Fireblocks expande sua atuação para instituições bancárias e financeiras com novos recursos de HSM, nuvem pública e privada

Com uma gama flexível de modelos de implementação, a Fireblocks permite que os bancos configurem a plataforma Fireblocks de acordo com sua infraestrutura de TI e políticas de segurança existentes, reduzindo o tempo de produção das iniciativas de ativos digitais

NOVA YORK, 27 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Fireblocks , uma plataforma corporativa de infraestrutura institucional de gerenciamento de operações de ativos digitais e construção de negócios inovadores em blockchain, expande sua infraestrutura de carteira MPC-CMP e tecnologia de gerenciamento de chaves para incluir suporte para HSMs e nuvem pública e privada. Esses modelos de implantação flexíveis permitem que bancos e instituições financeiras se beneficiem da segurança e tecnologia do líder global no segmento, para colocar rapidamente suas iniciativas de ativos digitais em produção e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos de risco, compliance e regulação.

Nos últimos três anos, a Fireblocks trouxe com sucesso, mais de 50 bancos para o espaço de ativos digitais e tem trabalhado com alguns dos bancos e instituições financeiras mais conhecidos na vanguarda do setor, incluindo BNY Mellon, BNP Paribas, ANZ Bank, NAB, ABN AMRO, BTG Pactual, Tel Aviv Stock Exchange e SIX Digital Exchange. Essas instituições contrataram a Fireblocks para criar seus próprios serviços de custódia, negociação, compensação e liquidação de ativos digitais, tokenização de produtos financeiros, como moeda fiduciária tokenizada, moedas digitais do banco central (CBDC), créditos de carbono e muito mais.

"À medida que o ecossistema financeiro evolui, estamos focados em aprimorar nossos principais recursos, explorando tecnologias e processos digitais, incluindo blockchain," disse Sarthak Pattanaik, CIO, Ativos Digitais, Serviços de Tesouraria, Liquidação e Gestão de Garantias do BNY Mellon. "Estamos animados para continuar nossa colaboração com a Fireblocks e nos beneficiar dos seus melhores serviços que dão sustentação para nossos esforços contínuos no atendimento às necessidades de nossos clientes institucionais."

"Desde o início, a plataforma Fireblocks foi criada e projetada para priorizar os negócios. Entendemos os requisitos de risco do banco em um nível arquitetônico e desenvolvemos componentes estrategicamente para garantir que nossos clientes possam passar da prova de conceito à produção no menor tempo possível", disse Michael Shaulov, cofundador e CEO da Fireblocks.

A base do ecossistema é a Fireblocks Network, que conecta o maior consórcio de instituições financeiras regulamentadas que implementaram ativos digitais na blockchain. A conectividade com a Fireblocks Network permite que as empresas executem suas estratégias de negócios quase imediatamente, colocando-as em contato com bolsas, market makers e outros parceiros de distribuição, como bancos privados ou plataformas de fintech. As APIs da Fireblocks também permitem a integração direta com os principais sistemas bancários do mundo, incluindo Temenos, Avaloq e FIS, expandindo ainda mais o alcance do ecossistema.

Além disso, os recursos de tokenização da plataforma oferecem suporte ao gerenciamento do ciclo de vida de ponta a ponta para ativos tokenizados, incluindo gerenciamento de contratos inteligentes, emissão, distribuição e custódia em blockchains públicas, privadas e permissionadas. Isso proporciona aos bancos controle total sobre seus ativos digitais à medida que se envolvem com suas contrapartes. Por fim, o poderoso Policy Engine da Fireblocks rege os fluxos de trabalho no console da Fireblocks, oferecendo aos proprietários controle total para proteger as ações contra conluio interno, erro humano e ataques externos. Os clientes também podem integrar os parceiros de compliance da Fireblocks diretamente ao Policy Engine para automatizar os fluxos de trabalho de triagem de transações, a fim de atender aos requisitos regulamentares de ativos digitais em constante evolução e enfrentar as ameaças mais recentes do setor.

Sobre a Fireblocks

A Fireblocks é uma plataforma de nível institucional que oferece uma infraestrutura segura para movimentação, armazenamento e emissão de ativos digitais. A Fireblocks permite que bolsas, custodiantes, bancos, mesas de negociação e hedge funds dimensionem com segurança as operações de ativos digitais por meio da Fireblocks Network e da infraestrutura de carteira baseada em MPC. A Fireblocks atende a milhares de instituições financeiras, garantiu a transferência de mais de US$ 4 trilhões em ativos digitais e tem uma apólice de seguro exclusiva que cobre ativos em armazenamento e trânsito. Algumas das maiores mesas de negociação mudaram para a Fireblocks porque é a única solução que tanto os CISOs quanto as equipes de operações adoram. Para obter mais informações, acesse www.fireblocks.com.

FONTE Fireblocks

