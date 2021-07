Fireblocks festigt Unicorn-Status mit einer Serie D über 310 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar

Neue Finanzspritze von renommierten Investoren: Die weltweit größten Finanzinstitute entscheiden sich für die professionelle Plattform von Fireblocks, um die wachsende Kundennachfrage nach digitalen Vermögenswerten zu bedienen

NEW YORK, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com), die herausragende Plattform, die traditionellen Institutionen den Einstieg in den Bereich der digitalen Vermögenswerte ermöglicht, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Series-D-Finanzierung in Höhe von 310 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Die Finanzierungsrunde wird von Sequoia Capital, Stripes, Spark Capital, Coatue , DRW VC und SCB 10X, dem Venture-Arm der ältesten thailändischen Bank, der Siam Commercial Bank, geleitet, die damit neben BNY Mellon und SVB Capital die dritte globale Bank ist, die in Fireblocks investiert. Diese Kapitalerhöhung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Fireblocks dar und steigert die Bewertung des Unternehmens auf über 2 Milliarden US-Dollar.