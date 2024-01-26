Fielding Graduate University 教務長 Wendi S. Williams 博士競選美國心理學會主席

美國加州聖巴巴拉 2024年1月26日 /美通社/ -- Fielding Graduate University 教務長兼高級副校長 Wendi S. Williams 博士參選美國心理學會 (APA) 主席。

在過去 16 年，Williams 博士一直參與 APA 的工作，貢獻她在學術和非牟利組織領導方面的豐富行政領導和治理經驗。

Wendi S. Williams 博士

Williams 博士利用她在工作和領導背景下的健康專業知識服務不同人口群體，她的競選口號為：Radically Well Together（攜手從根本地變好）。Williams 博士在她的競選網站表達了以下觀點：

「從根本地變好包括套用科學方式的明確性和一致性，以了解我們世界上的不健康狀況。透過我們領域的豐富資源（理論、框架、實踐和方法論），我們可以勇敢地解決不平等、不公平，以及壓迫其他人的情況。在我的職業生涯中，我以輔導心理學家、教育工作者、專業組織領導者的身份，以及在美國心理學協會的服務中參與這項工作。如能以下任主席的身份繼續這個旅程，我將深感榮幸。」

如要進一步了解 Williams 博士競選 APA 主席的相關資訊，請隨時聯絡她的競選經理 Delishia Pittman 博士，電郵地址為 [email protected]。

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