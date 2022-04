Fidelis Care destaca el Mes Nacional de la Salud de las Minorías

El plan de salud local ofrece apoyo a la salud y al bienestar y organiza conjuntamente un seminario web para generar conciencia sobre la salud materna afroamericana

LONG ISLAND CITY, Nueva York, 13 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fidelis Care está generando conciencia sobre las desigualdades en la salud que afectan a las comunidades minoritarias. En honor a este Mes Nacional de la Salud de las Minorías, Fidelis Care comparte las siguientes pautas del director médico sénior, el Dr. Jermel Hawkins, Jr., para ayudar a las comunidades de color a controlar su salud y bienestar.

Mantenerse activo: el ejercicio regular puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, contribuye al mantenimiento de un peso saludable y mejora el sueño. También reduce el riesgo de padecer enfermedad cardíaca, derrame cerebral y diabetes tipo 2. Los estadounidenses afroamericanos e hispanos experimentan tasas más altas de diabetes, por lo que es importante priorizar el movimiento. Se recomienda hacer al menos 30 minutos de ejercicio moderado cinco veces por semana.

El seminario web sobre la Salud Materna Afroamericana se realizará el 15 de abril

Durante la Semana de la Salud Materna Afroamericana, Fidelis Care se asociará con Northwell Health para organizar conjuntamente un seminario web, "Awareness and Advocacy for Better Health Outcomes" (Concientización y apoyo para lograr mejores resultados en salud). El seminario web destacará la importancia del acceso a una atención médica materna de calidad, explorará las causas de la mortalidad materna entre las mujeres afroamericanas y presentará las perspectivas de los médicos, un director de enfermería del programa BabyCare de Fidelis Care y líderes de la comunidad.

Para obtener más información sobre el programa BabyCare de Fidelis Care, visite fideliscare.org/babycare.

"Fidelis Care sigue comprometida con la equidad en salud y el abordaje de sus determinantes sociales que afectan los resultados de la salud materna afroamericana", expresó el Dr. Vincent Marchello, director médico. "Nos enorgullece asociarnos con Northwell Health en el seminario web sobre Salud Materna Afroamericana, a la vez que colaboramos para reducir las desigualdades raciales y prevenir muertes y complicaciones maternas".

El seminario web está programado para el viernes 15 de abril, desde el mediodía hasta la 1 p. m., y recomendamos que se inscriban. Para participar en el seminario web Salud Materna Afroamericana, haga clic aquí.

