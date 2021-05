Fidelis Care insta a las mujeres a priorizar su salud en el marco del Día Nacional del Chequeo Médico de la Mujer, celebrado el 10 de mayo

LONG ISLAND CITY, Nueva York, 3 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el marco del Día Nacional del Chequeo Médico de la Mujer, celebrado el 10 de mayo, Fidelis Care invita a las mujeres de todas las edades a priorizar su salud y agendar una cita para su chequeo anual con su médico de cabecera. Hacerse un chequeo y mantenerse al día con los exámenes de rutina y la atención preventiva es una de las cosas más importantes que las mujeres pueden hacer por su salud y su bienestar.

Celebrado anualmente el segundo lunes de mayo, el Día Nacional del Chequeo Médico de la Mujer fue creado por el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos para recordar a las mujeres que deben cuidarse y cuidar de su salud mediante la programación de una cita con su médico de cabecera.

De acuerdo con una reciente encuesta acerca de la salud de la mujer, "Women's Health Survey", publicada por Kaiser Family Foundation (KFF) en marzo, el 38 por ciento de las mujeres ha pasado por alto su atención preventiva, incluidos los exámenes anuales y las pruebas de rutina, durante la pandemia de COVID.

La encuesta Women's Health Survey de KFF reveló que las mujeres han pasado por alto sus citas de salud en mayor proporción que los varones desde que comenzó la pandemia. Cuando se les preguntó por sus experiencias, una mayor cantidad de mujeres que de hombres mencionó que no se han presentado a las pruebas de salud preventiva, como la prueba anual de chequeo o de rutina (38 % vs. 26 %), o ha pasado por alto una prueba médica recomendada o tratamiento (23 % vs. 15 %). El estudio también señaló que las mujeres que presentaban problemas de salud y económicos antes de la pandemia han experimentado un empeoramiento de sus problemas de salud como resultado de no asistir a los servicios de atención médica.

Estas brechas en la atención médica podrían provocar que un mayor número de mujeres experimenten problemas de salud graves después de que se resuelva la emergencia de salud causada por la pandemia.

" Sabemos que muchas mujeres asumieron nuevos roles y responsabilidades durante la pandemia, que incluyen el trabajo desde casa, la educación en casa de los niños y ser cuidadoras familiares multigeneracionales ", explicó la directora médica sénior de Fidelis Care, la Dra. Camille Pearte."Las mujeres tradicionalmente han priorizado la salud y el bienestar de sus familias por sobre la suya. En el marco del Día Nacional del Chequeo Médico de la Mujer, instamos a todas las mujeres a que programen proactivamente sus citas preventivas y las evaluaciones de detección recomendadas. Los chequeos regulares son parte integral de la salud y el bienestar físico y mental de las mujeres durante el curso de sus vidas".

Como un primer paso, la Dra. Pearte alienta a las mujeres a hablar con sus proveedores de servicios de salud acerca de la manera en que están velando por la seguridad de sus pacientes durante la pandemia de COVID, agendar una cita para realizar su chequeo anual y preguntar si una visita física o una consulta virtual sería adecuada para ellas.

Cuidar de su salud y su bienestar físico y mental es una de las cosas más importantes que pueden hacer las mujeres, no solo durante la pandemia, sino que a lo largo de sus vidas. Para obtener más información sobre cómo pueden las mujeres priorizar su salud, incluyendo evaluaciones de detección recomendadas y otros recursos, visite fideliscare.org/womenshealth.

Acerca de Fidelis Care:

Fidelis Care es un plan de salud impulsado por la misión de ofrecer cobertura asequible y de calidad para niños y adultos de todas las edades y en todas las etapas de su vida. Con más de 2.3 millones de miembros en todo el estado, Fidelis Care tiene la convicción de que todos los neoyorquinos deben tener acceso a una cobertura de salud asequible y de calidad. Síganos en Twitter en @fideliscare, Instagram en @fideliscare y en Facebook en facebook.com/fideliscare. Para obtener más información, comuníquese con Fidelis Care llamando al 1-888-FIDELIS (1-888-343-3547) o visite el sitio fideliscare.org.

Contacto: [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/625950/Fidelis_Care_Logo.jpg

FUENTE Fidelis Care

Related Links

www.fideliscare.org



SOURCE Fidelis Care