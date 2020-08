Firma CardioMech AS oznámila, že získala 18,5 miliónu dolarů v rámci investice typu „Série A" pro svou technologii transkatetrizační reparace mitrální chlopně

Investici typu „Série A"The Series A poskytl strategický investor, jehož jméno nebylo zveřejněno, spolu s fondy Hadean Ventures a Investinor. Firmě CardioMech umožní zafinancovat další rozvoj své technologie až do fáze léčby pacientů v rámci první studie proveditelnosti na lidech

MINNEAPOLIS, 5. srpna 2020 /PRNewswire/ -- Firma CardioMech AS se sídlem v Minneapolis, která se zabývá vývojem a výrobou transfemorální a transeptální technologie pro reparaci (opravu) mitrální chlopně, dnes oznámila, že získala investici typu „Série A", kterou poskytl nejmenovaný strategický investor, spolu s předními investičními fondy Hadean Ventures a Investinor, které se specializují na investice do zdravotnictví. Finanční prostředky ve výši 18,5 miliónu dolarů firma použije na financování dalšího vývoje své technologie až do fáze léčby pacientů v rámci provedení první studie proveditelnosti na lidech.

Mitrální regurgitace je odborný termín, kterým se označuje zpětný tok krve přes mitrální chlopeň, jejíž cípy se správně neuzavírají a patří mezi třetí nejčastěji se vyskytující srdeční onemocnění. Předpokládá se, že celková hodnota trhu pro léčbu tohoto onemocnění je podstatně vyšší, než je hodnota trhu s TAVR (transkatetrizační náhrada aortální chlopně), jehož aktuální hodnota je kolem 4 miliard dolarů.

Firma CardioMech vyvíjí technologii pro transkatetrizační reparaci mitrální chlopně jako alternativu k otevřenému kardiochirurgickému výkonu. Při transkatetrizační technice se do nedomykajících chlopní umisťují nové šlašinky, které pomáhají zmírnit příznaky mitrální regurgitace, přes katetr, což eliminuje nutnost otevírat hrudník, zastavit srdce či připojovat pacienta na mimotělní oběh.

„Velice mě těší zájem našeho strategického investora a fondů Hadean a Investinor, které jsou předními globálními hráči v oblasti vývoje zdravotnických prostředků a technologií," řekl Rick Nehm, prezident a generální ředitel firmy CardioMech. „Společně můžeme směřovat k našemu cíli a podstatně tak zlepšit péči o pacienty s mitrální regurgitací."

„Jsme rádi, že se můžeme připojit ke strategickému investorovi při financování projektu CardioMech až do fáze studie proveditelnosti, a to nejen proto, že tuto technologii považujeme za velmi slibnou v oblasti péče o pacienty s poruchami mitrální chlopně, ale také proto, že tato technologie může podstatným způsobem zlepšit život pacientů na celém světě, kteří mitrální regurgitací trpí," řekla Ingrid Teigland Akay, MD, MBA, vedoucí partnerka fondu Hadean Ventures.

„Společnost CardioMech má tu správnou technologii, správný tým a správné partnery na správném trhu a fond Investinor je možností investovat do vývoje této původně norské technologie potěšena," řekla Ann-Tove Kongsness, ředitelka pro investice ve fondu Investinor.

O společnosti CardioMech:

CardioMech AS je soukromá společnost, která vyvíjí technologii pro transkatetrizační reparaci mitrální chlopně, která může pomoci v léčbě pacientů se středně závažnou až závažnou symptomatickou mitrální regurgitací z důvodu prolapsu nebo nedomykavosti chlopně. Více informací získáte na webových stránkách www.cardiomech.com .

O fondu Hadean Ventures:

Hadean Ventures je fond zabývající se investováním do firem po celé Evropě, se zaměřením na severský region. Fond se zajímá hlavně o investice v oboru přírodních věd a je zaštítěn předními soukromými i institucionálními investory. Hadean Ventures má pobočky v Oslu a Stockholmu a spolupracuje s předními světovými akademickými institucemi a startupy v tomto regionu i mimo něj. www.hadeanventures.com .

O fondu Investinor:

Investinor je přední fond rizikového kapitálu se zaměřením na severský trh. Investujeme zejména do slibných technologických firem, jejichž akcie nejsou veřejně obchodovatelné na burze. V současné době zahrnuje investiční portfolio tohoto fondu 70 firem. Fond je finančně silný a vyznává srozumitelnou a důvěryhodnou investiční filozofii. www.investinor.no .

Pozor: Zařízení CardioMech je v současné době v časné fázi vývoje a NENÍ schváleno Úřadem FDA pro schvalování léčiv a potravin ani žádným jiným orgánem státního dozoru ve zdravotnictví v žádné zemi ani regionu světa.

