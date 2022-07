Fidelis Care renueva su alianza con el New York City Football Club como socio oficial de seguros de salud

LONG ISLAND CITY, Nueva York, 22 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fidelis Care, un plan de salud que atiende a más de 2.5 millones de miembros en todo el estado de Nueva York, se enorgullece de anunciar la continuación de una prolongada alianza con el New York City Football Club (NYCFC), el actual campeón del fútbol de la Liga Mayor de Fútbol. Como socio oficial de seguros de salud del NYCFC, Fidelis Care trabaja con el equipo para promover la salud y el bienestar en las comunidades locales.

Un elemento destacado de la alianza es "Free Football for All", un programa de fútbol juvenil único que ofrece clínicas de fútbol gratuitas en los distritos de la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester. Lanzado en 2021, Free Football for All ya ha llegado a más de 1,500 niños y sigue atrayendo a jóvenes de 7 a 14 años con la oportunidad de jugar fútbol y aprender habilidades de trabajo en equipo y liderazgo en entornos seguros y al aire libre, sin costo para las familias. Las familias interesadas en registrarse pueden visitar https://www.nycfc.com/youth/freefootball.

"Fidelis Care se enorgullece de ampliar nuestra alianza con el New York City Football Club", expresó Pam Hassen, directora de Compromiso de los Miembros. "Como un plan de salud local líder, nuestro objetivo es promover la importancia de la salud y el bienestar no solo para nuestros miembros, sino también para las comunidades de todo el área metropolitana. Valoramos la relación con el NYCFC y esperamos ofrecer a aún más niños espacios seguros para jugar y conectarse a través del deporte del fútbol".

Fidelis Care también será el socio principal del Soccer Bloc Party anual, un festival comunitario que utiliza el poder del fútbol para conectar, educar y celebrar a niños y familias en la ciudad de Nueva York. Junto con el NYCFC, el Soccer Bloc Party tendrá lugar en una de las 50 minicanchas de la New York City Soccer Initiative (NYCSI). El evento anual contará con gastronomía, entretenimiento y fútbol, y reunirá a las familias para jugar, celebrar la diversidad y centrarse en la salud y el bienestar.

"Fidelis Care ha sido un socio increíble del New York City Football Club desde 2017. Nos encanta trabajar con organizaciones afines para crear programas que agreguen valor a las comunidades donde prestamos nuestros servicios. A través del programa "Free Football For All", hemos llegado a más de 1,500 niños en todo el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y les hemos dado a los menores la oportunidad de disfrutar de nuestro deporte y aprender habilidades importantes para la vida. Nos entusiasma renovar nuestra alianza y estamos comprometidos a ayudar a más niños", sostuvo Andrés González, vicepresidente de Alianzas de NYCFC.

Además, representantes de Fidelis Care estarán presentes en determinados juegos del NYCFC para proporcionar a los padres información sobre seguros médicos asequibles y de calidad, y responder preguntas.

Acerca de Fidelis Care:

Fidelis Care es un plan de salud motivado por la misión de ofrecer cobertura asequible y de calidad para niños y adultos de todas las edades y en todas las etapas de la vida. Con más de 2.5 millones de miembros en todo el estado, Fidelis Care tiene la convicción de que todos los neoyorquinos deben tener acceso a una cobertura de salud asequible y de calidad. Síganos en LinkedIn en linked.com/fideliscare, en Twitter en @fideliscare, en Instagram en @fideliscare y en Facebook en facebook.com/fideliscare. Para obtener más información, comuníquese con Fidelis Care llamando al 1-888-FIDELIS (1-888-343-3547) o visite fideliscare.org.

Acerca del New York City Football Club:

El New York City Football Club (NYCFC) es un equipo de fútbol profesional estadounidense que compite en la Liga Mayor de Fútbol (MLS) en la Conferencia Este de la Liga. Se anunció como la 20.ª franquicia de la Liga el 21 de mayo de 2013 y es el primer y único club de la MLS ubicado dentro de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. NYCFC inició su temporada inaugural en la MLS en marzo de 2015 y es propiedad en su mayoría de City Football Group (CFG). Desde su temporada inaugural, el club ha clasificado para las eliminatorias de la Copa MLS en las últimas seis temporadas consecutivas. En 2021, el NYCFC ganó la Copa MLS en la primera aparición del club, convirtiéndose en la primera franquicia deportiva profesional con sede en Nueva York en ganar un campeonato en una década. La Academia NYCFC cuenta actualmente con equipos de los grupos de edad de U-12 a U-18 y se convirtió en la primera academia del país en ganar títulos nacionales consecutivos a nivel de U-19. El NYCFC se enorgullece de apoyar a la fundación City in the Community (CITC) a fin de que utilice el poder del fútbol para mejorar a las comunidades. La New York City Soccer Initiative (NYCSI), uno de sus programas, es una asociación comunitaria público-privada pionera en su clase que busca abrir 50 minicanchas de fútbol en barrios desfavorecidos de la ciudad de Nueva York en cinco años.

Contacto para los medios:

[email protected]

FUENTE Fidelis Care

SOURCE Fidelis Care