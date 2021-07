Fireblocks verstevigt Unicorn-status met $310 miljoen serie-D-financiering en een waardering van $2 miljard

"Fireblocks geniet de voorkeur van grote en kleine instellingen omdat het platform hen in staat stelt hun klanten custom custody-oplossingen op maat te bieden in plaats van kritische capaciteiten uit te besteden", aldus Mukaya (Tai) Panich, Chief Venture and Investment Officer, SCB 10X. "We zijn op vele gebieden een investeerder, partner en klant van Fireblocks. Wij geloven immers dat het Fireblocks Asset Transfer Network en zijn crypto custody-infrastructuur van wereldklasse zijn en hun gelijke niet kennen in de digitale activaruimte. Als grootste bank van Thailand kijken we ernaar uit om de oplossingen van Fireblocks aan toekomstige gebruikers in Zuidoost-Azië aan te bieden."

Als pionier op het gebied van MPC-technologie voor digitale activa bouwde Fireblocks een betrouwbare infrastructuur uit, die de kern vormt van zijn platform. De infrastructuur van Fireblocks wordt inmiddels door meer dan 500 instellingen gebruikt en beveiligt meer dan een biljoen dollar aan digitale activa. Ze is een fundamentele drijfveer achter de groei en adoptie van nieuwe en traditionele financiële instellingen. Fireblocks breidt zijn diensten wereldwijd uit en ondersteunt nu veel van 's werelds grootste banken, naast toonaangevende crypto-native exchanges, uitleenbalies, hedgefondsen, OTC-desks en marketmakers zoals Revolut, BlockFi, Celsius, PrimeTrust, Galaxy Digital, Genesis Trading, crypto.com, eToro en anderen.

"Nu crypto steeds belangrijker wordt, zien we een explosie van bedrijven die werken met digitale activa, waaronder crypto-native bedrijven, fintech-bedrijven, neobanken en traditionele financiële instellingen", aldus Ravi Gupta, Partner bij Sequoia Capital. "De veilige opslag en overdracht van digitale activa zal de kern vormen van al deze bedrijven. Daarbij neemt Fireblocks de positie in om voor bedrijven de infrastructuur te worden om digitale activa te beveiligen en te verplaatsen. Het visionaire team van Fireblocks biedt kritieke infrastructuur voor een nieuwe financiële wereld. Wij zijn bijzonder verheugd hun partner te zijn."

Sinds de oprichting in 2019 heeft Fireblocks een cumulatief totaal van $489 miljoen opgehaald bij de toonaangevende wereldwijde VC's in de fintech-, blockchain- en cybersecurity-ruimte, waaronder Cyberstarts, Eight Roads, Tenaya Capital, Swisscom Ventures, Paradigm, Ribbit Capital en Coatue.

"We zijn blij dat we met deze nieuwe financiële injectie ons bedrijf en onze infrastructuur kunnen uitbreiden. De groei die we tot nu toe hebben gezien is een afspiegeling van alle betrokken partijen, in elke fase," aldus Michael Shaulov, CEO van Fireblocks. "Zoals het er nu voorstaat, heeft onze technologie zich in de ruimte onderscheiden sinds de oprichting van het bedrijf. Het succes ervan is klaar en duidelijk. Als we vooruitkijken naar de groei van de sector, is er een enorm potentieel voor ons om verder te gaan en een betrouwbare partner te zijn voor financiële instellingen en andere organisaties die veilig en naadloos de ruimte willen betreden."

Blockchain-technologieën worden in een ongelooflijk snel tempo in de financiële sector geïntegreerd, waarbij het bankwezen is aangewezen als de sector met de hoogste distributie van blockchain-marktwaarde. Recente statistieken wijzen op de toename van het aantal gebruikers van digitale activa, aangezien het aantal geregistreerde blockchain wallets in het tweede kwartaal van 2021 meer dan 70 miljoen bedroeg, tegen 10,98 miljoen in 2016. Verwacht wordt dat tegen 2022 meer dan een miljard mensen gebruik zullen maken van blockchain wallets.

Terwijl de digitale activa-industrie groeit, zet Fireblocks zijn strategische expansie voort. Daarnaast is het van plan om alle bedrijfslijnen te schalen en meer klanten en partners toe te voegen aan zijn ecosysteem.

Over Fireblocks

Fireblocks is een platform van grote omvang dat een veilige infrastructuur levert voor het overboeken, opslaan en uitgeven van digitale activa. Fireblocks maakt uitwisselingen, uitleenbalies, bewaarders, banken, handelsbanken en hedgefondsen mogelijk om digitale activabewerkingen veilig op te schalen via het Fireblocks-netwerk en de op MPC gebaseerde Wallet-infrastructuur. Fireblocks werkt voor meer dan 500 financiële instellingen, heeft de overdracht van meer dan een biljoen aan digitale activa veiliggesteld en heeft een unieke verzekeringspolis die activa in opslag en transport dekt. Kijk voor meer informatie op www.fireblocks.com.

