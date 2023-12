Fibocom stimule la numérisation de terminaux industriels intelligents grâce à des solutions PCBA personnalisées

Le PCBA (assemblage de circuits imprimés avec les composants) est au cœur des appareils électroniques, combinant le savoir-faire industriel et l'assemblage de composants électroniques, qui est un processus essentiel pour les fabricants d'appareils au stade initial de la conception du produit. En proposant des solutions PCBA personnalisées pour les terminaux intelligents tels que TPE (Terminal de paiement électronique), PoC (Push-to-Talk over Cellular), les caméras portables et plus encore, Fibocom peut largement simplifier le processus de fabrication, améliorer l'efficacité et réduire les délais de mise sur le marché pour les clients industriels.

SHENZHEN, Chine, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Fibocom (code boursier : 300638), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions sans fil IoT (Internet des objets) et de modules de communication sans fil, annonce la concrétisation de sa capacité en matière de PCBA pour les clients industriels dans les domaines du paiement intelligent, des appareils portatifs industriels, des caméras IA connectées, de l'affichage commercial, de la robotique de service intelligente, des serveurs Edge d'IA, etc. Englobant la conception matérielle, l'évaluation des MD et des ID, la migration et l'intégration des algorithmes, la certification et l'assistance pour les applications logicielles, la solution PCBA complète accélère radicalement la commercialisation des appareils intelligents pour les clients.

« Sous l'effet de l'essor de la transformation numérique dans tous les secteurs, la demande de produits de meilleure qualité, d'efficacité, de délais de mise sur le marché, de rentabilité et de services logiciels et matériels est en pleine expansion, a déclaré Ralph Zhao, vice-président de l'unité commerciale des communications mobiles chez Fibocom. S'appuyant sur la riche expérience de Fibocom dans les marchés verticaux et sur un savoir-faire industriel accumulé depuis plus de 24 ans, les solutions PCBA sont positionnées pour accélérer la numérisation dans toutes les industries grâce à une intégration sur mesure et hautement performante. Nous sommes confiants dans notre capacité d'aider nos clients à conquérir les secteurs de la vente au détail intelligente, du PoC et des caméras portables grâce à une gamme complète de solutions innovantes. »

Activer de nombreuses fonctionnalités pour les TPE (Terminaux de Paiement Electronique)

Les terminaux de paiement intelligents sont en train de devenir des appareils hautement intégrés qui adoptent des configurations extérieures diverses et prennent en charge de nombreuses méthodes de paiement telles que le sans contact, les QR codes, les paiements par carte, etc. Fibocom fournit une solution PCBA qui permet une connectivité sans fil fiable pour les terminaux des PDV et prend en charge les écrans tactiles HD 720/1080p avec un puissant processeur intégré. Outre la prise en charge du système d'exploitation Android, elle permet aux détaillants de mettre à jour le logiciel tout au long du cycle de vie du produit et de développer les applications industrielles en continu.

Activer des capacités d'itinérance et des capacités multimédias robustes pour le PoC (Push-to-Talk over Cellular)

Pour répondre aux exigences des terminaux PoC, Fibocom propose une solution PCBA complète afin de réduire la complexité pour les fabricants de PoC dès les premiers stades de la conception du produit. L'intégration de la capacité cellulaire, des fonctions multimédias, des protocoles de communication, des systèmes d'exploitation et du GNSS dans le PCBA compact accélère considérablement le calendrier de projet IoT, réduit les complexités de développement et accélère le délai de mise sur le marché.

Activer le streaming HD pour les caméras portables

La popularité des appareils portables a augmenté le niveau d'exigence en matière de connectivité et de capacités de streaming audio-vidéo. La solution PCBA de Fibocom prend en charge l'itinérance cellulaire mondiale 4G/5G, ainsi que le Bluetooth/Wi-Fi/NFC pour la communication à courte distance. En outre, le moteur graphique haute performance prend en charge l'enregistrement et la lecture de vidéos 4K/1080p, l'entrée et la sortie de plusieurs caméras, la vision nocturne infrarouge ainsi que le décodage H.264/H.265. Tirant parti de la fiabilité et de l'évolutivité des appareils portables, la solution PCBA offre également des choix flexibles en matière de stockage de données et d'interfaces périphériques. Cette solution peut être largement déployée dans les secteurs des patrouilles de contrôle, du transport, de la diffusion en direct, etc.

