Firma Mott wprowadza nowe oczyszczacze gazu z serii MGP

FARMINGTON, Connecticut, 15 lipca 2021 r. /PRNewswire/ - Firma Mott ogłasza poszerzenie oferty produktów do filtracji do wysokiej klasy czystości i sterowania przepływem o oczyszczacze gazu z serii MGP. Oczyszczacze te zapewniają spójność procesów w zastosowaniach gazu o wysokim i ultrawysokim poziomie czystości. Pełna oferta oczyszczaczy dostępna jest w modelach point-of-use (miejsce eksploatacji) i microbulk (zbiornik) i została opracowana w celu spełnienia dokładnych wymogów oczyszczania.

Oczyszczacze gazu MGP zabezpieczają oprzyrządowanie uczestniczące w dalszych fazach procesu i utrzymują spójność procesu w fabrykach półprzewodników, usuwając zanieczyszczenia gazów i zapewniając filtrację nawet do 1,5 nm, co pozwala na zwiększenie produkcji wafli. Nasza technologia oczyszczania obsługuje szeroki zakres klas wypełniania, usuwając praktycznie każdą nieczystość w strumieniu technologicznym. Istnieje możliwość regeneracji fabrycznej wielu modeli, a czystość wyjściowa mieści się w zakresie <100 cząstek na bilion.

Produkty te sprzedawane są za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci dystrybutorów firmy Mott w zakresie urządzeń do filtracji wysokiego stopnia czystości.

Mott

Firma Mott od ponad 60 lat realizuje strategiczną wizję dokonywania przełomów technologicznych. Jej platformy do precyzyjnej filtracji i sterowania przepływem, w wysokim stopniu dopasowane do potrzeb klientów, zapewniają dwa razy większą efektywność dla szeregu kluczowych zastosowań, od misji na Marsa do implantów wszczepianych wyrobów medycznych. Firma ma siedzibę w Farmington w stanie Connecticut, z oddziałami na całym świecie, i w całości należy do pracowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.westernunion.com

