CardioMech AS annonce un financement de série A de 18,5 millions de dollars pour sa technologie de réparation transcathéter de la valve mitrale

La série A, menée par un investisseur stratégique non divulgué ainsi que par Hadean Ventures et Investinor, financera le parcours de CardioMech jusqu'au traitement de patients dans un essai clinique de faisabilité réalisé pour la première fois sur l'homme.

MINNEAPOLIS, 5 août 2020 /PRNewswire/ -- La société de dispositifs médicaux CardioMech AS, basée à Minneapolis, qui développe une technologie de réparation de la valve mitrale par voie transfémorale et transseptale, a annoncé aujourd'hui avoir conclu son financement de série A mené par un investisseur stratégique non divulgué ainsi que par Investinor et par l'investisseur spécialisé dans le domaine de la santé Hadean Ventures. Le premier tour de financement de 18,5 millions de dollars financera le cheminement de la société jusqu'à son essai clinique de faisabilité réalisé pour la première fois sur l'homme.

La régurgitation mitrale, reflux du sang à travers la valve mitrale, survient lorsque les feuillets de la valve mitrale ne se ferment pas de manière adéquate. Il s'agit de la troisième des maladies cardiovasculaires les plus fréquentes. Il est fort probable que le marché pour traiter cette maladie soit significativement plus important que celui du TAVR, actuellement de 4 milliards de dollars.

CardioMech développe en ce moment une technologie de réparation de la valve mitrale basée sur le cathéter comme solution de remplacement à la chirurgie à cœur ouvert en plaçant sa ou ses « corde(s) » artificielle(s) dans le cœur via un cathéter afin de réduire ou d'éliminer la régurgitation mitrale sans ouvrir le thorax, arrêter le cœur ou recourir à un cœur-poumon artificiel.

« Je suis ravi d'établir ce partenariat avec notre investisseur stratégique, avec Hadean et avec Investinor, des acteurs de stature mondiale dans le développement de technologies pour les dispositifs médicaux », a déclaré Rick Nehm, président et PDG de CardioMech. « Ensemble, nous poursuivrons et atteindrons notre objectif d'amélioration considérable de la qualité des soins des patients présentant une régurgitation mitrale. »

« Nous sommes très heureux de nous joindre à un investisseur stratégique de premier ordre pour financer CardioTech jusqu'à son étude de faisabilité, non seulement parce que la technologie de la société est à nos yeux la plus prometteuse sur le marché des valves mitrales, mais également en raison de son impact potentiel significatif sur de nombreux patients souffrant de régurgitation mitrale dans le monde entier », s'est réjoui Ingrid Teigland Akay, MD, MBA, partenaire de gestion de Hadean Ventures.

« CardioMech dispose de la technologie idéale, de l'équipe idéale et des partenaires idéaux sur le marché idéal. Investinor est impatiente d'investir dans le développement de cette technologie d'origine norvégienne », a conclu Ann-Tove Kongsnes, directrice d'investissement chez Investinor.

CardioMech AS est une société privée qui développe sa propre technologie de réparation transcathéter de la valve mitrale pour traiter les patients présentant une RMD symptomatique modérée à sévère ou sévère en raison d'un prolapsus ou d'un défaut de coaptation des feuillets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cardiomech.com.

Hadean Ventures est un administrateur de fonds pour les sciences de la vie qui investit dans des sociétés dans toute l'Europe, et tout particulièrement dans les pays nordiques. Les fonds sont soutenus par des investisseurs privés et sociétés d'investissement de premier ordre. Hadean Ventures a des bureaux à Oslo et Stockholm et collabore avec des établissements académiques et pôles de jeunes entreprises de classe mondiale dans cette région et au-delà. www.hadeanventures.com.

Investinor est l'un des plus grands acteurs dans le domaine du capital-risque axé sur le financement à risque dans les pays nordiques et le capital croissance. La société investit dans les sociétés de technologie non cotées les plus prometteuses et qui visent une croissance et une expansion internationales. Son portefeuille d'investissements renferme actuellement 70 sociétés. Le fonds est financièrement solide et sa philosophie d'investissement est systématique et crédible.

Avertissement : Le dispositif de CardioMech est en phase de démarrage pour ce qui est de la R&D et n'a PAS été homologué ou approuvé par la FDA ni par aucun autre organisme de réglementation dans aucune région du monde.

