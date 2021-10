Fidelis Care, New York City FC se unen para ofrecer comidas saludables en el inicio del nuevo curso escolar

El plan de salud estatal celebra el quinto año de su popular programa Lunchology, que comenzó en 2016 como una forma de ayudar a las familias de todo el estado de Nueva York a hacer de la buena nutrición una prioridad. Desde desayunos y almuerzos escolares hasta cenas y meriendas rápidas y saludables, las más de 50 recetas de Lunchology han sido un recurso útil para cientos de familias a lo largo de los años, al tiempo que fomentan el tiempo de calidad juntos, inspiran la creatividad en la cocina y promueven opciones saludables y asequibles.

El nuevo menú de Lunchology ha sido desarrollado por el chef Matt Gottlieb, el sous chef Lalo Ortega y la dietista Elizabeth Canepari, e incluye sabrosas ideas para el desayuno, como avena de un día para otro y una cazuela de tostadas francesas; platos fáciles de preparar, como nuggets de pollo caseros y barquitos de calabacín; y un postre especial: un saludable helado hecho con bananas.

Para entender mejor los retos a los que se enfrentan las familias hoy en día, Fidelis Care también colaboró con la Asociación de Padres y Maestros del Estado de Nueva York (NYSPTA, por sus siglas en inglés) para encuestar a los padres sobre cómo se han visto afectados los hábitos alimenticios de sus hijos durante la pandemia de COVID, así como sus principales preocupaciones en torno a la nutrición cuando los niños vuelven a la escuela.

La encuesta reveló que más del 60% de los padres están preocupados por el hecho de que sus hijos hayan desarrollado hábitos alimentarios poco saludables durante la pandemia, mientras que casi el 84% piensa que sus hijos comerían mejor si tuvieran acceso a más recetas saludables, nutritivas y económicas. Una de las principales preocupaciones expresadas por las familias es que los hábitos de sus hijos en torno a los tentempiés poco saludables son un problema.

"Las familias siguen buscando opciones de comidas y meriendas saludables y asequibles para sus hijos", dijo la presidenta de la PTA del Estado de Nueva York, Dana Platin. "Alarmantemente, muchas familias se enfrentan a la inseguridad alimentaria y es muy importante dar apoyo a la salud y el bienestar de sus hijos. Esperamos trabajar con Fidelis Care y el NYCFC para seguir apoyando a los niños de nuestro estado".

"Estamos muy contentos de ofrecer a las familias recetas fáciles y divertidas que ayudarán a alimentar a los niños para que corran, salten y jueguen como los jugadores en el campo", añadió el chef Matt Gottlieb, chef ejecutivo del New York City FC. "Aquí, en el NYCFC, entendemos que una dieta saludable es esencial para la salud y el bienestar general de nuestros cuerpos, especialmente para los niños activos y en crecimiento. ¡Esperamos que, con estas recetas, las familias puedan disfrutar de tiempo de calidad y entender que comer sano puede ser divertido!"

Para consultar el nuevo menú en línea de Lunchology y descargar una copia para imprimir, visite www.fideliscare.org/lunchology. El menú también se encuentra disponible en Español.

Acerca de Fidelis Care:

Fidelis Care es un plan de salud comprometido con su misión que ofrece cobertura médica asequible y de calidad a niños y adultos de todas las edades y en todas las etapas de la vida. Con más de 2.3 millones de miembros en todo el estado, Fidelis Care cree que todos los neoyorquinos deben tener acceso a un seguro médico asequible y de calidad. Síganos en Twitter como @fideliscare, en Instagram como @fideliscare y en Facebook como facebook.com/fideliscare. Para obtener más información, llame a Fidelis Care al 1-888-FIDELIS (1-888-343-3547) o visite fideliscare.org.

Acerca del New York City Football Club:

New York City Football Club (NYCFC) es un equipo de fútbol profesional estadounidense que compite en la Major League Soccer (MLS) en la Conferencia Este de la Liga. El 21 de Mayo de 2013, fue anunciado como la franquicia número 20 de la Liga y es el primer y único club de la MLS ubicado en los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York. El NYCFC inició su temporada inaugural en la MLS en Marzo de 2015 y es propiedad mayoritaria del City Football Group (CFG). En 2019, el club terminó en lo más alto de la Conferencia Este y clasificó para la Liga de Campeones de la Concacaf 2020 por primera vez en la historia de la franquicia. La Academia del NYCFC cuenta con equipos de los grupos etarios de U-12 a U-19 y se convirtió en la primera Academia del país en ganar títulos nacionales consecutivos en el nivel de U-19. NYCFC se enorgullece de apoyar a la fundación City in the Community (CITC) para usar el poder del fútbol para elevar a las comunidades; uno de los programas, New York City Soccer Initiative (NYCSI) es una asociación comunitaria pública y privada única en su tipo que abrió 50 canchas de minifútbol en vecindarios desatendidos de Nueva York en cinco años.

Contacto: Maria Ramirez, Fidelis Care [email protected]

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1654078/Lunchology_2021_SPANISH_MENU_Fidelis_Care.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/625950/Fidelis_Care_Logo.jpg

FUENTE Fidelis Care

Related Links

www.fideliscare.org



SOURCE Fidelis Care