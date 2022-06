Fidelis Care se une a los Brooklyn Cyclones para alimentar a los neoyorquinos

Los Cyclones y Fidelis Care organizarán una campaña de recolección de alimentos enlatados en el Maimonides Park Stadium del 21 al 26 de junio. Durante ese tiempo, por cada cinco latas donadas, los seguidores recibirán una entrada para un próximo partido de los Cyclones en 2022. Los fanáticos podrán entregar alimentos enlatados a partir del 21 de junio en el puesto de información ubicado en la primera planta del estadio en la sección 3.

"Los Cyclones están encantados de asociarse con una compañía con ideas afines como lo es Fidelis Care" , expresó Steve Cohen, vicepresidente. "Nos sentimos orgullosos por estar activos en nuestra comunidad y utilizar nuestra plataforma para ayudar a quienes lo necesitan, aquí en Brooklyn y más allá. Esta campaña de alimentos enlatados ayudará a abordar el problema crónico de la inseguridad alimentaria, a la vez que brindará a los fanáticos la oportunidad de disfrutar de una noche gratuita en el estadio".

Más adelante, durante la temporada de los Cyclones, el personal de Fidelis Care participará de forma voluntaria antes de un partido local para preparar sándwiches junto con el socio benéfico One Sandwich at a Time para el evento anual Help the Hungry. City Harvest recogerá los sándwiches y los distribuirá a las familias necesitadas en la ciudad de Nueva York.

Acerca de Fidelis Care:

Fidelis Care es un plan de salud impulsado por la misión de ofrecer cobertura asequible y de calidad para niños y adultos de todas las edades y en todas las etapas de su vida. Con más de 2.4 millones de miembros en todo el estado, Fidelis Care tiene la convicción de que todos los neoyorquinos deben tener acceso a una cobertura en salud asequible y de calidad. Síganos en LinkedIn linked.com/fideliscare, Twitter @fideliscare, Instagram @fideliscare y Facebook facebook.com/fideliscare. Para obtener más información, comuníquese con Fidelis Care llamando al 1-888-FIDELIS (1-888-343-3547) o visite fideliscare.org.

Acerca de los Brooklyn Cyclones:

Los Brooklyn Cyclones son la filial High-A de los New York Mets. El equipo ha recibido a casi 5 millones de fanáticos en el estadio durante las primeras 20 temporadas de la historia de la franquicia. El equipo ganó el campeonato de la Liga New York-Penn en 2019, su última temporada como miembro de la clasificación de la temporada corta. El equipo también ha sido homenajeado con el Premio Bob Freitas (2005 y 2014) en reconocimiento a sus sobresalientes esfuerzos promocionales y con el prestigioso premio Larry MacPhail (2017) por su sobresaliente trabajo en el campo y en la comunidad.

