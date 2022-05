Firework reçoit un financement de série B de 150 millions de dollars mené par SoftBank Vision Fund 2 pour continuer à construire l'avenir du commerce

Cette annonce intervient alors que le sentiment du public à l'égard des « walled gardens », ou « jardins clos », des grandes entreprises technologiques, c'est-à-dire des grands écosystèmes fermés tels que ceux de Facebook et d'Amazon, est de plus en plus partagé. L'annonce récente de Meta, la société mère de Facebook, de la perception d'une taxe de 47,5 % sur toutes les transactions effectuées sur son application métaverse Horizon Worlds est le sujet brûlant le plus récent du débat sur la centralisation d'Internet.

Avec ces nouveaux fonds, Firework vise à accélérer la croissance via tout un éventail de mesures afin de poursuivre une vision audacieuse à long terme pour remodeler le paysage numérique avec son infrastructure décentralisée sur laquelle les organisations peuvent s'engager et négocier avec les clients et les audiences selon leurs propres conditions. À court terme, la société vise à accroître l'acquisition de talents dans les domaines de l'ingénierie, des produits et du marketing et à apporter plusieurs améliorations à sa plateforme globale.

« Avec cet investissement, notre moteur de croissance tourne à plein régime », a déclaré Vincent Yang, cofondateur et PDG de Firework. « Notre technologie de base et notre modèle commercial ont déjà fait leurs preuves sur le marché à de nombreuses reprises, et avec ce capital pour concrétiser notre vision, Firework peut maintenant concentrer la plupart de ses efforts sur l'évolution et la croissance, sous toutes ses formes : développer notre équipe, notre base d'utilisateurs et notre technologie, afin de garantir que la plateforme Firework ne perde jamais pied face à l'avant-garde de l'expérience client de nouvelle génération. »

Le succès engendre le succès

Le résultat du round de financement de série B de Firework peut être attribué en grande partie à une série de succès remontant au premier trimestre 2021. Grâce à de nombreuses acquisitions de clients et de partenaires (comme Albertsons Companies, The Fresh Market et Omnicom Media Group), à un partenariat d'investissement stratégique avec American Express Ventures et à de nombreux recrutements de dirigeants de haut niveau, Firework s'est imposé comme le leader incontesté dans la course au leadership sur le marché encore naissant du commerce du streaming en direct en Amérique du Nord.

En Chine, le commerce du streaming en direct a généré plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, représentant environ 12 % des ventes globales de commerce électronique de détail, et devrait atteindre près de 20 % en 2023. Le marché nord-américain, quant à lui, s'est chiffré à moins de 6 milliards , ce qui ne représente que 0,1 % de l'ensemble des ventes en ligne. L'immensité de cette opportunité n'a pas échappé aux cofondateurs de Firework, Vincent Yang et Jerry Luk, lorsqu'ils ont lancé l'entreprise en 2017. Cela n'est pas non plus passé inaperçu auprès des investisseurs. Firework a levé plus de 235 millions de dollars de fonds à ce jour.

Mais c'est la vision qui détermine sa valeur

« Les vidéos courtes et le streaming en direct sont désormais le langage par défaut de l'ère numérique, qui remodèle la façon dont les consommateurs s'engagent avec les marques et les produits en ligne » a déclaré Linda Yu, partenaire chez SoftBank Investment Advisers. « Nous pensons que Firework permet aux entreprises d'utiliser la vidéo pour transformer leurs sites web en hubs de médias sociaux et de storytelling, afin qu'elles puissent établir des relations plus étroites et à long terme avec leurs clients. Vincent et Jerry ont réuni une équipe impressionnante dans le domaine du commerce numérique et nous sommes ravis de nous associer à eux pour créer une expérience client de nouvelle génération. »

Dans le cadre de cette transaction, Linda Yu a rejoint le conseil d'administration de Firework.

« Nous avons choisi de travailler avec SoftBank Investment Advisers pour une multitude de raisons, de leur expertise inégalée dans le domaine du commerce électronique à leur vaste réseau », a déclaré Jerry Luk, cofondateur et président de Firework. « Mais par-dessus tout, nous avons choisi Softbank Investment Advisers en raison de leur vision commune. Nous avons de grandes ambitions chez Firework : devenir l'infrastructure sur laquelle la prochaine génération de l'Internet est construite et gérée, et Softbank Investment Advisers soutient cette vision. »

À propos de Firework

Firework est le leader mondial de l'humanisation du web ouvert par le langage de la vidéo. En tirant parti de la vidéo à acheter, du commerce du streaming en direct et de puissantes capacités de monétisation, Firework permet aux détaillants, aux marques grand public et aux éditeurs les plus dynamiques et les plus intéressants au monde de créer des expériences vidéo attrayantes sur les propriétés numériques qu'ils possèdent et exploitent et sur les canaux à l'échelle mondiale. Firework permet aux entreprises d'apporter de nouveaux niveaux d'authenticité et de connexion aux expériences vidéo en ligne, en s'adressant aux natifs du numérique dans un langage qu'ils comprennent parfaitement et en prenant le contrôle de leurs propres données clients. La société a levé plus de 235 millions de dollars de capitaux à ce jour. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site firework.com .

Contact presse

Fatimah Nouilati

Scratch Marketing + Media for Firework

[email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1824175/Bulletproof.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1824176/FreshMarket.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1824178/Firework.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1824177/Grande_Cosmetics.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1824174/Albertsons.jpg

SOURCE Firework