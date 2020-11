Fin des candidatures pour le « IMTA Mountain Tourism Awards » (Prix du tourisme de montagne de l'IMTA) en 2020

GUIYANG, Chine, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Sur le thème « Développement durable du tourisme de montagne mené par l'innovation, le vert et l'écologie », le Prix du tourisme de montagne de l'IMTA 2020 vise à récompenser les concepts et les méthodes du tourisme de montagne dans le monde post-COVID. À cette fin, l'Alliance internationale du tourisme de montagne (IMTA) intègre l'intelligence et la compétence des membres de l'IMTA et d'autres organisations, met en commun les ressources et les produits liés au tourisme de montagne, dans le but de stimuler l'investissement touristique et la mise à niveau de la consommation, de diriger le progrès et de faciliter la revitalisation du secteur touristique de montagne.

Au 31 octobre, la candidature pour le IMTA Mountain Tourism Awards 2020 est arrivée à son terme. En un mois, plus de 100 projets internationaux ont soumis leur candidature. Le prix a révélé son influence significative dans l'industrie de la culture et du tourisme, largement reconnue par les entreprises concernées.

Le jury d'experts des IMTA Mountain Tourism Awards 2020 examine les projets candidats recueillis à travers le monde. Afin de démontrer l'autorité et l'objectivité d'un tel prix, des experts de l'International Organization of Folk Art (Organisation internationale des arts populaires, IOV), de la Fédération mondiale des villes touristiques (WTCF), de l'Asian Ecotourism Network (Réseau asiatique d'écotourisme), de la China Tourism Leisure Association (Association chinoise des loisirs touristiques), de l'International Inbound Travel Association (Association internationale des voyages réceptifs, IITA), du Club des explorateurs, etc. ont été invités à se joindre au jury.

Après avoir interrogé une douzaine d'experts internationaux, nous avons établi des critères et des procédures de sélection et avons divisé le Prix du tourisme de montagne 2020 en « Mountain Tourism Sustainable Development Award » (Prix du développement durable du tourisme de montagne), « Best Mountain Tourism Destination Award » ( Prix de la meilleure destination touristique de montagne), « Best Mountain Tourism Outdoor Sport Award » (Prix du meilleur sport de plein air du tourisme de montagne), « Best Mountain Hiking Route Award » (Prix du meilleur itinéraire de randonnée en montagne) et « Best Mountain Tourism Camping Award » (Prix du meilleur camping du tourisme de montagne).

Sous la direction du jury d'experts, nous sollicitons des projets candidats auprès des membres de l'IMTA, des entreprises touristiques et des agences de gestion des destinations. La gestion ordonnée de l'IMTA et la participation des médias professionnels contribuent à la qualité des projets de tourisme de montagne. Nous formons également une équipe internationale de sollicitation de projets afin de mettre en commun les ressources et l'attention, de donner l'exemple à l'industrie du tourisme de montagne et de regagner la confiance nécessaire pour revitaliser l'industrie dans le monde post-COVID.

Le prix IMTA Mountain Tourism Awards 2020 intégrera d'abondantes ressources pour passer au crible les entreprises de haute qualité afin de garantir que chaque prix sera décerné au gagnant méritant. Le jury d'experts examinera tous les projets. Les gagnants seront annoncés lors de la conférence annuelle de l'IMTA 2020 qui se tiendra du 17 au 19 novembre à Guiyang, dans la province de Guizhou.

SOURCE IMTA