Field Medical präsentiert auf der 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare-Konferenz

CARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Field Medical Inc., ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das eine vielseitige Plattform der nächsten Generation für die gepulste Feldablation (PFA) entwickelt hat, die sowohl die Ablation von ventrikulären Tachykardien (VT) als auch von Vorhofflimmern (AF) unterstützt, gab heute bekannt, dass sein Gründer, Steven Mickelsen, MD, auf dem 44. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference am Donnerstag, 15. Januar 2026, um 10 Uhr PT im The Westin St. Francis in San Francisco.

Die Präsentation wird einen Überblick über das Unternehmen geben, einschließlich der FieldForce™ PFA-Plattform, der klinischen Fortschritte bei VT, der Field-PULSE AF-Studie und der Pläne für die bevorstehende Zulassungsstudie für VT.

Das Führungsteam von Field Medical wird während der Konferenz für Gespräche zur Verfügung stehen. Um einen Termin zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected].

Informationen zu Field Medical® Inc.

Field Medical wurde im Jahr 2022 gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Weiterentwicklung von Lösungen zur gepulsten Feldablation (PFA) für komplexe Herzrhythmusstörungen verschrieben hat. Das FieldForce™-Ablationssystem kombiniert ein fokales Katheterdesign mit der patentrechtlich geschützten FieldBending™-Energie, die eine effiziente und präzise Ablation ermöglicht, mit dem Ziel, die Ergebnisse bei der Behandlung ventrikulärer und atrialer Arrhythmien zu verbessern. Im Jahr 2024 erhielt Field Medical die Auszeichnung „Breakthrough Device Designation" und wurde für seine Indikation „ventrikuläre Tachykardie" in das FDA TAP Pilot Program aufgenommen. Im Oktober 2025 wurde die VCAS-Studie in Circulation veröffentlicht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fieldmedicalinc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X und YouTube.

Das FieldForce™ Ablationssystem ist ein Forschungsgerät und darf nach Bundesrecht (oder US-Recht) nur zu Forschungszwecken verwendet werden.

