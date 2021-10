FII Institute Kündigt Investition in AZmed an und Hilft, den Weltweiten Mangel an Radiologen zu Beheben

RIAD, Saudi-Arabien, 29. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Das Future Investment Initiative (FII) Institute hat eine Investition in Höhe von 1 Million EUR in AZmed bekannt gegeben, einem Entwickler von Diagnoseanwendungen auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz, die dazu beitragen können, den Mangel an Radiologen auf der ganzen Welt zu beheben.

Die Investition, die Teil der jüngsten AZmed-Runde über 3,5 Millionen Euro ist, baut auf dem Engagement des Instituts auf, global relevante, praxisnahe Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen zu fördern: Künstliche Intelligenz, Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit. AZmed ist ein Medizintechnikunternehmen, das KI-gestützte Diagnoseanwendungen für medizinische Bilder entwickelt.

Julien Vidal, CEO von AZmed, sagte, dass das Unternehmen dem anerkannten weltweiten Mangel an Radiologen entgegenwirke. „Unser Ziel ist es, der vertrauenswürdige technische Partner für jeden Arzt zu sein, der irgendwo auf der Welt ein medizinisches Bild analysiert", sagte er. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem FII Institute, das AZmed durch seine Verbindungen zu Gesundheits- und KI-Spezialisten in seinem Netzwerk sowie zu Go-to-Market-Partnern in den Vereinigten Staaten und der MENA-Region einen strategischen Mehrwert bieten wird."

Die Ankündigung der AZmed-Investitionen erfolgt anlässlich des 5. Jahrestages der FII, der wichtigsten Plattform des Instituts, die diese Woche in Riad stattfindet. Im Mittelpunkt der Plattform stehen das Thema „In die Menschheit investieren" und Diskussionen, die insbesondere in der Post-Covid-Ära den größten Nutzen für die Menschheit bringen können.

Richard Attias, CEO des FII Institute, begrüßte die Investition und erklärte, dass AZmed zur Mission des Instituts passe, einen Einfluss auf das Gesundheitswesen, KI und Bildung zu nehmen. „Wir freuen uns sehr, ein Unternehmen unterstützen zu können, das sich auf lebensrettende Technologien konzentriert. Die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen für Radiologen ist ein wichtiges Thema für dieses Fachgebiet, und wir müssen den Druck auf die Gesundheitssysteme in der ganzen Welt, die bereits durch begrenzte Ressourcen belastet sind, verringern."

Das erste Produkt des Unternehmens, Rayvolve, ist ein marktführendes, KI-gestütztes Werkzeug zur Erkennung von Frakturen und Brustkorbanomalien, das als erstes in seinem Bereich die CE-Zertifizierung erhalten hat, wodurch sichergestellt wird, dass das Produkt alle geltenden europäischen Gesundheits-, Sicherheits-, Leistungs- und Umweltanforderungen erfüllt.

Dies ist die vierte angekündigte Investition des FII Instituts: Interstellar Lab, ein Weltraumtechnologieunternehmen, das geschlossene Biodome entwickelt, um Leben auf der Erde, dem Mond und dem Mars zu erhalten; Lilium, ein elektrisch angetriebenes Flugzeug, das die Kohlenstoffbelastung durch regionale Reisen reduziert; und Red Sea Farms, ein Agrartechnologieunternehmen, das den Anbau von Nahrungsmitteln mit Hilfe von Sonne und Salzwasser in schwierigen Wüstenklimata ermöglicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://fii-institute.org/en

Informationen zum FII Institut

Das FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Positive Auswirkungen auf die Menschheit. Wir sind den ESG-Prinzipien verpflichtet, fördern die klügsten Köpfe und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen: KI, Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort – in einer Phase, in der Entscheidungsträger, Investoren und eine engagierte Generation junger Menschen sich voller Ehrgeiz und Energie für Veränderungen einsetzen. Wir nutzen diese Energie in drei Säulen – THINK, XCHANGE, ACT– und investieren in Innovationen, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verändern.

Schließen Sie sich uns an, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft für die Menschheit mitzugestalten und zu verwirklichen.

https://fii-institute.org/en

Informationen zu AZmed

AZmed erleichtert die Röntgendiagnostik dank künstlicher Intelligenz. Es hilft den Ärzten, Zeit zu sparen und Ressourcen für lebensbedrohliche Untersuchungen bereitzustellen. AZmed ist das erste französische Unternehmen, das eine KI-gestützte Radiologie-Software auf den Markt gebracht hat.

Die von AZmed entwickelten Deep-Learning-Technologien sind vollständig in die Arbeitsabläufe von Ärzten integriert, so dass sie einfach zu nutzen sind, ohne dass ihre Arbeitsgewohnheiten geändert werden müssen.

AZmed-Lösungen sind bereits in mehr als 250 Zentren im Einsatz. Mehr als 2500 Ärzte nutzen ihre Lösungen täglich in 12 verschiedenen Ländern.

https://azmed.co

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1672880/FII_Institute_and_AZmed_logos.jpg

SOURCE FII Institute