Fibocom annonce la série FM330 des modules 5G RedCap propulsé par MediaTek pour mener à bien l'expansion de la 5G au MWC Barcelona 2024

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Fibocom annonce le lancement de la première série FM330 des modules 5G RedCap basés sur le T300 en collaboration avec MediaTek lors du MWC Barcelona 2024. Élargissant l'éco-système de la 5G avec le T300 de MediaTek, la nouvelle série de modules RedCap offre des performances sans fil incomparables pour des transmissions haut débit fiable, une compacité matérielle de pointe et une excellente efficacité énergétique. La série FM330 est positionnée pour enrichir l'éco-système d'une gamme plus large, couvrant une variété de scénarios pour les utilisateurs, , les entreprises et l'industrie.

BARCELONE, Espagne, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Fibocom (code boursier : 300638), un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions sans fil et de modules de communication sans fil IoT (Internet des Objets), lance une nouvelle série de modules 5G RedCap intégrant le modem T300 5G de MediaTek, la première solution au monde de système sur puce à radiofréquence (RFSOC) à 6 nm pour la 5G RedCap. En intégrant un processeur Arm Cortex-A3 monocœur dans un facteur de forme très compact, la série FM330 est une solution optimale qui offre une couverture étendue, une efficacité réseau accrue et une autonomie de batterie optimisée pour les clients de l'industrie.

Conforme aux normes 3GPP R17, la série FM330 prend en charge les bandes de fréquences 5G grand public dans le monde entier et est capable d'exploiter une bande passante maximale de 20 MHz, assurant ainsi un débit de pointe de 227 Mb/s en liaison descendante et 122 Mb/s en liaison montante, ce qui est suffisant pour répondre à la demande d'applications 5G avec un débit plus faible de données tout en équilibrant l'efficacité énergétique. Dans sa conception matérielle, elle adopte le facteur de forme M.2 dont les mesures sont 30 x 42 mm bénéficiant de la solution RFSOC unique intégrée au T300, en plus d'une conception d'antenne optimisée en 1T2R, ce qui permet d'économiser considérablement la surface du circuit imprimé. De plus, la série FM330 est compatible avec le module LTE Cat 6 FM101 de Fibocom, ce qui facilite la migration des clients de la 4G vers la 5G. Enfin, le module fournit un schéma de modulation 64QAM/256QAM (en option) pour optimiser considérablement le coût et la taille.

Solution de dongle 5G intégrée à la série 330FM du module 5G RedCap de Fibocom

Les dongles 5G gagnent en popularité en offrant une connectivité portable à haut débit, ultra-fiable partout et à tout moment, élargissant l'éco-systèmede la 5G FWA à plus de cas d'usage. La série FM330 de Fibocom prend en charge les systèmes d'exploitation traditionnels, dont Windows, Linux et Android, pour s'adapter à la diversité des terminaux. Équipée d'une interface périphérique USB standard, elle permet d'accéder facilement à Internet avec le système plug-and-play et peut être largement appliquée aux terminaux tels que les PC, les tablettes, les drones, les routeurs industriels, etc. Fibocom tire partie de la solution unique du dongle 5G pour aider les clients à s'adapter à un marché en croissance rapide et à monétiserla 5G avec un temps réduit de mise sur le marché.

« En tant qu'élément clé du modem T300 5G récemment annoncé, RedCap est un moyen pour nous de démocratiser l'accès aux fonctionnalités de la 5G, ce qui permet aux clients de fournir plus facilement une large gamme d'appareils IoT compatibles avec la 5G, a déclaré Evan Su, directeur général de la division Communications sans fil de MediaTek. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Fibocom en tant que partenaire pour garantir des produits 5G plus rapides et plus fiables dans le monde entier et alimenter la prochaine génération de connectivité. »

« Nous sommes honorés de présenter la série FM330 avec MediaTek sur la scène mondiale lors du MWC 2024, le T300 est une plate-forme de chipset avancée qui bénéficie de de plusieurs innocations de pointe et qui s'intègre parfaitementaux modules de la série FM330 de Fibocom, a déclaré Simon Tao, vice-président de MBB BU chez Fibocom. Le partenariat exclusif et solide avec MediaTek refléte l'évolution de la 5G vers la prochaine étape et au-delà, et nous avons la confiance nécessaire pour étendre l'adoption de la 5G à un écosystème à grande échelle avec des solutions sans fil évolutives et personnalisées. »

En savoir plus sur le portefeuille de modules RedCap de Fibocom au stand #5I33 dans le hall 5 pendant le MWC Barcelona 2024.

À propos de Fibocom

Fibocom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules et de solutions de communication sans fil, ainsi que le premier fournisseur de modules de communication sans fil coté sur le marché boursier des actions A chinoises (code boursier : 300638). Fibocom offre une solution unique pour les clients de l'industrie en intégrant des modules de communication sans fil et des solutions IoT. Avec plus de deux décennies d'engagement dans la technologie de communication M2M et IoT et une vaste expertise, nous sommes capables d'apporter un service de connectivité fiable, pratique, sécurisé et intelligent à chaque industrie, enrichissant ainsi la vie intelligente avec une expérience sans fil parfaite. Le portefeuille de produits de Fibocom comprend des modules cellulaires (5G/4G/3G/2G/LPWA), des modules de qualité automobile, des modules d'IA, des modules intelligents pour Android, des modules GNSS et un service d'antenne. Ensemble, nous visons à stimuler la transformation numérique dans des secteurs comme l'ACPC (PC toujours connecté), le haut débit mobile, le commerce de détail intelligent, la C-V2X, la robotique, l'énergie intelligente, l'IoT, les villes intelligentes, l'agriculture intelligente, la maison intelligente, la télémédecine, etc.

