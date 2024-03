Fibocom kündigt MediaTek-betriebenes 5G RedCap-Modul der FM330-Serie an, um die 5G-Expansion auf dem MWC Barcelona 2024 anzuführen.

Fibocom kündigt die Einführung der branchenersten T300-basierten 5G RedCap-Modulserie FM330 in Zusammenarbeit mit MediaTek während des MWC Barcelona 2024 an. Durch die Erweiterung der 5G-Landschaft mit Mediateks T300 zeichnet sich die neue RedCap-Modulserie durch unvergleichliche drahtlose Leistungen in hoher Übertragungssicherheit, modernes Hardware-Dichtedesign und exzellente Energieeffizienz aus. Die FM330-Serie soll die 5G-Landschaft auf einen breiteren Bereich ausweiten und Verbraucher-, Unternehmens- und Industrie-Szenarien abdecken.

BARCELONA, Spanien, 11. März 2024 /PRNewswire/ - Fibocom (Aktiencode: 300638), ein weltweit führender Anbieter von IoT (Internet der Dinge) Drahtloslösungen und Drahtloskommunikationsmodulen, bringt eine neue Serie von 5G RedCap-Modulen auf den Markt, die mit Mediateks T300 5G-Modem integriert sind, welches die weltweit erste 6nm-Radiofrequenz-System-on-Chip (RFSOC) Ein-Chip-Lösung für 5G RedCap ist. Durch die Integration eines Single-Core Arm Cortex-A3-Prozessors in einem deutlich kompakten PCB-Bereich sind die FM330-Serien optimale Lösungen, die eine erweiterte Abdeckung, erhöhte Netzwerkeffizienz und längere Akkulaufzeit für Industriekunden bieten.

Konform mit den 3GPP R17 Standards, unterstützt die FM330 Serie die gängigen 5G-Frequenzbänder weltweit und ist in der Lage, eine maximale Bandbreite von 20 MHz zu erreichen, was eine Spitzen-Datenrate von bis zu 227 Mbps im Downlink und 122 Mbps im Uplink gewährleistet, ausreichend, um die Nachfrage nach 5G-Anwendungen mit geringerem Datendurchsatz zu decken und dabei die Energieeffizienz zu wahren. Im Hardware-Design übernimmt sie den M.2 Formfaktor mit den Maßen 30x42mm und profitiert von der einzigartigen RFSOC-Lösung, die mit T300 integriert ist, sowie von dem optimierten Antennendesign in 1T2R, was signifikant die PCB-Fläche spart. Darüber hinaus ist die FM330 Serie pin-kompatibel mit dem Fibocom LTE Cat 6 Modul FM101, was Kunden die Migration von 4G auf 5G erleichtert. Des Weiteren bietet das Modul ein 64QAM/256QAM (optional) Modulationsschema, um die Kosten und die Größe erheblich zu optimieren.

5G-Dongle-Lösung mit integriertem Fibocom 5G RedCap-Modul FM330

5G-Dongles erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, um überall und jederzeit tragbare, hochgeschwindigkeits- und zuverlässige Konnektivität zu bieten und so das Einsatzspektrum von 5G FWA auf mehr Anwendungsfälle auszuweiten. Die FM330-Serie von Fibocom unterstützt gängige Betriebssysteme wie Windows, Linux und Android, um der Vielfalt der Endgeräte gerecht zu werden. Mit einer standardisierten USB-Peripherie-Schnittstelle ist es einfach, über Plug-and-Play auf das Internet zuzugreifen und kann weit verbreitet in Endgeräten wie PCs, Tablets, Drohnen, Industrie-Routern und mehr eingesetzt werden. Fibocom wird die ganzheitliche 5G-Dongle-Lösung nutzen, um Kunden dabei zu unterstützen, sich an den schnell wachsenden Markt anzupassen und 5G-Monetarisierung mit einer verkürzten Markteinführungszeit zu realisieren.

"Als wesentlicher Bestandteil des neu angekündigten T300 5G-Modems ist RedCap für uns ein Mittel, um den Zugang zu 5G-Funktionen zu demokratisieren und es Kunden so zu erleichtern, eine Vielzahl von 5G-fähigen IoT-Geräten bereitzustellen", sagte Evan Su, General Manager der Geschäftseinheit Wireless Communications bei MediaTek. "Wir arbeiten eng mit Fibocom als Partner zusammen, um weltweit schnellere und zuverlässigere 5G-Produkte zu gewährleisten und die nächste Generation der Konnektivität zu ermöglichen."

"Wir freuen uns, die FM330-Serie mit MediaTek auf der Weltklasse-Bühne während des MWC 2024 vorzustellen. Der T300 ist eine fortschrittliche Chipsatzplattform, die mit mehreren innovativen Designs ausgestattet ist und zu 100% in die FM330-Serienmodule von Fibocom integriert wird", sagte Simon Tao, VP des MBB BU bei Fibocom. "Die exklusive und starke Partnerschaft, die wir mit MediaTek teilen, wird sich auf die Weiterentwicklung von 5G in Richtung nächster Stufe und darüber hinaus auswirken, und wir sind zuversichtlich, die 5G-Adoption auf ein groß angelegtes Ökosystem mit skalierbaren, maßgeschneiderten drahtlosen Lösungen ausweiten zu können."

Erfahren Sie mehr über das RedCap-Modulportfolio von Fibocom am Stand #5I33 in Halle 5 während des MWC Barcelona 2024.

