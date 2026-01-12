Field Medical se presentará en la 44ª Conferencia Anual de Salud de J.P. Morgan

CARDIFF-BY-THE-SEA, California, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Field Medical Inc., una empresa de tecnología médica en fase clínica que desarrolla una plataforma versátil de ablación por campo pulsado (PFA) de última generación, diseñada para la ablación de taquicardia ventricular (TV) y fibrilación auricular (FA), anunció hoy que su fundador, el doctor Steven Mickelsen, participará en la 44ª Conferencia Anual de Atención Médica de J.P. Morgan el jueves 15 de enero de 2026 a las 10 a. m. (hora del Pacífico) en The Westin St. Francis de San Francisco.

The FieldForce™ Ablation System by Field Medical: This next-generation PFA system is designed for transmural lesion creation, offering a novel approach to VT ablation.

La presentación incluirá una descripción general de la empresa, incluida la plataforma FieldForce™ PFA, el progreso clínico en VT, el estudio Field-PULSE AF y los planes para el próximo ensayo fundamental de VT.

El equipo directivo de Field Medical estará disponible para reuniones durante la conferencia. Para solicitar una reunión, envíe un correo electrónico a [email protected].

Acerca de Field Medical® Inc.

Fundada en 2022, Field Medical es una empresa de tecnología médica en fase clínica comprometida con el desarrollo de soluciones de ablación por campo pulsado (PFA) para arritmias cardíacas complejas. Su sistema de ablación FieldForce™ integra un diseño de catéter focal con energía patentada FieldBending™, diseñada para brindar una ablación segura, eficiente y precisa con el objetivo de mejorar los resultados en el tratamiento de arritmias ventriculares y auriculares. En 2024, Field Medical obtuvo la designación de Dispositivo Innovador y se incorporó al Programa Piloto TAP de la FDA para su indicación de taquicardia ventricular. En octubre de 2025, el ensayo VCAS se publicó en Circulation.

Para obtener más información, visite www.fieldmedicalinc.com y síganos en LinkedIn, X y YouTube.

El sistema de ablación FieldForce™ es un dispositivo en investigación y su uso está limitado por la ley federal (o de Estados Unidos) a fines investigativos.

