Le FII Institute dévoile le nouveau cadre et la nouvelle méthodologie de notation Inclusive ESG™ et annonce un investissement stratégique dans une entreprise de technologie écologique de premier plan

RIYAD, Arabie saoudite, 21 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Future Investment Initiative (FII) Institute a organisé à Londres un sommet sur les facteurs ESG dans les marchés émergents, auquel ont participé des chefs de file, des PDG et des investisseurs internationaux ainsi que des leaders d'opinion et des responsables de la durabilité, durant lequel :

· Il a dévoilé un nouveau cadre et une nouvelle méthodologie d'évaluation des facteurs ESG inclusifs (Inclusive ESG™ Framework and Scoring Methodology) afin d'éclairer et d'accélérer les investissements ESG dans les économies émergentes ;

· Il a lancé un livre blanc sur les facteurs ESG appelant les investisseurs, les gouvernements et les entreprises des marchés émergents à élever leur niveau ;

· Il a annoncé un investissement de 500 000 euros dans Timbeter, une entreprise leader dans le domaine des technologies vertes.

Ce nouveau cadre et la nouvelle méthodologie de notation Inclusive ESG™ visent à donner des notes impartiales aux entreprises des marchés émergents qui reçoivent actuellement moins de 10 % des flux ESG, alors qu'elles abritent près de 90 % de la population mondiale et environ la moitié du PIB mondial. Les agences de notation ESG constituent l'un des principaux obstacles à l'augmentation des investissements dans les marchés émergents. À l'heure actuelle, les principales agences de notation utilisent des indicateurs clés de performance qui ne sont pas pertinents pour les marchés émergents. Les cadres existants sont trop axés sur la divulgation et ne tiennent pas compte de l'amélioration des performances d'une année sur l'autre. Le nouveau cadre, élaboré avec le soutien d'Ernst & Young (EY), accorde plus d'importance à l'amélioration des performances dans le temps qu'à l'ampleur de la divulgation, en mettant l'accent sur les défis sectoriels plutôt que sur les risques pays, afin de garantir une concurrence équitable entre les entreprises des marchés émergents et des marchés développés.

Le FII Institute joint l'acte à la parole en investissant 500 000 euros dans Timbeter, une entreprise de technologie verte de premier plan, spécialisée dans la mesure du bois. Pour accroître la transparence de la chaîne d'approvisionnement, la durabilité et la certification, conformément aux processus ESG, Timbeter fournit une application photo-optique pilotée par l'IA qui détermine avec précision les quantités de grumes dans une zone avec une longueur et un diamètre précis. Cette technologie est essentielle à une gestion plus proactive des forêts et à un secteur plus durable.

Le livre blanc sur les facteurs ESG vise à encourager un plus grand investissement ESG dans les marchés émergents. Il invite :

· Les investisseurs à s'engager publiquement à augmenter la part de capital allouée aux marchés émergents de moins de 10 % actuellement à un minimum de 30 % du capital engagé et investi d'ici 2030.

· Les gouvernements à encourager les entreprises ayant leur siège dans les marchés émergents à devenir plus proactives dans la divulgation d'informations pertinentes par le biais de leurs canaux de communication habituels.

· Les entreprises ayant leur siège sur les marchés émergents à renforcer leur explication narrative de la manière dont les actions ESG s'alignent sur les réalités locales et génèrent une valeur accrue pour toutes les parties prenantes, y compris la gestion des risques pour les investisseurs.

Richard Attias, PDG du FII Institute, a déclaré : « L'essentiel de notre travail au FII Institute est de sensibiliser aux faiblesses des normes ESG actuelles et à leur impact sur les perspectives de durabilité mondiale, et de plaider pour une application inclusive et équitable des facteurs ESG en incitant les acteurs clés du monde entier à prendre des mesures concrètes.

Les facteurs ESG ont été l'une des stratégies d'investissement qui ont connu la croissance la plus rapide au cours des dernières années, représentant un tiers de tous les actifs sous gestion. Mais cette croissance n'est pas régulière. En collaboration avec nos partenaires d'EY, nous avons identifié et supprimé les obstacles à l'investissement ESG dans les marchés émergents, qui sont souvent négligés. En lançant le cadre et la méthodologie de notation Inclusive™ ESG, en investissant dans une entreprise mondiale de solutions durables et en publiant notre récent livre blanc sur les facteurs ESG, nous prenons des mesures concrètes pour créer un avenir meilleur pour l'humanité. Et nous sommes convaincus que nos partenaires du monde entier nous aideront à faire avancer ces actions. »

Le sommet sur les « facteurs ESG dans les marchés émergents » a réuni plus de 40 dirigeants et experts internationaux qui ont fourni leurs points de vue sur l'avenir des facteurs ESG et de la durabilité. Parmi les intervenants figuraient S.E. Yasir Al-Rumayyan, président du FII Institute, gouverneur du Fonds d'investissement public et président de Saudi Aramco ; S.E. Dr. Yasmine Fouad, ministre de l'environnement de l'Égypte ; Larry Fink, PDG de Blackrock ; le sénateur Matteo Renzi, ancien premier ministre de l'Italie ; Lord Gerry Grimstone of Boscobel Kt, ministre de l'investissement du Royaume-Uni ; David Schwimmer, PDG du London Stock Exchange Group ; et bien d'autres.

Le FII Institute est une organisation mondiale à but non lucratif lancée en 2019 pour faire avancer un programme : l'impact sur l'humanité. Depuis sa création, l'Institut a lancé plusieurs initiatives pour créer des principes ESG inclusifs et améliorer la performance ESG afin de créer un avenir plus brillant et plus durable pour l'humanité.

