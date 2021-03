Fin des délibérations pour le concours étudiant « Design for Sustainable Cities » organisé par BE OPEN et Cumulus en soutien aux ODD de l'ONU

LONDRES, 25 mars 2021 /PRNewswire/ -- La séance de sélection finale se tiendra dans le cadre du concours étudiant international « Design for Sustainable Cities » organisé par BE OPEN et Cumulus en soutien à l'ODD11 : Villes et communautés durables. La séance choisira les lauréats de deux des quatre concours primés : le prix principal de 5 000 € et le prix Safe City de 2 000 €.

Le jury international est composé de designers, d'architectes, d'universitaires et d'experts dans les domaines concernés dont le travail porte particulièrement sur la recherche d'approches de conception non conventionnelles aux problèmes de l'humanité.

Dans le processus de sélection mené par la présidente du jury Luisa Collina, Ph.D., professeur titulaire de design au Politecnico di Milano, chaque juré a évalué les projets en leur attribuant une note comprise entre 1 et 10. Cette note générale est la somme de points attribués aux critères du concours tels que la viabilité, la faisabilité et l'attrait du projet, la preuve d'un processus de recherche rigoureux qui éclaire la solution de conception proposée et sa valeur créative.

Les projets retenus doivent donc répondre aux besoins et aux aspirations de son public cible, disposer d'un plan clair de leurs besoins pour leur réalisation, être durables et efficaces, faire l'objet de recherche approfondie en termes de problème à résoudre, des parties prenantes et de l'objectif, et très certainement être innovants et sortir des sentiers battus.

Toutes les notes permettront d'établir un classement général des projets, à partir duquel les jurés sélectionneront 50 mentions d'honneur qui seront ensuite présentées dans une galerie en ligne sur le site du concours. La liste des 10 finalistes sera sélectionnée parmi les mentions d'honneur et le jury décernera le prix principal de 5 000 € et le prix de la Safe City de 2 000 € parmi cette sélection.

Les lauréats de deux autres prix seront choisis dans le courant du mois d'avril par la fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, (prix Choix de la fondatrice de 3 000 €) et par un vote en ligne public parmi les 50 mentions d'honneur (prix Vote du public de 2 000 €) qui aura lieu en avril 2021 sur le site Web du concours.

L'objectif de la compétition est de reconnaître et de promouvoir les meilleurs projets de design développés par de jeunes créateurs capables de s'attaquer aux tâches définies par le programme des ODD des Nations Unies et d'insuffler de nouvelles idées qui pourraient avoir un véritable impact.

