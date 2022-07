Fidelis Care y Literacy Inc. apoyan la "Diversidad a través de la alfabetización"

La campaña tiene por objetivo promover la alfabetización precoz y fomentar la representación diversa en la literatura infantil

NUEVA YORK, 5 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fidelis Care, un plan de salud del estado de Nueva York, y Literacy Inc. (LINC), una organización sin fines de lucro cuya misión es dotar a las familias de la ciudad de Nueva York de habilidades fundamentales de alfabetización, anunciaron hoy su segundo año de la campaña Diversidad a través de la alfabetización. A través de una generosa donación de Fidelis Care, más de 1,000 libros gratuitos con historias que representan la diversidad racial, entre los que se incluyen 500 copias del éxito de ventas del New York Times The ABCs of Black History de Rio Cortez, serán distribuidos por Literacy Inc. en los distritos de la ciudad de Nueva York el 7 de julio.

Creada en 2021, la campaña Diversidad a través de la alfabetización busca aumentar la representación diversa de los niños en los libros y cultivar perspectivas únicas sobre la inclusión y la equidad, a la vez que ayuda a las familias a conocer los beneficios de la alfabetización temprana y su impacto en el desarrollo saludable de los niños.

"Fidelis Care destaca la importancia de influir positivamente en los años más formativos de un niño a través de hábitos de alfabetización temprana como leer en voz alta, los cuales pueden generar muchos beneficios importantes cognitivos y de desarrollo con tan solo 15 minutos al día", señaló la Dra. Lisa Moreno. "Los niños son muy propensos a impresionarse. En un momento en el que las cuestiones de justicia racial y social siguen ocupando titulares en nuestra sociedad, es importante que les demostremos a los niños que la excelencia también puede verse como ellos".

"Distribuimos libros, pero también organizamos talleres para padres", agregó Eliana Godoy, directora adjunta de LINC. "Nuestro objetivo es involucrar a los padres ofreciéndoles herramientas y estrategias sencillas que puedan utilizar a diario en casa para crear una sólida base de alfabetización y fomentar el amor por la lectura. A través de estas experiencias diarias, los niños se preparan para ingresar a la escuela y adquieren las habilidades necesarias para triunfar en la escuela y en la vida".

La distribución gratuita de libros del 7 de julio se llevará a cabo en los sitios indicados a continuación, donde los miembros de la comunidad pueden participar y disfrutar de refrigerios y entretenimiento familiar.

Los miembros del personal de Fidelis Care ayudarán como voluntarios y leerán un libro infantil en voz alta a las familias presentes. Los representantes plurilingües de Fidelis Care estarán disponibles para hablar con los padres y proporcionar información sobre la importancia de la salud y el bienestar para los niños y las familias, mientras que el personal y los voluntarios de Literacy Inc. dirigirán programas de lectura y les ofrecerán a los padres recursos que compartan la importancia de la diversidad y la representación en la literatura infantil.

EVENTOS GRATUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE LIBROS EL JUEVES 7 DE JULIO DE 2022 DISTRITO UBICACIÓN HORA El Bronx Poe Park - 2640 Grand Concourse, Bronx NY 10458 De 10:00 a. m. a 1:00 p. m. El Bronx Biblioteca Kingsbridge - 291 W. 231st, Bronx, NY 10463 De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. Manhattan Quisqueya Plaza - 238-224 Dyckman St, New York, NY 10034 De 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Manhattan Oficina comunitaria de Fidelis Care Washington Heights - 1365 St. Nicholas Ave, Nueva York, NY 10033 De 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Manhattan Franklin Plaza Community Center - 2065 First Avenue, Nueva York, NY 10029 De 1:00 p. m. a 3:00 p. m. Staten Island Rev Dr Maggie Howard Playground - Tompkins Ave &, Broad St, Staten Island, NY 10304 De 1:00 p. m. a 3:00 p. m. Brooklyn Essex Community Garden - 3030 Fulton Street, Brooklyn, NY 11208 De 1:00 p. m. a 3:00 p. m. Queens Rufus King Manor Park - 150-03 Jamaica Ave, Queens, NY 11432 De 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

El 22 de julio a las 4:00 p. m. se celebrará un taller virtual para padres sobre Diversidad a través de la alfabetización, organizado por Literacy Inc. y Fidelis Care. El autor Rio Cortez hará una lectura en vivo de The ABCs of Black History.

Acerca de Literacy Inc.:

Durante los últimos 25 años, LINC ha trabajado para aprovechar el poder que existe en todas las comunidades a fin de lograr que la alfabetización sea un valor y un derecho para todos los niños, así como para promover la equidad educativa. La alfabetización temprana es fundamental para brindar a los niños beneficios sociales y de salud de por vida. Nuestro modelo de alfabetización comunitaria de dos generaciones conecta a las familias entre sí y les facilita recursos que ya existen en la comunidad, para que los niños sean parte de entornos con alta alfabetización dentro y fuera del hogar. Cuando un niño lee, ¡una comunidad triunfa!

Acerca de Fidelis Care:

Fidelis Care es un plan de salud impulsado por la misión de ofrecer cobertura asequible y de calidad para niños y adultos de todas las edades y en todas las etapas de su vida. Con más de 2.4 millones de miembros en todo el estado, Fidelis Care tiene la convicción de que todos los neoyorquinos deben tener acceso a una cobertura de salud asequible y de calidad. Síganos en LinkedIn en linked.com/fideliscare, en Twitter en @fideliscare, en Instagram en @fideliscare y en Facebook en facebook.com/fideliscare. Para obtener más información, comuníquese con Fidelis Care llamando al 1-888-FIDELIS (1-888-343-3547) o visite fideliscare.org.

