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, les États-Unis, la Russie, le Japon, la Corée du Sud et plus de 200 entreprises étrangères.

Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. a accumulé plus de 30 ans d'expérience d'exposition. Après 26 ans, FHC Shanghai Global Food Trade Show est devenu l'un des principaux salons pour l'industrie des aliments, des boissons et de la restauration, tout en permettant la croissance rapide des secteurs de l'alimentation et des boissons de Sinoexpo. Dans le même temps, il est également l'un des salons de l'hôtellerie et de la restauration d'Informa Markets.

