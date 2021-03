Fidia Farmaceutici poursuit sa croissance : Fidia a signé un accord avec Sanofi pour l'acquisition d'un portefeuille de médicaments anti-inflammatoires

L'opération confirme l'internationalisation de l'entreprise pharmaceutique et son projet d'élargir sa gamme d'options thérapeutiques en accédant à différents secteurs stratégiques. Elle renforce ainsi sa présence sur le marché des médicaments sur ordonnance.

ABANO TERME, Italie, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Fidia, une société pharmaceutique multinationale et leader mondial dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits principalement basés sur l'acide hyaluronique et ses dérivés, a annoncé un accord avec Sanofi qui implique l'acquisition d'un portefeuille intégré de médicaments anti-inflammatoires.

Grâce à cette récente opération, la société a renforcé sa présence sur le marché des médicaments sur ordonnance et a élargi sa gamme de produits et de spécialités, consolidant ainsi sa position de leader dans le domaine des soins articulaires et renforçant ses activités en dermatologie.

L'accord est le résultat d'un processus concurrentiel sélectif lancé en 2020, qui a conduit Sanofi à choisir Fidia parmi les différentes entreprises participantes. L'accord met en lumière la capacité de l'entreprise à se tourner vers l'avenir et à saisir les opportunités, même dans le contexte actuel d'urgence sanitaire mondiale.

À l'issue de l'opération, actuellement conditionnée par le feu vert des autorités Antitrust et gouvernementales à des fins d'IDE, Fidia acquerra les enregistrements, les marques et les droits commerciaux connexes de sept produits (Urbason : oral et injectable, Esperson, Topicorte, Flubason et Dermatop : topique ; Surgam : oral et suppositoires ; Flebocortid : injectable) qui sont des marques leaders sur leurs segments et ont enregistré des ventes mondiales de plus de 40 millions d'euros en 2019.

Plus précisément, la nouvelle offre comprend quatre corticostéroïdes et un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) déjà largement utilisés pour traiter un large éventail d'affections dans divers domaines thérapeutiques.

Les marques visées par l'accord seront commercialisées en Europe (avec un accent particulier sur l'Italie), au Brésil, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, au Liban, en Thaïlande et dans les pays d'Afrique subsaharienne.

Carlo Pizzocaro, Président et CEO de Fidia Farmaceutici souligne que : « Cette acquisition confirme notre volonté, malgré le défi difficile créé par Covid-19, de continuer à investir dans les activités pharmaceutiques de base dans le cadre de notre croissance internationale, non seulement grâce à la consolidation dans les domaines où nous sommes leaders, mais aussi grâce à un positionnement plus solide résultant de l'entrée dans différents domaines thérapeutiques. En outre, cette acquisition représente une opportunité de renforcer les ressources managériales, dans le cadre d'une croissance annuelle moyenne durable : une fois de plus, un modèle de développement qui se caractérise par la capacité à faire face aux défis et à saisir les opportunités de demain, sur le long terme, bien que les économies mondiales aient été particulièrement malmenées. »

« Les produits établis constituent un important moteur de croissance pour Sanofi, mais nous recentrons nos efforts dans le cadre de la transformation stratégique globale de l'entreprise afin d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités qui permettront d'obtenir de bons résultats en matière de santé pour les millions de vies que nous touchons », a commenté Olivier Charmeil, Vice-Président Exécutif, Médicaments Généraux de Sanofi. « Après l'achèvement des processus réglementaires appropriés, l'accord conclu aujourd'hui avec Fidia Farmaceutici garantira aux patients un accès continu à ces sept marques, tout en nous permettant d'optimiser davantage notre modèle opérationnel grâce à notre stratégie « Play to Win ».

Chiomenti Studio Legale (équipe dirigée par Luca Liistro) a agi en tant que conseiller juridique et fiscal de Fidia sur une base internationale.

A propos de Fidia Farmaceutici

Entreprise multinationale italienne, dotée de capacités de R&D, de fabrication, de marketing et de vente, et d'un vaste portefeuille de produits principalement basés sur l'acide hyaluronique (1 100 brevets) dans les domaines des soins articulaires, du traitement avancé des plaies, de l'ophtalmologie, de la médecine esthétique et régénérative. Les installations de fabrication - situées en Italie - sont inspectées et approuvées par les principales autorités sanitaires internationales, dont la FDA américaine, et respectent les réglementations et les normes de sécurité internationales les plus strictes. Fidia étend sa portée mondiale grâce à des partenaires locaux dans plus de 100 pays, ainsi qu'à des filiales à part entière aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Russie, en République tchèque, en Slovaquie, en Roumanie, en Égypte et au Moyen-Orient.

A propos de Sanofi

Sanofi a pour vocation d'aider les gens à surmonter leurs problèmes de santé. Nous sommes une société biopharmaceutique mondiale axée sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies grâce aux vaccins et nous fournissons des traitements innovants pour combattre la douleur et soulager la douleur. Nous soutenons les personnes qui souffrent de maladies rares et les millions de personnes souffrant de maladies chroniques.

Avec plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de santé dans le monde entier.

Sanofi, une vie plus forte

Déclarations prospectives de Humanigen

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles telles que définies dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée. Les déclarations prévisionnelles sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations, ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant les résultats financiers, les événements, les opérations, les services, le développement de produits et le potentiel futurs, ainsi que des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots "attendre", "anticiper", "croire", "a l'intention", "estime", "planifie" et d'autres expressions similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il est rappelé aux investisseurs que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, et peuvent impliquer que les résultats et développements effectifs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, les futures données et analyses cliniques, y compris après la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, concernant l'approbation ou non, et à quel moment, de toute demande de médicament, dispositif ou produit biologique qui pourrait être déposée pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions concernant l'étiquetage et d'autres questions qui pourraient affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats, s'ils sont approuvés, pourraient ne pas être un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à bénéficier d'opportunités de croissance externe, à réaliser des opérations connexes et/ou à obtenir des autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle et à tout litige connexe en cours ou à venir et l'issue finale de ces litiges, l'évolution des taux de change et des taux d'intérêt en vigueur, la volatilité de l'économie et des conditions de marché, les initiatives de maîtrise des coûts et leurs modifications ultérieures, et l'impact que COVID-19 aura sur nous, nos clients, fournisseurs, vendeurs et autres partenaires commerciaux, et la situation financière de chacun d'entre eux, ainsi que sur nos employés et sur l'économie mondiale dans son ensemble. Tout effet important du COVID-19 sur l'un des éléments précités pourrait également avoir un impact négatif sur nous. Cette situation évolue rapidement et des impacts supplémentaires dont nous ne sommes pas actuellement conscients peuvent survenir et exacerber d'autres risques précédemment identifiés. Les risques et incertitudes comprennent également les incertitudes discutées ou identifiées dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de la SEC et de l'AMF, y compris celles énumérées aux rubriques " Facteurs de risque " et " Mise en garde concernant les déclarations prospectives " du rapport annuel de Sanofi sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Sanofi ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les informations ou déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

