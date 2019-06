FinDev Canada invierte en el productor agrícola peruano líder Danper Agrícola La Venturosa

MONTREAL, 28 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- FinDev Canada anunció un préstamo de US$ 8 millones a Danper Agrícola La Venturosa ("Danper ALV"), una subsidiaria de Danper Trujillo, que se destinará a la creación de empleos, la mejora de los sistemas de gestión ambiental y el apoyo a la participación económica de las mujeres en el sector agrícola del Perú.

Danper ALV se dedica a la producción y exportación de cultivos de alto valor, entre ellos, uvas y paltas, y apoya la sostenibilidad local en el norte del Perú. Durante los últimos siete años, la compañía ha ayudado a un crecimiento sostenido mediante la generación de oportunidades locales, la oferta de beneficios holísticos e inclusivos, y la adopción de iniciativas para la equidad de género y el liderazgo.

Durante más de 25 años, Danper Trujillo y sus subsidiarias han dado el ejemplo en el Perú y América Latina en buenas prácticas agrícolas, mejoras continuas en eficiencia, y liderazgo social y ambiental. Danper Trujillo es una de las principales compañías agrícolas del Perú y, en la actualidad, produce diversas frutas y verduras para exportación a mercados norteamericanos, europeos y asiáticos.

El préstamo ayudará a desplazar el enfoque de la compañía hacia cultivos de más alto valor, que mantendrán y aumentarán los empleos de calidad mediante el crecimiento del rendimiento financiero. Danper Trujillo y Danper ALV son líderes en gestión ambiental y sostenibilidad, y han implementado las mejores prácticas internacionales en todas sus operaciones.

"Estamos entusiasmados por trabajar con una compañía que tendrá un impacto inmediato y local en el sector de los agronegocios peruano, que es crucial para la sostenibilidad, el desarrollo económico y el empoderamiento económico de las mujeres", dice Suzanne Gaboury, directora de inversiones de FinDev Canada. "Esta es nuestra primera transacción directa en el sector de los agronegocios".

"El compromiso de sostenibilidad de Danper está profundamente arraigado en nuestra estrategia de negocios. Combina nuestros valores corporativos, tales como el respeto y el compromiso con el desarrollo de nuestro capital humano, con las comunidades que nos rodean y el medio ambiente. Estamos enfocados en el aumento de la productividad y la competitividad de nuestra compañía de una forma permanente y sostenida", afirma Jorge Arangurí, director ejecutivo y fundador de Danper. "De este modo, podemos mejorar el desempeño económico, social y ambiental de la compañía y generar valor para todos los interesados".

Creación de empleos desde cero

El préstamo de FinDev Canada ayudará al desarrollo de un sector de agronegocios más sostenible e inclusivo en el Perú mediante el apoyo a alrededor de 300 empleos permanentes y temporales de alta calidad; se espera que un porcentaje importante de esos empleos sea para mujeres. Los empleos en Danper ALV incluyen también beneficios para los empleados temporales y permanentes, tales como atención médica en el lugar, transporte desde y hacia el trabajo, y oportunidades de progreso.

Danper ALV compra la mayoría de los bienes y servicios de su cadena de suministro a proveedores locales, lo cual representa beneficios adicionales para la economía local.

Empoderamiento de las mujeres a través del sector privado

El préstamo de FinDev Canada a Danper ALV es la segunda transacción que califica para el Desafío 2X: financiamiento para las mujeres. El Desafío 2X, lanzado en la Cumbre del G7 de 2018 en Canadá, llama a las instituciones de financiamiento del desarrollo a movilizar sus propios fondos, así como el capital privado, para ayudar al progreso de las mujeres como emprendedoras, líderes empresariales, empleadas y consumidoras de productos y servicios que mejoran su participación económica.

Las mujeres constituyen en la actualidad el 46% del personal permanente de Danper ALV. La compañía ofrece también un paquete de beneficios para empleados permanentes y temporales que incluye acceso a servicios de salud y atención médica (incluso salud maternal y reproductiva), oportunidades de capacitación y progreso, así como instalaciones dedicas en el lugar para mujeres.

Danper Trujillo es la primera y única empresa peruana que ha recibido certificación EDGE (Dividendos económicos para la equidad de género), lo cual la convierte en líder en el impulso de la igualdad de género y la participación de las mujeres en actividades del sector privado. Rosario Bazán, gerente general de la compañía, es una empresaria sumamente respetada y una firme defensora del empoderamiento económico de las mujeres en el Perú.

Acerca de FinDev Canada

The Development Finance Institute Canada Inc., que opera bajo la marca FinDev Canada, es una institución canadiense dedicada a proporcionar servicios financieros al sector privado en países en desarrollo con el objetivo de combatir la pobreza mediante el crecimiento económico, con enfoque en tres temas principales: desarrollo económico a través de la creación de empleos, empoderamiento económico de las mujeres y mitigación del cambio climático. The Development Finance Institute Canada Inc. es una subsidiaria de propiedad total de Export Development Canada (EDC). Puede encontrar más información acerca de FinDev Canada aquí.

Acerca de Danper ALV

Danper es un emprendimiento conjunto agroindustrial peruano-danés. Durante los últimos 25 años, ha estado a la vanguardia del sector agroindustrial en calidad, innovación y compromiso sostenible, que han llevado a la compañía a ser considerada hoy una referencia mundial en responsabilidad corporativa y prácticas de sostenibilidad. Ha sido pionera en la región latinoamericana en diversos programas sociales, económicos y ambientales. La compañía exporta cultivos peruanos a algunos de los mercados más exigentes de los cinco continentes, entre ellos, espárragos, alcachofas, paltas, arándanos, pimientos, uvas, mangos y quinoa, entre otros. Es la primera compañía peruana que ha obtenido la certificación EDGE en Equidad de Género.

Para más información:

Angela Rodriguez, FinDev Canada, +1-514-673-7154, arodriguez@findevcanada.ca

FUENTE FinDev Canada

SOURCE FinDev Canada