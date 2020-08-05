CardioMech AS привлекла18,5 млн долл. США для финансирования технологии транскатетерного восстановления митрального клапана

Средства, полученные в ходе серии А размещения ценных бумаг под руководством анонимного стратегического инвестора в сотрудничестве с Hadean Ventures и Investinor, будут направлены на проведение первых испытаний технологии CardioMech с участием людей

МИННЕАПОЛИС (MINNEAPOLIS), 5 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Американская компания CardioMech AS, специализирующаяся на разработке технологий трансфеморального, трансцептального восстановления митральных клапанов, сегодня сообщила о завершении серии А размещения ценных бумаг. Этот раунд финансирования проходил под руководством стратегического инвестора компании, информация о котором не разглашается, в сотрудничестве с Hadean Ventures и Investinor. Привлеченные инвестиции в размере 18,5 млн долл. США будут направлены на проведение первых испытаний искусственного клапана с участием людей.

Митральная регургитация, т.е. обратный отток крови через митральный клапан, возникает при нарушении смыкания створок клапана и является третьим по распространенности заболеванием сердечно-сосудистой системы. По предварительным оценкам, рынок средств лечения этой болезни заметно превышает масштабы рынка TAVR, размеры которого на сегодняшний день составляют около 4 млрд долл. США.

Компания CardioMech разрабатывает технологию восстановления митрального клапана с помощью специальных катетеров. Эта технология является альтернативой хирургическим операциям, проводимым на открытом сердце, и предполагает вживление в сердечную мышцу искусственной хорды, сокращающей или полностью устраняющей проявления митральной регургитации без вскрытия грудной клетки, остановки сердца и применения байпаса.

"Мы рады сотрудничать с нашим стратегическим инвестором и ведущими мировыми специалистами по продвижению медицинских технологий Hadean и Investinor, - отметил президент и генеральный директор CardioMech Рик Нем (Rick Nehm). - Нас объединяет общее стремление повышать стандарты ухода за пациентами, страдающими от недостаточности митрального клапана".

"Мы приняли решение присоединиться к группе инвесторов, финансирующих клинические испытания технологии CardioMech, не только потому, что считаем ее самой многообещающей разработкой в сфере лечения митральной регургитации, но и потому, что эта технология потенциально способна оказать значимое влияние на жизни множества пациентов, страдающих от этого опасного заболевания", - прокомментировала управляющий партнер HadeanVentures д.м.н. Ингрид Тейгланд Акай (Ingrid Teigland Akay).

"CardioMech имеет в своем распоряжении отличную технологию, высокопрофессиональную команду и правильных партнеров на нужном рынке. Именно поэтому мы рады принять участие в финансировании дальнейших разработок этой норвежской компании", - добавила инвестиционный директор Investinor Энн-Туве Конгнеснесс (Ann-Tove Kongsness).

О компании CardioMech:

CardioMech AS - частная компания-разработчик технологии транскатетерного восстановления митрального клапана, ориентированной на лечение пациентов с симптоматическим DMR в средне-умеренной или тяжелой форме, вызванным пролапсом или отказом клапана. Для получения более подробной информации посетите www.cardiomech.com.

О компании Hadean Ventures:

Компания Hadean Ventures управляет медико-биологическим фондом, инвестирующим деятельность европейских предприятий - главным образом, в странах Скандинавии. Источниками финансирования фонда выступают ведущие частные и институциональные инвесторы. Hadean Ventures располагает представительствами в Осло и Стокгольме. Компания сотрудничает с научными учреждениями мирового класса и передовыми стартами как в Северной Европе, так и за ее пределами. www.hadeanventures.com.

О компании Investinor:

Investinor - крупный игрок рынка венчурного капитала, специализирующийся на скандинавской сети венчурных инвестиций и капиталах роста. Мы финансируем деятельность самых перспективных технологических стартапов, стремящихся к расширению своего международного присутствия. В портфеле наших инвестиционных проектов на сегодняшний день представлены 70 компаний. Фонд характеризуется финансовой стабильностью и продуманной, хорошо согласованной концепцией вложения средств. www.investinor.no.

Предупреждение: устройство CardioMech device в настоящий момент находится на ранних стадиях разработки и не имеет одобрения FDA или иного компетентного органа в каком-либо регионе мира.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/958938/CardioMech_Logo.jpg

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http://www.cardiomech.com



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