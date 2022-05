FII Institute lança nova estrutura Inclusive ESG™ e metodologia de classificação e anuncia investimento estratégico em empresa líder em tecnologia verde

RIAD, Arábia Saudita, 21 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Future Investment Initiative (FII) Institute organizou um encontro em Londres sobre ESG nos mercados emergentes, envolvendo líderes mundiais, CEOs globais, investidores internacionais, líderes de pensamento e diretores de sustentabilidade, em que:

Revelou uma nova estrutura Inclusive ESG™ e uma metodologia de classificação para informar e acelerar os investimentos em ESG em economias emergentes;

Lançou um artigo sobre ESG que convoca investidores, governos e empresas nos mercados emergentes a intensificarem seus esforços; e

Anunciou um investimento de 500 mil euros na Timbeter, uma empresa líder em tecnologia verde.

A nova estrutura Inclusive ESG™ e metodologia de classificação têm como objetivo oferecer classificações imparciais para empresas em mercados emergentes, que atualmente recebem menos de 10% dos fluxos de ESG, embora abriguem quase 90% da população mundial e gerem aproximadamente metade do PIB global. As agências de classificação de ESG são uma das principais barreiras para o aumento dos investimentos nos mercados emergentes (MEs). Atualmente, as agências de classificação tradicionais empregam indicadores-chave de desempenho não relevantes para os MEs. As estruturas existentes se concentram demais na divulgação e ignoram a melhoria do desempenho em relação ao ano anterior. A nova estrutura, desenvolvida com o apoio da Ernst & Young (EY), valoriza a melhoria do desempenho ao longo do tempo mais do que a amplitude da divulgação, enfatizando os desafios setoriais, e não os riscos do país, para garantir uma competição justa entre as empresas nos mercados emergentes e mercados desenvolvidos.

O FII Institute está aplicando o dinheiro onde realmente importa investindo 500 mil euros na Timbeter, uma empresa líder em tecnologia verde especializada em medição de madeira. Para aumentar a transparência, sustentabilidade e certificação da cadeia de suprimentos, de acordo com os processos de ESG, a Timbeter oferece um aplicativo foto-óptico orientado por IA que determina com precisão as quantidades de toras em uma área com comprimento e diâmetro precisos. Essa tecnologia é fundamental para uma gestão mais proativa das florestas e para um setor mais sustentável.

O artigo de ESG foi elaborado para incentivar investimentos maiores em ESG nos mercados emergentes. Ele pede que:

Os investidores se comprometam publicamente a aumentar a porção do capital alocado aos mercados emergentes (MEs) de menos de 10% atualmente para um mínimo de 30% do capital comprometido e investido até 2030.

se comprometam publicamente a aumentar a porção do capital alocado aos mercados emergentes (MEs) de menos de 10% atualmente para um mínimo de 30% do capital comprometido e investido até 2030. Os governos incentivem as empresas com sede em mercados emergentes a serem mais proativas na divulgação de informações relevantes por meio de seus canais de comunicação habituais.

incentivem as empresas com sede em mercados emergentes a serem mais proativas na divulgação de informações relevantes por meio de seus canais de comunicação habituais. As empresas com sede em mercados emergentes fortaleçam sua explicação narrativa da maneira como as ações de ESG estão alinhadas com as realidades locais e gerem mais valor para todas as partes interessadas, incluindo a gestão de riscos para os investidores.

Richard Attias, CEO do FII Institute, disse: "A parte central de nosso trabalho no FII Institute é aumentar a conscientização sobre os pontos fracos nos padrões de ESG atuais e seu impacto sobre as perspectivas globais de sustentabilidade, além de defender uma aplicação inclusiva e equitativa do ESG por meio da promoção de ações reais por parte de players importantes no mundo todo.

"ESG tem sido uma das estratégias de investimento de crescimento mais rápido nos últimos anos, respondendo por um terço de todos os ativos sob gestão. Mas esse crescimento não é uniforme. Trabalhando com nossos parceiros da EY, identificamos e eliminamos as barreiras para os investimentos em ESG nos mercados emergentes, que são frequentemente negligenciados. Lançando a estrutura Inclusive™ ESG e a metodologia de classificação, investindo em uma empresa global de soluções sustentáveis e publicando nosso recente artigo de ESG, estamos realizando ações tangíveis para criar um futuro melhor para a humanidade. E estamos confiantes de que nossos parceiros em todo o mundo nos ajudarão a promover ainda mais essas ações."

O encontro "ESG nos mercados emergentes" contou com mais de 40 líderes e especialistas internacionais que compartilharam suas percepções sobre o futuro do ESG e o futuro da sustentabilidade. Entre os palestrantes estavam S. Ex.ª Yasir Al-Rumayyan, presidente do FII Institute, governador do Fundo de Investimento Público e presidente da Saudi Aramco; S. Ex.ª Dra. Yasmine Fouad, ministra do meio ambiente do Egito; Larry Fink, CEO da Blackrock; senador Matteo Renzi, ex-Primeiro-Ministro da Itália; Lord Gerry Grimstone of Boscobel Kt, ministro do investimento do Reino Unido; David Schwimmer, CEO do London Stock Exchange Group; entre outros.

O FII Institute é uma organização global sem fins lucrativos lançada em 2019 para promover uma agenda: o impacto sobre a humanidade. Desde sua fundação, o instituto lançou várias iniciativas para criar princípios inclusivos de ESG e melhorar o desempenho de ESG para criar um futuro mais brilhante e sustentável para a humanidade.

