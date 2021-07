Pour le plus haut niveau de pureté

FARMINGTON, Connecticut, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Mott présente les purificateurs de gaz de la série MGP, qui viennent enrichir sa gamme de produits de filtration et de contrôle de débit de haute pureté. Ces purificateurs de gaz assurent l'intégrité du processus pour des applications de gaz de haute pureté et ultra haute pureté. Cette gamme complète de purificateurs est disponible en modèles au point d'utilisation et en micro-vrac, et est conçue pour répondre à des exigences de purification précises.

Les purificateurs de gaz Mott de la série MGP protègent l'instrumentation en aval et maintiennent l'uniformité des procédés dans les usines de production de semi-conducteurs en éliminant les impuretés gazeuses et en assurant une filtration jusqu'à 1,5 nm pour améliorer le rendement de production des plaquettes. Notre technologie de purification permet une large sélection de classes de remplissage pour éliminer pratiquement toute impureté d'un flux de processus. La régénération en usine est disponible sur de nombreux modèles et les niveaux d'impureté en sortie sont inférieurs à 100 PPT.

Ces produits sont vendus par l'intermédiaire du réseau mondial de distributeurs de produits de haute pureté de Mott.

À propos de Mott : Depuis plus de 60 ans, la vision stratégique de Mott repose sur la réalisation de percées technologiques là où il n'en existe pas actuellement. Les plateformes de filtration de précision et de contrôle des fluides hautement personnalisées de Mott offrent des performances multipliées par deux pour une gamme d'applications critiques, dans des contextes aussi divers que des missions vers Mars ou le domaine de la santé, pour des dispositifs médicaux implantables. Basée à Farmington, dans le Connecticut, Mott est une société détenue à 100 % par ses employés, et possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.mottcorp.com .

