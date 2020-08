CardioMech AS ogłasza rundę serii A inwestycji o wartości 18,5 mln USD związanej ze swoją technologią przezskórnej naprawy zastawki mitralnej

Seria A, prowadzona przez nieujawnionego inwestora strategicznego wraz z Hadean Ventures i Investinor, ufunduje drogę Cardio Mech do leczenia pacjentów poprzez pierwsze badanie kliniczne na ludziach.

MINNEAPOLIS, 5 sierpnia 2020 /PRNewswire/ -- Spółka CardioMech AS z siedzibą w Minneapolis, zajmująca się urządzeniami medycznymi i opracowująca technologię naprawy zastawki mitralnej z dostępu przezprzegrodowego i przez tętnicę udową, ogłosiła dziś zamknięcie rundy serii A prowadzonej przez nieujawnionego inwestora strategicznego wraz z Hadean Ventures, inwestorem w zakresie specjalistycznych rozwiązań medycznych oraz Investinor. Runda o wartości 18,5 mln USD pozwoli na sfinansowanie pierwszego badania klinicznego prowadzonego na modelu ludzkim.

Niedomykalność zastawki mitralnej czyli nieprawidłowe cofanie się krwi od zastawki pojawia się w momencie, gdy płatki zastawki nie zamykają się w sposób prawidłowy. Jest to trzecie co do częstości występowania schorzenie kardiologiczne na świecie. Oczekuje się, że rynek dla leczenia tego schorzenia przewyższy wartość rynku dla leczenia TAVR, dziś wartego 4 mld USD.

CardioMech opracowuje technologię naprawy zastawki mitralnej z użyciem cewnika, która byłaby alternatywą do operacji na otwartym sercu. Polega ona na umieszczeniu sztucznych strun w sercu za pomocą cewnika, w celu redukcji lub całkowitej eliminacji niedomykalności zastawki bez potrzeby otwierania klatki piersiowej, zatrzymywania serca lub wykorzystywania płucoserca.

„Bardzo się cieszę na współpracę z naszym inwestorem strategicznym, Hadean i Investinor czyli głównymi światowymi graczami na polu rozwoju technologii urządzeń medycznych - powiedział Rick Nehm, prezes i dyrektor zarządzający CardioMech. - Wspólnie będziemy dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest znaczne podniesienie standardu opieki nad pacjentami cierpiącymi na niedomykalność zastawki mitralnej".

„Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywą dołączenia do kluczowego strategicznego inwestora w celu ufundowania badania CardioMech, nie tylko dlatego, że uważamy tę technologię za najbardziej obiecujące rozwiązanie na rynku leczenia schorzeń zastawki mitralnej, ale również ze względu na jej potencjał do otworzenia nowych, ważnych perspektyw leczenia dla wielu pacjentów cierpiących na niedomykalność zastawki mitralnej na całym świecie" - powiedziała Ingrid Teigland Akay, MD, MBA, partner zarządzający Hadean Ventures.

„CardioMech dysponuje właściwą technologią, zespołem, posiada dobrych partnerów i operuje na odpowiednim rynku, więc Investinor z radością inwestuje w rozwój tej technologii, która narodziła się w Norwegii" - powiedziała Ann-Tove Kongsness, dyrektor ds. inwestycyjnych Investinor.

CardioMech AS jest prywatną firmą, która opracowuje technologię przezskórnej naprawy zastawki mitralnej w celu leczenia pacjentów z umiarkowaną do poważnej, objawową degeneracyjną niedomykalnością mitralną, spowodowaną wypadnięciem płatków lub związaną z cepowatym płatkiem zastawki mitralnej. Więcej informacji na stronie www.cardiomech.com .

Hadean Ventures to jednostka zarządzająca funduszami z zakresu nauk przyrodniczych, która prowadzi inwestycje w spółki w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Skandynawii. Finansowanie inwestycji oparte jest na funduszach czołowych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Hadean Ventures posiada siedziby w Oslo i Sztokholmie oraz współpracuje z najlepszymi jednostkami naukowymi i startupami w regionie i poza jego granicami. www.hadeanventures.com .

Investinor jest głównym graczem z zakresu venture capital, skupiającym się na Nordic Venture i kapitale na rozwój firm. Inwestuje w najbardziej obiecujące nienotowane na giełdzie firmy technologiczne, celując w ich wzrost i ekspansję na rynki międzynarodowe. Inwestycyjne portfolio firmy obejmuje obecnie 70 spółek. Fundusz ma silną pozycje i kieruje się spójną i wiarygodną filozofią inwestycyjną. www.investinor.no .

Prace nad urządzeniem CardioMech są na wczesnym etapie badawczo-rozwojowym. Urządzenie NIE zostało zatwierdzone ani dopuszczone do obrotu przez FDA ani inny organ kontrolny w żadnym miejscu na świecie.

