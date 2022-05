Firework sluit de door SoftBank Vision Fund 2 aangevoerde Serie B investeringsronde van $ 150 miljoen af om te blijven bouwen aan de toekomst van handel

De aankondiging komt terwijl het publieke sentiment met betrekking tot de zogenaamde 'walled gardens' van Big Tech, de grote, gesloten ecosystemen van bedrijven als Facebook en Amazon, in toenemende mate onder druk staat. De recente aankondiging van het bedrijf van Facebook-moederbedrijf Meta dat het een vergoeding van 47,5% in rekening zal brengen op alle transacties op de Horizon Worlds-metaverse-app, was het meest recente heikele punt in de discussie over de centralisatie van internet.

Met de nieuwe overgenomen fondsen wil Firework de groei in diverse statistieken versnellen met het oog op een gedurfde, langetermijnvisie om het digitale landschap te hervormen met zijn gedecentraliseerde infrastructuur, die organisaties in staat stelt om op hun eigen eigendommen en voorwaarden met klanten en het publiek om te gaan. In de nabije toekomst wil het bedrijf de overname van talent op het gebied van techniek, product en marketing verhogen en een aantal verbeteringen aanbrengen aan het hele platform.

"Met deze investering draait onze groeimotor op volle toeren", aldus medeoprichter en CEO van Firework, Vincent Yang. "Onze kerntechnologie en ons bedrijfsmodel hebben zich al vele malen bewezen in de markt en met dit kapitaal, waarmee we onze visie kunnen realiseren, kan Firework nu het grootste deel van zijn inspanningen richten op evolutie en groei, in al zijn vormen - het vergroten van ons team, het vergroten van ons gebruikersbestand en het ontwikkelen van onze technologie, om ervoor te zorgen dat het Firework-platform nooit het contact zal verliezen met de avant-garde van de volgende generatie klantervaring."

Succes genereert succes

Het resultaat van de Serie B financieringsronde van Firework kan voor een groot deel worden toegeschreven aan een reeks successen die teruggaan tot het eerste kwartaal van 2021. Met meerdere megaklanten en partnerovernames, waaronder Albertsons Companies, The Fresh Market en Omnicom Media Group, een strategisch investeringspartnerschap met American Express Ventures en tal van toonaangevende medewerkers, is Firework de duidelijke koploper van de race om de nog steeds ontluikende livestream commerce-markt van Noord-Amerika te leiden.

In China heeft shoppen via een livestream in 2021 al een omzet van meer dan $ 300 miljard gegenereerd, wat ongeveer 12% van de totale verkoop van e-commerce binnen de detailhandel vertegenwoordigt, en deze omzet zal naar verwachting in 2023 bijna 20% bereiken. De Noord-Amerikaanse markt bleef daartegenover steken op minder dan $6 miljard, slechts 0,1% van de totale online verkoop. De enorme kans die dat bood, bleef bij de lancering van het bedrijf in 2017 niet onopgemerkt door medeoprichters van Firework, Vincent Yang en Jerry Luk. Het is ook niet onopgemerkt gebleven bij investeerders. Firework heeft tot nu toe meer dan 235 miljoen dollar aan financiering opgehaald.

Maar visie bepaalt de waarde

"Korte video's en livestreaming zijn nu de standaardtaal van het digitale tijdperk, die de manier waarop klanten online met merken en producten werken, opnieuw vormgeeft", aldus Linda Yu, partner bij SoftBank Investment Advisers. "Wij geloven dat Firework bedrijven in staat stelt om video te gebruiken om hun websites om te vormen tot sociale en storytelling-hubs, zodat ze een diepere, langdurige relatie met klanten kunnen opbouwen. Vincent en Jerry hebben een indrukwekkend team op het gebied van digital commerce samengesteld en we zijn verheugd om met hen samen te werken om er een geheel vernieuwde klantervaring mee op te bouwen."

Als onderdeel van de transactie heeft Linda Yu zich aangesloten bij de Raad van Bestuur van Firework.

"We hebben er om diverse redenen voor gekozen om met SoftBank Investment Advisers samen te werken, zoals hun ongeëvenaarde expertise op het gebied van e-commerce en hun uitgebreide netwerk," aldus de medeoprichter van Firework en president Jerry Luk. "Maar we hebben vooral gekozen voor Softbank Investment Advisers vanwege hun gedeelde visie. We hebben grote ambities bij Firework, zo willen we de infrastructuur worden waarop de volgende generatie van het internet wordt gebouwd en uitgevoerd, en SoftBank Investment Advisers ondersteunt die visie."

Over Firework

Firework is de wereldwijde leider op het gebied van het vermenselijken van het open web door de taal van video. Met behulp van shoppable video, live streaming-commerce en krachtige mogelijkheden om inkomsten te genereren, biedt Firework de meest dynamische en opwindende retailers, consumentenmerken en uitgevers de mogelijkheid om boeiende video-ervaringen op te bouwen op hun eigen en beheerde digitale eigendommen en op kanalen op een mondiale schaal. Met Firework kunnen organisaties nieuwe niveaus van echtheid en verbinding met online video-ervaringen brengen, met digitale natives spreken in de taal die ze volledig begrijpen en de controle over hun eigen klantgegevens krijgen. Het bedrijf heeft tot nu toe meer dan 235 miljoen dollar aan kapitaal binnengehaald. Kijk voor meer informatie op firework.com.

