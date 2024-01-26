Wendi S. Williams 竞选美国心理学会主席一职

Fielding Graduate University 教务长 Wendi S. Williams 博士竞选美国心理学会主席一职

加州圣巴巴拉 2024年1月26日 /美通社/ -- Fielding Graduate University 教务长兼高级副校长 Wendi S. Williams 博士正在竞选美国心理学会 (APA) 主席一职。

16 年来，Williams 博士积极参与 APA 的工作，并在职业生涯中积累了丰富的学术和非营利组织的行政领导和管理经验。

Wendi S. Williams 博士

凭借工作中积累的健康专业知识以及领导不同人群的经验，Williams 博士以"Radically Well Together（共建全面健康的社会）"为竞选纲领参与竞选。在她的竞选网站上，Williams 博士阐述了以下观点：

"若要实现全面健康，需要利用科学方法的清晰性和一致性来了解我们这个世界的不健康状况。依托我们领域的丰富资源——理论、框架、实践和方法，我们可以勇敢地解决一些人所遭受的不公平、不公正和压迫。在我的职业生涯中，我一直以心理咨询师、教育家、专业组织领导者和美国心理学会服务者的身份从事这项工作。若能作为学会的下一任主席继续这一征程，我将深感荣幸。"

如需了解有关 Williams 博士竞选 APA 主席的更多信息，请随时通过 [email protected] 与她的竞选经理 Delishia Pittman 博士联系。

如需了解有关 Fielding Graduate University 的更多信息，请访问 www.fielding.edu。

50 年来，Fielding Graduate University 一直致力于培养各种领导者、学者和从业人员，共建更加公正和可持续的世界。作为公认的非营利组织领导者，我们将面授学习和在线学习相结合，提供研究生教育，促进个人发展、社区协作和社会参与。我们的课程严谨慎密，并由具有丰富学术研究和实践经验的教师授课，为生活和工作在世界各地的专业人士提供心理学、领导力和教育方面的课程和学位。如需了解更多信息，请访问 fielding.edu。

Fielding Graduate University