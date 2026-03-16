Field Medical nomme Mark A. Turco, MD, au poste de directeur général

CARDIFF-BY-THE-SEA, Calif., 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- Field Medical, Inc, une société de technologie médicale au stade clinique qui propose des solutions d'ablation par champ pulsé (PFA) de deuxième génération pour les arythmies ventriculaires et auriculaires complexes, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark A. Turco, MD, au poste de directeur général, à compter d'aujourd'hui.

Dr. Mark A. Turco joins Field Medical as CEO.

Le Dr Turco possède plus de 30 ans d'expérience en matière de leadership, qu'il s'agisse de start-ups cardiovasculaires financées par du capital-risque ou de postes de direction au sein d'entreprises de dispositifs médicaux à forte capitalisation. Il a dirigé de nombreuses entreprises en phase clinique dans le cadre d'opérations de développement et de transactions stratégiques, mettant en place des organisations positionnées pour une expansion à long terme.

« L'expérience unique de Mark en tant que cardiologue, spécialiste des essais cliniques et dirigeant expérimenté dans le domaine des dispositifs médicaux lui permet de guider Field Medical dans cette nouvelle phase de croissance », a déclaré Ben Cannon, membre du conseil d'administration de Field Medical et membre des équipes d'investissement de BioStar Capital et de Cue Growth. « Alors que nous accélérons nos programmes cliniques et renforçons nos capacités opérationnelles, son expérience de dirigeant dans l'avancement de technologies médicales complexes à travers les étapes de développement, de réglementation et de commercialisation permettra une exécution disciplinée et une création de valeur durable à long terme. »

Le Dr Turco a été président et PDG de JC Medical, Inc. où il a dirigé le développement d'un système de remplacement de valve aortique transcathéter (TAVR) dédié à la régurgitation aortique, qui a été acquis par Edwards Lifesciences en juillet 2024. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Medtronic et Covidien, en tant que vice-président et directeur médical des franchises vasculaires et neurovasculaires. Plus récemment, il a été président et directeur général du Rhode Island Life Science Hub. Cardiologue interventionnel certifié avant de passer à l'industrie, le Dr Turco apporte à la direction de Field Medical à la fois une vision clinique et une expérience opérationnelle.

« Je suis honoré de rejoindre Field Medical à ce moment charnière de son évolution », a déclaré le Dr Turco. « La société a construit une plateforme PFA différenciée qui a le potentiel de répondre de manière significative aux besoins non satisfaits des patients en matière d'arythmies ventriculaires et de fibrillation auriculaire. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe exceptionnelle de Field Medical pour faire progresser rigoureusement nos programmes cliniques et suivre les voies réglementaires afin d'atteindre nos objectifs opérationnels ».

À propos de Field Medical®, Inc.

Fondée en 2022, Field Medical est une société de technologie médicale au stade clinique qui se consacre à l'avancement des solutions d'ablation par champ pulsé (PFA) pour les arythmies cardiaques complexes. Son système d'ablation FieldForce intègre une conception de cathéter focal avec l'énergie propriétaire FieldBending™ conçue pour fournir en toute sécurité une ablation efficace et précise dans le but d'améliorer les résultats dans le traitement des arythmies ventriculaires et auriculaires. En 2024, Field Medical a obtenu la désignation de dispositif pionnier et a été admis au programme pilote TAP de la FDA pour son indication de tachycardie ventriculaire. En octobre 2025, l'essai VCAS a été publié dans Circulation.

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Le système d'ablation FieldForce™ est un dispositif expérimental dont l'utilisation est limitée par la loi fédérale (ou américaine) à des fins de recherche.

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