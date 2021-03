Fidia Farmaceutici continúa su camino de crecimiento y firma un acuerdo con Sanofi

- Fidia Farmaceutici continúa su camino de crecimiento: Fidia firmó un acuerdo vinculante con Sanofi para la adquisición de una cartera de medicamentos antiinflamatorios

- La operación confirma el camino de la compañía farmacéutica hacia la internacionalización y el plan para aumentar su gama de opciones terapéuticas mediante el acceso a diferentes sectores estratégicos, reforzando así su presencia en el mercado de medicamentos con receta.

ABANO TERME, Italia, 23 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Fidia, una multinacional farmacéutica y líder mundial en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos basados principalmente en ácido hialurónico y sus derivados, ha anunciado la celebración de un acuerdo con Sanofi que implica la adquisición de una cartera integrada de fármacos antiinflamatorios.

En base a esta reciente operación, la compañía ha reforzado su presencia en el mercado de medicamentos con receta, además de ampliar aún más su gama de productos y especialidades, consolidando así su liderazgo en el área de Cuidado Conjunto y reforzando su negocio en Dermatología.

El acuerdo concluido es el resultado de un proceso competitivo selectivo iniciado en 2020, que llevó a Sanofi a elegir Fidia entre las distintas empresas participantes. El acuerdo saca a la luz la capacidad de la compañía para mirar hacia el futuro y ser capaz de aprovechar las oportunidades, incluso durante la actual emergencia sanitaria global.

Una vez finalizada la operación, actualmente condicionada a que las autoridades antimonopolio y gubernamentales den luz verde a los propósitos de FDI, Fidia adquirirá los registros, marcas comerciales y derechos comerciales relacionados de siete productos (Urbason: oral e inyectable, Esperson, Topicorte, Flubason y Dermatop: tópico; Surgam: oral y supositorios; Flebocortid: inyectable) que son marcas líderes dentro de sus segmentos, y han registrado ventas mundiales de más de 40 millones de euros en 2019.

Específicamente, la nueva oferta incluye cuatro corticosteroides y un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) ya ampliamente utilizado para tratar una amplia gama de condiciones en varias áreas terapéuticas.

Las marcas incluidas en el acuerdo se comercializarán en Europa (con especial atención a Italia), Brasil, Marruecos, Túnez, Turquía, Líbano, Tailandia y los países del África subsahariana.

Carlo Pizzocaro, presidente y consejero delegado de Fidia Farmaceutici explicó: " La adquisición confirma nuestra voluntad, a pesar del duro reto creado por la Covid-19, de seguir invirtiendo en el negocio farmacéutico principal como parte de nuestro crecimiento internacional, no sólo gracias a la consolidación en las áreas en las que somos líderes, sino también a través de un posicionamiento más sólido como resultado de la entrada en diferentes áreas terapéuticas. Además, la adquisición representa una oportunidad para fortalecer los recursos de gestión, en el marco de un crecimiento medio anual sostenible: una vez más, un modelo de desarrollo que se caracteriza por la capacidad de afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades del mañana, a largo plazo, aunque las economías del mundo han sido particularmente maltratadas."

"Los productos establecidos son un importante motor de crecimiento para Sanofi, sin embargo, estamos reenfocando nuestros esfuerzos como parte de la transformación estratégica general de la empresa con el fin de ser pioneros en nuevas oportunidades que impulsarán fuertes resultados de salud para los millones de vidas que tocamos", comentó Olivier Charmeil, vicepresidente ejecutivo de Medicina General de Sanofi. "Una vez completados los procesos regulatorios adecuados, el acuerdo de hoy con Fidia Farmaceutici garantizará que los pacientes tengan acceso continuo a estas siete marcas, al tiempo que nos permitirá optimizar aún más nuestro modelo operativo a través de nuestra estrategia Jugar para Ganar."

Chiomenti Studio Legale (equipo encabezado por Luca Liistro) actuó como asesor jurídico y fiscal de Fidia a nivel internacional.

Acerca de Fidia Farmaceutici

Multinacional italiana, con capacidades de I+D, fabricación, marketing y ventas, y una amplia cartera de productos basada principalmente en ácido hialurónico (1.100 patentes) en el cuidado conjunto, cuidado avanzado de heridas, oftalmología, medicina estética y regenerativa. Las operaciones de fabricación – ubicadas en Italia – son inspeccionadas y aprobadas por las principales autoridades sanitarias internacionales, incluida la FDA estadounidense, y cumplen con las regulaciones internacionales más estrictas y las normas de seguridad. Fidia amplía su alcance global a través de socios locales en más de 100 países de todo el mundo, así como filiales de propiedad total en EE.UU., Alemania, Austria, España, Francia, Rusia, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Egipto y Oriente Medio.

Acerca de Sanofi

Sanofi se dedica a apoyar a las personas a través de sus desafíos de salud. Somos una empresa biofarmacéutica global centrada en la salud humana. Prevenimos enfermedades con vacunas, proporcionamos tratamientos innovadores para combatir el dolor y aliviar el sufrimiento. Cuidamos a los pocos que sufren de enfermedades raras y los millones con enfermedades crónicas a largo plazo.

Con más de 100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en soluciones sanitarias en todo el mundo.

Sanofi, Empowering Life

Declaraciones prospectivas de Sanofi

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas definidas en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, en su forma enmendada. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones incluyen proyecciones y estimaciones y sus supuestos subyacentes, estados de cuenta sobre planes, objetivos, intenciones y expectativas con respecto a los resultados financieros futuros, eventos, operaciones, servicios, desarrollo de productos y potencial, y declaraciones sobre el rendimiento futuro. Las declaraciones prospectivas se identifican generalmente por las palabras "espera", "anticipa", "cree", "pretende", "estima", "planea" y expresiones similares. Aunque la dirección de Sanofi cree que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas son razonables, se advierte a los inversores que la información y las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y generalmente fuera del control de Sanofi, que podrían hacer que los resultados y desarrollos reales difieran materialmente de los expresados, implícitos o proyectados por la información y las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, las incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo, los datos clínicos futuros y el análisis, incluyendo el post marketing, las decisiones de las autoridades reguladoras, como la FDA o la EMA, con respecto a si y cuándo aprobar cualquier medicamento, dispositivo o aplicación biológica que pueda presentarse para cualquiera de estos candidatos a productos, así como sus decisiones sobre etiquetado y otros asuntos que podrían afectar a la disponibilidad o potencial comercial de dichos candidatos a productos, el hecho de que los candidatos a productos si se aprueban no puedan tener éxito comercial, la futura aprobación y éxito comercial de alternativas terapéuticas, la capacidad de Sanofi para beneficiarse de oportunidades de crecimiento externo, completar transacciones relacionadas y/u obtener autorizaciones regulatorias, riesgos asociados con la propiedad intelectual y cualquier litigio pendiente o futuro relacionado y el resultado final de dicho litigio, tendencias en los tipos de cambio y tasas de interés prevalecientes, condiciones económicas y de mercado volátiles, iniciativas de contención de costes y cambios posteriores en los mismos, y el impacto que la COVID-19 tendrá en nosotros, nuestros clientes, proveedores, vendedores y otros socios comerciales, y la condición financiera de cualquiera de ellos, así como en nuestros empleados y en la economía global en su conjunto. Cualquier efecto material de la COVID-19 en cualquiera de los anteriores también podría afectarnos negativamente. Esta situación está cambiando rápidamente y pueden surgir impactos adicionales de los que actualmente no somos conscientes y pueden exacerbar otros riesgos previamente identificados. Los riesgos e incertidumbres también incluyen las incertidumbres discutidas o identificadas en las presentaciones públicas ante la SEC y la AMF hechas por Sanofi, incluidas las enumeradas en "Factores de Riesgo" y "Declaración de Precaución con respecto a las Declaraciones Prospectivas" en el informe anual de Sanofi en Formulario 20-F para el año terminado el 31 de diciembre de 2020. Aparte de lo requerido por la ley aplicable, Sanofi no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna información o declaración prospectiva.

