FII Institute Anuncia Investimento na AZmed, Ajudando a Solucionar a Escassez Global de Radiologistas

RIAD, Arábia Saudita, 29 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O Future Investment Initiative (FII) Institute anunciou o investimento de um milhão de euros no desenvolvedor de aplicativos tecnológicas com uso de inteligência artificial (IA), AZmed, que pode ajudar a solucionar a escassez de radiologistas em todo o mundo.

O investimento, que faz parte da mais recente rodada da AZmed de 3,5 milhões de euros, baseia-se no compromisso do instituto de catalisar soluções globais relevantes e reais em cinco áreas de foco: Inteligência Artificial e Robótica, Educação, Saúde e Sustentabilidade. A AZmed é uma empresa de tecnologia médica que desenvolve aplicativos de diagnóstico impulsionados por IA para imagens médicas.

O CEO da AZmed, Julien Vidal , disse que a empresa está solucionando a reconhecida escassez global de radiologistas. "Nosso objetivo é ser o parceiro de tecnologia de confiança de cada médico que analise uma imagem médica em qualquer lugar do mundo", disse ele. "Estamos entusiasmados em trabalhar com o FII Institute, que trará valor estratégico para a AZmed por meio de conexões com especialistas em saúde e IA em sua rede, bem como parceiros de lançamento no mercado nos Estados Unidos e na região do norte da África (MENA)."

O anúncio de investimento da AZmed ocorre durante o 5º aniversário do FII, a plataforma de destaque do Instituto que está sendo realizado esta semana em Riad. A plataforma está centrada em torno do tema "Investir na Humanidade" e em discussões que podem criar os maiores benefícios para a humanidade, especialmente na era pós-COVID.

O CEO do FII Institute, Richard Attias, saudou o investimento e disse que a AZmed se encaixa na missão do Instituto de causar impacto em saúde, IA e educação. "Estamos muito entusiasmados em apoiar uma empresa que está focada em tecnologias que salvam vidas. Melhorar produtos e serviços para radiologistas é uma questão importante para esta especialidade e precisamos aliviar a pressão sobre sistemas de saúde em todo o mundo que já estão sobrecaregados por recursos limitados."

O primeiro produto da empresa, Rayvolve, é uma ferramenta de detecção de fraturas anomalias torácicas impulsionada por IA, líder de mercado, que foi a primeira em sua área a receber a certificação CE, garantindo que o produto esteja em conformidade com todos os requisitos europeus aplicáveis de saúde, segurança, desempenho e meio ambiente.

Este é o quarto investimento do FII Institute anunciado com o Interstellar Lab, uma empresa de tecnologia espacial que projeta biomas de circuito fechado para sustentar a vida na terra, na Lua e em Marte, Lilium, uma aeronave movida a eletricidade que reduz o impacto do carbono em viagens regionais; e a agtech (empresa de tecnologia aplicada ao agronegócio) Red Sea Farms, que possibilita o cultivo de alimentos usando o sol e a água salgada em climas desérticos desafiadores.

Sobre o FII Institute

O FII Institute é uma fundação global sem fins lucrativos com um braço de investimento e uma agenda: gerar impacto sobre a humanidade. Comprometidos com princípios ESG, promovemos as mentes mais brilhantes e transformamos ideias em soluções do mundo real em cinco áreas de enfoque: IA e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

Estamos no lugar certo na hora certa – quando os tomadores de decisão, investidores e uma geração engajada de jovens se juntam com aspirações, motivados e prontos para a mudança. Canalizamos essa energia em três pilares – THINK, XCHANGE, ACT (pensar, intercambiar, agir) – e investimos nas inovações que fazem a diferença em todo o mundo.

Junte-se a nós para fazer parte, cocriar e promover um futuro mais brilhante e sustentável para a humanidade.

Sobre a AZmed

A AZmed facilita o diagnóstico por raio-X graças à inteligência artificial. A empresa ajuda os médicos a economizar tempo e dedicar recursos a exames potencialmente fatais. A AZmed foi a primeira empresa francesa a comercializar um software de radiologia impulsionado por IA.

As tecnologias de aprendizagem profunda desenvolvidas pela AZmed são totalmente integradas ao fluxo de trabalho dos médicos, tornando-as fáceis de usar, sem exigir qualquer mudança em seus hábitos de trabalho.

As soluções da AZmed já são utilizadas em mais de 250 centros. Mais de 2.500 médicos estão utilizando suas soluções todos os dias, em 12 países diferentes.

