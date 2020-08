Firma CardioMech AS oznámila, že získala 18,5 milióna dolárov v rámci investície typu "Séria A" pre svoju technológiu transkatétrovej reparácie mitrálnej chlopne

Investíciu typu "Séria A" poskytol strategický investor, ktorého meno nebolo zverejnené, spolu s fondmi Hadean Ventures a Investinor. Firme CardioMech umožní zafinancovať ďalší rozvoj svojej technológie až do fázy liečby pacientov v rámci prvej štúdie uskutočniteľnosti na ľuďoch

MINNEAPOLIS, 6. augusta 2020 /PRNewswire/ -- Firma CardioMech AS so sídlom v Minneapolise, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou transfemorálnej a transeptálnej technológie pre reparáciu mitrálnej chlopne, dnes oznámila, že získala investíciu typu "Séria A", ktorú poskytol nemenovaný strategický investor, spolu s poprednými investičnými fondmi Hadean ventures a Investinor, ktoré sa špecializujú na investície do zdravotníctva. Finančné prostriedky vo výške 18,5 milióna dolárov firma použije na financovanie ďalšieho vývoja svojej technológie až do fázy liečby pacientov v rámci prevedenia prvej štúdie uskutočniteľnosti na ľuďoch.

Mitrálna regurgitácia je odborný termín, ktorým sa označuje spätný tok krvi cez mitrálnu chlopňu, ktorej cípy sa správne neuzatvárajú a patrí medzi tretie najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie srdca. Predpokladá sa, že celková hodnota trhu pre liečbu tohto ochorenia je podstatne vyššia, než je hodnota trhu s TAVR (transkatetétrovou náhradou aortálnej chlopne), ktorého aktuálna hodnota sa pohybuje okolo 4 miliárd dolárov.

CardioMech vyvíja technológiu opravy mitrálnej chlopne založenú na katétri ako alternatívu k chirurgickému zákroku s otvoreným srdcom tým, že do srdca umiestňuje svoj umelý pás pomocou katétra, aby sa obmedzila alebo vylúčila mitrálna regurgitácia bez otvorenia hrudníka, zastavenia srdca alebo bypassu srdca a pľúc.

"Veľmi ma teší záujem nášho strategického investora a fondov Hadean a Investinor, ktoré sú poprednými globálnymi hráčmi v oblasti vývoja zdravotníckych pomôcok a technológií," povedal Rick Nehm, prezident a generálny riaditeľ firmy CardioMech. "Spoločne môžeme smerovať k nášmu cieľu a podstatne tak zlepšiť starostlivosť o pacientov s mitrálnou regurgitáciou. "

"Sme radi, že sa môžeme pripojiť k strategickému investorovi pri financovaní projektu CardioMech až do fázy štúdie uskutočniteľnosti, a to nielen preto, že túto technológiu považujeme za veľmi sľubnú v oblasti starostlivosti o pacientov s poruchami mitrálnej chlopne, ale aj preto, že táto technológia môže podstatným spôsobom zlepšiť život pacientov na celom svete, ktorí mitrálnou regurgitáciou trpia," povedala Ingrid Teigland Akay, MD, MBA, vedúca partnerka fondu Hadean Ventures.

"Spoločnosť CardioMech má tú správnu technológiu, správny tím a správnych partnerov na správnom trhu a fond Investinor sa teší z možnosti investovať do vývoja tejto pôvodne nórskej technológie," povedala Ann-Tove Kongsness, riaditeľka pre investície vo fonde Investinor.

O spoločnosti CardioMech:

CardioMech AS je súkromná spoločnosť, ktorá vyvíja technológiu pre transkatétrovú reparáciu mitrálnej chlopne, ktorá môže pomôcť pri liečbe pacientov so stredne ťažkou až ťažkou symptomatickou mitrálnou regurgitáciou z dôvodu prolapsu alebo nedoliehania chlopne. Viac informácií získate na webových stránkach www.cardiomech.com.

O fonde Hadean Ventures:

Hadean Ventures je fond zaoberajúci sa investovaním do firiem po celej Európe, so zameraním na severský región. Fond sa zaujíma hlavne o investície v odbore prírodných vied a je zaštítený prednými súkromnými aj inštitucionálnymi investormi. Hadean Ventures má pobočky v Osle a Štokholme a spolupracuje s poprednými svetovými akademickými inštitúciami a startup spoločnosťami v tomto regióne i mimo neho. www.hadeanventures.com.

O fonde Investinor:

Investinor je popredný fond rizikového kapitálu so zameraním na severský trh. Investujeme najmä do sľubných technologických firiem, ktorých akcie nie sú verejne obchodovateľné na burze. V súčasnej dobe zahŕňa investičné portfólio tohto fondu 70 firiem. Fond je finančne silný a vyznáva zrozumiteľnú a dôveryhodnú investičnú filozofiu. www.investinor.no.

Upozornenie: Zariadenie spoločnosti CardioMech je v súčasnej dobe v skorej fáze vývoja a výskumu a NIE JE schválené Úradom FDA pre schvaľovanie liečiv a potravín ani žiadnym iným orgánom štátneho dozoru v zdravotníctve v žiadnej krajine ani regióne sveta.

