Fidia Farmaceutici continua sua trajetória de crescimento: a Fidia assinou um contrato vinculativo com a Sanofi para a aquisição de um portfólio de medicamentos anti-inflamatórios

ABANO TERME, Itália, 23 de março de 2021 /PRNewswire/-- A Fidia, uma empresa farmacêutica multinacional e líder mundial em pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de produtos baseados principalmente em ácido hialurônico e seus derivados, anunciou a conclusão de um contrato com a Sanofi que envolve a aquisição de um portfólio integrado de medicamentos anti-inflamatórios.

Com base nessa recente operação, a empresa fortaleceu sua presença no mercado de medicamentos vendidos sob prescrição, além de ampliar ainda mais sua gama de produtos e especialidades, consolidando assim sua liderança na área de atendimento conjunto e reforçando seus negócios na área de dermatologia.

O contrato firmado é resultado de um processo seletivo competitivo lançado em 2020, que levou a Sanofi a escolher a Fidia entre as várias empresas participantes. O contrato mostra a capacidade da empresa de olhar para o futuro e poder aproveitar as oportunidades, mesmo durante a atual emergência global de saúde.

Após a conclusão da operação, atualmente condicionada ao sinal verde que está sendo dado pela lei antitruste e autoridades governamentais para fins de IED, a Fidia obterá os registros, marcas registradas e direitos comerciais de sete produtos (Urbason: oral e injetável, Esperson, Topicorte, Flubason e Dermatop: tópico; Surgam: oral e supositórios; Flebocortid: injetável) que são marcas líderes em seus segmentos, e registraram vendas mundiais de mais de 40 milhões de euros em 2019.

Especificamente, a nova oferta inclui quatro corticoides e um medicamento anti-inflamatório não-esteroide (AINE) já amplamente utilizado para o tratamento de uma ampla gama de doenças em diversas áreas terapêuticas.

As marcas incluídas no contrato serão comercializadas na Europa (com foco específico na Itália), Brasil, Marrocos, Tunísia, Turquia, Líbano, Tailândia e países da África subsaariana.

"A aquisição, explica Carlo Pizzocaro, presidente e CEO da Fidia Farmaceutici, confirma nossa vontade, apesar do difícil desafio gerado pela Covid-19, de continuar investindo em negócios farmacêuticos essenciais como parte do nosso crescimento internacional, não apenas graças à consolidação nas áreas em que somos líderes, mas também por meio de um posicionamento mais sólido como resultado da entrada em diferentes áreas terapêuticas. Além disso, a aquisição representa a oportunidade de fortalecer os recursos administrativos, sob uma estrutura de crescimento médio anual sustentável: mais uma vez, um modelo de desenvolvimento caracterizado pela capacidade de enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do futuro, a longo prazo, embora as economias do mundo tenham sido particularmente prejudicadas."

"Os produtos estabelecidos são importantes impulsionadores do crescimento da Sanofi, no entanto, estamos redirecionando nossos esforços como parte da transformação estratégica geral da empresa para que seja pioneira em novas oportunidades que promoverão fortes resultados para a saúde das milhões de vidas que tocamos", comentou Olivier Charmeil, vice-presidente executivo de medicamentos gerais da Sanofi. "Após a conclusão dos processos regulatórios apropriados, o contrato de hoje com a Fidia Farmaceutici garantirá que os pacientes terão acesso contínuo a essas sete marcas, ao mesmo tempo em que nos permitirá otimizar ainda mais o nosso modelo operacional por meio de nossa estratégia Play to Win."

Sobre a Fidia Farmaceutici

Empresa multinacional italiana, com P&D, recursos de fabricação, marketing e vendas, e um extenso portfólio de produtos, principalmente com base em ácido hialurônico (1.100 patentes) em cuidados conjuntos, cuidado avançado de feridas, oftalmologia e medicina estética e regenerativa. As operações de fabricação, localizadas na Itália, foram inspecionadas e aprovadas pelas principais autoridades internacionais de saúde, incluindo a FDA dos EUA, e estão em conformidade com os mais rigorosos regulamentos e normas de segurança internacionais. A Fidia amplia seu alcance global por meio de parceiros locais em mais de 100 países em todo o mundo, bem como subsidiárias de propriedade integral nos EUA, Alemanha, Áustria, Espanha, França, Rússia, República Tcheca, Eslováquia, Romênia, Egito e Oriente Médio.

Sobre a Sanofi

A Sanofi se dedica a auxiliar as pessoas a enfrentarem seus desafios de saúde. Somos uma empresa biofarmacêutica global com foco na saúde humana. Prevenimos doenças com vacinas e fornecemos tratamentos inovadores para combater a dor e aliviar o sofrimento. Defendemos os poucos que sofrem com doenças raras e os milhões com doenças crônicas de longo prazo.

Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando a inovação científica em soluções de saúde em todo o mundo.

Sanofi, Empowering Life

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, e emenda. Declarações prospectivas são declarações que não representam fatos históricos. Essas declarações incluem projeções e estimativas e suas suposições subjacentes, declarações relacionadas a planos, objetivos, intenções e expectativas com relação a futuros resultados financeiros, eventos, operações, serviços, desenvolvimento de produtos e com potencial de desenvolvimento e declarações sobre o desempenho futuro. As declarações prospectivas são geralmente identificadas pelas palavras "espera", "prevê", "acredita", "pretende", "estima", "planeja" e expressões semelhantes. Embora a administração da Sanofi acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, os investidores são alertados de que as informações e declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e geralmente estão fora do controle da Sanofi, que pode fazer com que os resultados e desenvolvimentos reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos ou projetados pelas informações e declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, as incertezas inerentes à pesquisa e ao desenvolvimento, dados e análises clínicas futuras, incluindo pós-marketing, decisões de autoridades regulatórias, como a FDA ou a EMA, com relação a se e quando aprovar qualquer medicamento, dispositivo ou aplicação biológica que possa ser solicitada para quaisquer produtos candidatos, bem como suas decisões sobre rotulagem e outros assuntos que possam afetar a disponibilidade ou potencial comercial desses produtos candidatos, o fato de que os produtos candidatos, se aprovados, podem não ser bem-sucedidos comercialmente, a aprovação futura e o sucesso comercial de alternativas terapêuticas, a capacidade da Sanofi de se beneficiar de oportunidades externas de crescimento, para concluir transações relacionadas e/ou obter autorizações regulatórias, riscos associados à propriedade intelectual e a qualquer litígio pendente ou futuro relacionado e o resultado final do referido litígio, tendências nas taxas de câmbio e taxas de juros predominantes, condições econômicas e de mercado voláteis, iniciativas de contenção de custos e alterações subsequentes a elas, e o impacto que a COVID-19 terá sobre nós, nossos clientes, fornecedores, vendedores, e outros parceiros de negócios, e a condição financeira de qualquer um deles, assim como em nossos funcionários e na economia global como um todo. Qualquer efeito material da COVID-19 em qualquer um dos itens mencionados anteriormente também pode nos afetar adversamente. Esta situação está mudando rapidamente e podem surgir impactos adicionais dos quais não estamos cientes atualmente e que podem exacerbar outros riscos identificados anteriormente. Os riscos e incertezas também incluem as incertezas discutidas ou identificadas nos registros públicos da SEC e do AMF feitos pela Sanofi, incluindo aqueles listados em "Fatores de risco" e "Declaração de advertência sobre declarações prospectivas" no relatório anual da Sanofi no Formulário 20-F para o ano que terminou no dia 31 de dezembro de 2020. Exceto conforme exigido pela lei vigente, a Sanofi não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações ou declarações prospectivas.

