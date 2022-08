Firma CATL informuje, że na Węgrzech powstanie jej druga w Europie fabryka akumulatorów

NINGDE, Chiny, 16 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniu 12 sierpnia 2022 r. firma Contemporary Amperex Technology Co, Limited (CATL) oficjalnie poinformowała, że zainwestuje kwotę 7,34 mld euro w budowę fabryki akumulatorów o mocy 100 GWh w Debreczynie we wschodnich Węgrzech. Będzie to druga fabryka akumulatorów tej firmy w Europie, obok fabryki w Niemczech. Pod warunkiem udzielenia zgody przez zgromadzenie akcjonariuszy, budowa pierwszych obiektów produkcyjnych rozpocznie się jeszcze w tym roku.