Fidelis Care abre un consultorio comunitario nuevo en Rego Park para servir a los habitantes de la localidad

LONG ISLAND CITY, N.Y., 15 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fidelis Care tiene el placer de anunciar la apertura del nuevo consultorio comunitario de 95-01 63rd Drive en Rego Park, Queens. Con una ubicación cómoda en un barrio activo y diverso, cerca de centros comerciales, restaurantes y tiendas, y con fácil acceso al transporte público, el consultorio nuevo es una muestra del compromiso continuo de Fidelis Care por más de 25 años: ofrecer servicios a los residentes locales donde viven y trabajan.

El consultorio nuevo y espacioso tiene una visibilidad alta en la intersección entre 63rd Drive y Saunders Street, y está a solo dos cuadras del anterior Welcome Center y de la sede de 95-25 de Queens Boulevard. Los miembros y quienes buscan información sobre seguros médicos asequibles y de calidad pueden reunirse con un representante de Fidelis Care en un ambiente seguro y privado. Los representantes de Fidelis Care hablan varios idiomas, lo que refleja la diversidad de las comunidades a las que servimos.

Ya sea para solicitar una cobertura nueva, para renovarla o para aprender sobre las opciones de seguros médicos, los residentes locales pueden visitar el consultorio comunitario nuevo de Lunes a Jueves de 9 AM a 5:30 PM; y los Martes, los Miércoles y los Viernes de 10 AM a 3 PM durante Julio y Agosto. A partir de Septiembre, el horario nuevo será de Lunes a Viernes de 9 AM a 5:30 PM.

"Al ser parte de la comunidad, podemos lograr que niños y adultos de todas las edades tengan acceso a la atención médica y a la cobertura que necesitan", afirmó la Directora de Compromiso con los Socios de Fidelis Care, Pam Hassen. "Fidelis Care tiene sus raíces en la comunidad de Rego Park y esperamos expandir nuestra presencia con el consultorio comunitario nuevo, que nos permite seguir ofreciendo servicio, apoyo y cuidado excepcionales".

Fidelis Care tiene 36 consultorios comunitarios en el estado de Nueva York, incluidos 21 en la ciudad de Nueva York y en Long Island. StreetSide, la flota de consultorios móviles de Fidelis Care, también se encarga de ofrecer servicio a los miembros y de compartir información sobre las opciones de cobertura.

Cobertura expandida, nueva asistencia financiera, Plan Esencial sin prima

Los representantes de Fidelis Care pueden ayudar a los residentes locales a aprender sobre las opciones de cobertura de bajo costo y sobre una nueva asistencia financiera expandida para los neoyorquinos que se inscriban en un seguro médico mediante el NY State of Health. Con el Plan de Rescate Estadounidense, ahora más personas y familias califican para recibir ayuda financiera, incluso quienes tienen mayores ingresos y anteriormente no calificaban para recibir crédito fiscal. Además, ahora el Plan Esencial no tiene una prima mensual, y se añadió una cobertura odontológica y oftalmológica sin costo para los miembros.

En todos los consultorios comunitarios de Fidelis Care y en los vehículos StreetSide se toman precauciones de seguridad contra el COVID-19, incluido el uso de mascarilla para ingresar, la higienización de las manos y el distanciamiento social.

Para obtener más información o para reservar una cita, puede llamar a Fidelis Care al 1-888-FIDELIS (1-888-343-3547); TTY: 711. El horario más reciente del consultorio comunitario y de StreetSide está disponible en fideliscare.org/oficinas.

Acerca de Fidelis Care:

Fidelis Care es un plan de salud comprometido con su misión que ofrece cobertura médica asequible y de calidad a niños y adultos de todas las edades y en todas las etapas de la vida. Con más de 2.3 millones de miembros en todo el estado, Fidelis Care cree que todos los neoyorquinos deben tener acceso a un seguro médico asequible y de calidad. Síganos en Twitter como @fideliscare , en Instagram como @fideliscare y en Facebook como facebook.com/fideliscare . Para obtener más información, llame a Fidelis Care al 1-888-FIDELIS (1-888-343-3547) o visite fideliscare.org.

Contacto de Fidelis Care: Maria Ramirez [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/625950/Fidelis_Care_Logo.jpg

FUENTE Fidelis Care

Related Links

www.fideliscare.org



SOURCE Fidelis Care