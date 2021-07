Fireblocks renforce son statut de licorne avec une série D de 310 millions de dollars pour une évaluation de 2 milliards de dollars

La plateforme Fireblocks propage l'expansion des cas d'utilisation des actifs numériques au-delà du bitcoin, vers les paiements, les jeux, les NFT, les titres numériques et, en fin de compte, permet à toute entreprise de devenir une entreprise d'actifs numériques. La technologie de Fireblocks peut être utilisée en marque blanche pour les solutions de conservation de crypto-monnaies, ce qui permet aux institutions financières nouvelles et établies de mettre en œuvre la conservation directe par leurs propres moyens sans avoir à compter sur des tiers.

« Fireblocks est le choix préféré des grandes et petites institutions étant donné que sa plateforme leur permet d'offrir des solutions de garde personnalisées à leurs clients au lieu d'externaliser des capacités critiques », a déclaré Mukaya (Tai) Panich, Chief Venture and Investment Officer, SCB 10X. « Nous sommes un investisseur, un partenaire et un client de Fireblocks dans de multiples domaines, car nous pensons que le réseau de transfert d'actifs de Fireblocks et son infrastructure de garde de crypto-monnaies sont de classe mondiale et sont sans équivalent dans l'espace des actifs numériques. En tant que plus grande banque de Thaïlande, nous sommes impatients d'apporter les solutions de Fireblocks aux futurs utilisateurs en Asie du Sud-Est. »

En tant que pionnier de la technologie MPC pour les actifs numériques, Fireblocks a créé une infrastructure de confiance qui se trouve au cœur de sa plateforme. Aujourd'hui adoptée par plus de 500 institutions et sécurisant plus d'un trillion de dollars en actifs numériques, l'infrastructure de Fireblocks a été un moteur fondamental dans la croissance et l'adoption parmi les institutions financières nouvelles et traditionnelles. En étendant ses services à l'échelle mondiale, Fireblocks soutient désormais plusieurs des plus grandes banques du monde, en plus des principales bourses de crypto-monnaies, des bureaux de prêt, des fonds spéculatifs, des bureaux de gré à gré et des teneurs de marché comme Revolut, BlockFi, Celsius, PrimeTrust, Galaxy Digital, Genesis Trading, crypto.com, eToro et d'autres.

« Alors que la crypto prend de plus en plus d'importance, nous assistons à une explosion des entreprises qui traitent les actifs numériques, y compris les entreprises crypto-natives, les entreprises fintech, les néobanques et les institutions financières traditionnelles », a déclaré Ravi Gupta, partenaire chez Sequoia Capital. « Le stockage et le transfert sécurisés des actifs numériques seront au cœur de toutes ces entreprises, et Fireblocks est positionné pour devenir l'infrastructure permettant aux entreprises de sécuriser et de déplacer les actifs numériques. L'équipe visionnaire de Fireblocks fournit une infrastructure essentielle à un nouveau monde financier et nous sommes ravis d'être leur partenaire. »

Depuis sa création en 2019, Fireblocks a levé un total cumulé de 489 millions de dollars auprès des principaux VC mondiaux de l'espace fintech, blockchain et cybersécurité, notamment Cyberstarts, Eight Roads, Tenaya Capital, Swisscom Ventures, Paradigm, Ribbit Capital et Coatue.

« Nous sommes ravis de pouvoir développer notre entreprise et notre infrastructure grâce à cette nouvelle injection de fonds. La croissance que nous avons connue à ce jour est le reflet de toutes les parties impliquées, à chaque étape », a déclaré Michael Shaulov, PDG de Fireblocks. « En l'état actuel des choses, notre technologie s'est distinguée dans l'espace depuis la création de la société et son taux de réussite a été évident. En regardant vers l'avenir dans la croissance de l'industrie, il y a un potentiel massif pour nous de continuer à intervenir et d'être un partenaire de confiance pour les institutions financières et d'autres organisations qui cherchent à entrer dans l'espace en toute sécurité et en toute transparence. »

Les technologies blockchain sont intégrées dans le secteur financier à un rythme incroyablement rapide, le secteur bancaire étant identifié comme le secteur contenant la plus grande distribution de la valeur du marché blockchain. Des statistiques récentes soulignent l'augmentation du nombre d'utilisateurs d'actifs numériques, puisque le nombre de portefeuilles blockchain enregistrés au deuxième trimestre 2021 était de plus de 70 millions, contre 10,98 millions en 2016. D'ici 2022, on estime que plus d'un milliard de personnes utiliseront des portefeuilles blockchain.

Tout en poursuivant son expansion stratégique parallèlement à la croissance de l'industrie des actifs numériques, Fireblocks a l'intention de développer tous les secteurs d'activité, en ajoutant davantage de clients et de partenaires à son écosystème.

À propos de Fireblocks

Fireblocks est une plateforme de niveau entreprise qui fournit une infrastructure sécurisée pour le transfert, le stockage et l'émission d'actifs numériques. Fireblocks permet aux bourses, aux bureaux de prêt, aux dépositaires, aux banques, aux bureaux de négociation et aux fonds spéculatifs d'étendre en toute sécurité leurs opérations liées aux actifs numériques grâce au réseau et à l'infrastructure de portefeuille MPC de Fireblocks. Fireblocks dessert plus de 500 institutions financières, a sécurisé le transfert de plus d'un trillion d'actifs numériques et dispose d'une police d'assurance unique qui couvre les actifs en stockage et en transit. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.fireblocks.com.

