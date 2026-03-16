Field Medical ernennt Mark A. Turco, MD, zum Vorstandsvorsitzenden

CARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc., ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das Lösungen der zweiten Generation der gepulsten Feldablation (PFA) für komplexe ventrikuläre und atriale Arrhythmien entwickelt, gab heute die Ernennung von Mark A. Turco, MD, zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt.

Dr. Mark A. Turco joins Field Medical as CEO.

Dr. Turco verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in wagnisfinanzierten kardiovaskulären Neugründungen und in leitenden Positionen bei großen Medizintechnikunternehmen. Er hat mehrere Unternehmen in der klinischen Phase durch Entwicklungs- und strategische Transaktionen geführt und dabei Organisationen aufgebaut, die für eine langfristige Expansion positioniert sind.

„Marks einzigartiger Hintergrund als Kardiologe, klinischer Prüfer und erfahrener Manager für medizinische Geräte befähigt ihn dazu, Field Medical durch die nächste Wachstumsphase zu führen", sagte Ben Cannon, Vorstandsmitglied von Field Medical und Mitglied der Investmentteams von BioStar Capital und Cue Growth. „Während wir unsere klinischen Programme beschleunigen und unsere operativen Fähigkeiten stärken, wird seine Erfahrung als Führungskraft bei der Weiterentwicklung komplexer medizinischer Technologien über die Entwicklungs-, Zulassungs- und Kommerzialisierungsmeilensteine hinweg eine disziplinierte Ausführung und nachhaltige langfristige Wertschöpfung ermöglichen."

Dr. Turco war Präsident und CEO von JC Medical, Inc. und leitete dort die Entwicklung eines speziellen Transkatheter-Aortenklappenersatzsystems (TAVR) für Aortenregurgitation, das im Juli 2024 von Edwards Lifesciences übernommen wurde. Davor war er in leitenden Positionen bei Medtronic und Covidien tätig, unter anderem als Vice President und Chief Medical Officer der Geschäftsbereiche Vaskulär- und Neurovaskulärtechnik, und zuletzt als Präsident und CEO des Rhode Island Life Science Hub. Dr. Turco, der vor seinem Wechsel in die Industrie als Facharzt für interventionelle Kardiologie zertifiziert war, bringt sowohl klinische Kenntnisse als auch operative Erfahrung in die Leitung von Field Medical ein.

„Ich fühle mich geehrt, in diesem entscheidenden Moment der Entwicklung von Field Medical beizutreten", sagte Dr. Turco. „Das Unternehmen hat eine differenzierte PFA-Plattform aufgebaut, die das Potenzial hat, den erheblichen ungedeckten Bedarf der Patienten sowohl bei ventrikulären Arrhythmien als auch bei Vorhofflimmern sinnvoll zu decken. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem außergewöhnlichen Team von Field Medical, um unsere klinischen Programme konsequent voranzutreiben und die regulatorischen Wege zu beschreiten, um unsere operativen Ziele zu erreichen."

Über Field Medical®, Inc.

Field Medical wurde im Jahr 2022 gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Weiterentwicklung von Lösungen zur gepulsten Feldablation (PFA) für komplexe Herzrhythmusstörungen verschrieben hat. Das FieldForce-Ablationssystem integriert ein fokales Katheterdesign mit proprietärer FieldBending™-Energie, um eine effiziente, präzise Ablation sicher durchzuführen und die Ergebnisse bei der Behandlung von ventrikulären und atrialen Arrhythmien zu verbessern. Im Jahr 2024 erhielt Field Medical die Auszeichnung „Breakthrough Device Designation" und wurde für seine Indikation „ventrikuläre Tachykardie" in das FDA TAP Pilot Program aufgenommen. Im Oktober 2025 wurde die VCAS-Studie in Circulation veröffentlicht.

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Das FieldForce™-Ablationssystem ist ein Untersuchungsinstrument und durch Bundesgesetze (oder Gesetze der Vereinigten Staaten) auf die Verwendung zu Untersuchungszwecken beschränkt.

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