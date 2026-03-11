Firma Nordic Semiconductor umacnia wiodącą pozycję serii nRF54L w sztucznej inteligencji brzegowej ultraniskiej mocy

Firma Nordic podejmuje ważny krok w kierunku udostępnienia energowydajnych, inteligentnych urządzeń brzegowych dla każdego dewelopera i każdego urządzenia zasilanego bateryjnie.

NORYMBERGA, Niemcy, 11 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, światowy lider w dziedzinie rozwiązań łączności bezprzewodowej niskiej mocy, ogłasza dzisiaj ważny krok naprzód w swojej strategii w obszarze sztucznej inteligencji brzegowej, rozszerzając swoje nowej generacji porftolio urządzeń ultraniskiej mocy o nowe, przełomowe możliwości z szeroką dostępnością swojego pierwszego układu SoC nRF54LM20B z obsługą jednostki przetwarzania neuronowego (NPU).

Wysokoparametrowe przyspieszenie zapewniające inteligencję w czasie rzeczywistym

NORD064 Edge AI

Urządzenie nRF54LM20B ze zintegrowaną jednostką przetwarzania neuronowego (NPU) o dużej pamięci przyspiesza działanie modeli klasy TensorFlow Lite nawet 15-krotnie i znacznie obniża ich pobór mocy w porównaniu z procesorami Arm Cortex, a także zapewnia do 7 razy wyższe parametry działania i 8 razy lepszą sprawność energetyczną w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji brzegowej — dzięki czemu obsługa wymagających dużej szybkości przesyłu danych czujnikowych, pakietów dźwiękowych oraz pakietów sztucznej inteligencji brzegowej wyzwalanych zdarzeniami staje się praktyczna nawet na niewielkich bateriach.

„Nowa generacja funkcji brzegowych wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) zasadniczo zmienia to, co małe, zasilane bateryjnie urządzenia mogą postrzegać i interpretować w świecie rzeczywistym", mówi Øyvind Strøm, wiceprezes wykonawczy z działu ds. urządzeń bliskiego zasięgu w Nordic Semiconductor. „Wprowadzając potężną inteligencję bezpośrednio do urządzenia — bez szkody dla sprawności energetycznej, latencji czy złożoności systemu — umożliwiamy stworzenie zupełnie nowej klasy produktów, które są znacznie inteligentniejsze, reagują szybciej oraz są znacznie bardziej energooszczędne niż wszystko, co wcześniej było możliwe".

Uproszczając sposób tworzenia, optymalizacji i wdrażania modeli sztucznej inteligencji brzegowej, firma Nordic ułatwia deweloperom implementację inteligencji w ich produktach bez zwiększania budżetu na moc lub nakładów na prace rozwojowe.

Inteligencja w czasie rzeczywistym w urządzeniach codziennego użytku

Firma Nordic poszerza swoją ofertę sztucznej inteligencji brzegowej, łącząc zaawansowaną akcelerację sprzętową, elastyczną obsługę modeli i intuicyjne przepływy pracy dla deweloperów, sprawiając, że wdrażanie inteligencji w popularnych produktach staje się praktyczne. Nowe urządzenia nRF54LM20B współpracujące z jednostkami przetwarzania neuronowego (NPU) zapewniają parametry działania potrzebne do analizy danych w czasie rzeczywistym w zasilanych bateryjnie urządzeniach ubieralnych, urządzeniach do domów inteligentnych i urządzeniach audio, czujnikach przemysłowych i medycznych oraz urządzeniach śledzących. Umożliwia to dokładne wykrywanie aktywności, naturalną reakcję na dźwięki i obecność, natychmiastową identyfikację anomalii i interpretację ruchu bez przetwarzania w chmurze.

Uproszczenie prac rozwojowych nad sztuczną inteligencją brzegową

Oprócz nowej akceleracji sprzętowej, firma Nordic rozszerzyła swoje rozwiązanie sztucznej inteligencji brzegowej ultraniskiej mocy o funkcje, które eliminują powszechne bariery we wdrażaniu inteligencji w szerokiej gamie zasilanych bateryjnie produktów Internetu rzeczy (IoT):

Uproszczone tworzenie i optymalizacja modeli:

Deweloperzy mogą teraz budować modele sztucznej inteligencji brzegowej wykonywane w urządzeniach poprzez przesyłanie niestandardowych zbiorów danych i określenie architektury modelu w celu wygenerowania modeli klasyfikacyjnych lub regresyjnych. Upraszcza to projektowanie architektur sztucznej inteligencji brzegowej od podstaw, dzięki czemu omawiane rozwiązania idealnie nadają się do urządzeń ubieralnych, czujników przemysłowych i urządzeń do domów inteligentnych.

Deweloperzy mogą teraz budować modele sztucznej inteligencji brzegowej wykonywane w urządzeniach poprzez przesyłanie niestandardowych zbiorów danych i określenie architektury modelu w celu wygenerowania modeli klasyfikacyjnych lub regresyjnych. Upraszcza to projektowanie architektur sztucznej inteligencji brzegowej od podstaw, dzięki czemu omawiane rozwiązania idealnie nadają się do urządzeń ubieralnych, czujników przemysłowych i urządzeń do domów inteligentnych. Tworzenie słowa wybudzającego z wprowadzonego tekstu:

Pozwala to deweloperom na wygenerowanie niestandardowego słownego modelu wybudzania na podstawie jednej zapisanej frazy (np. „Hello Nordic"), bez gromadzenia czy oznaczania tysięcy próbek audio. Rozwiązuje to problem wysokich kosztów i trudności gromadzenia zestawów danych głosowych, umożliwiając współpracę z elementami sterującymi aktywowanymi głosowo, głośnikami inteligentnymi, urządzeniami ubieralnymi, pilotami zdalnego sterowania oraz zasilanymi bateryjnie akcesoriami audio.

Pozwala to deweloperom na wygenerowanie niestandardowego słownego modelu wybudzania na podstawie jednej zapisanej frazy (np. „Hello Nordic"), bez gromadzenia czy oznaczania tysięcy próbek audio. Rozwiązuje to problem wysokich kosztów i trudności gromadzenia zestawów danych głosowych, umożliwiając współpracę z elementami sterującymi aktywowanymi głosowo, głośnikami inteligentnymi, urządzeniami ubieralnymi, pilotami zdalnego sterowania oraz zasilanymi bateryjnie akcesoriami audio. Obsługa szerszego ekosystemu:

Modele z nowego narzędzia do generowania modeli online firmy Nordic — Nordic Edge AI Lab, mogą być tworzone w celu przyspieszonego wnioskowania na jednostce przetwarzania neuronowego (NPU) lub wydajnego wykonywania na procesorze — dając deweloperom elastyczność w zakresie wymagań dotyczących wydajności i mocy. Rozwiązuje to problemy związane z integracją między modelami, narzędziami i wbudowanym oprogramowaniem układowym, umożliwiając jednocześnie klasyfikację dźwięku, wykrywanie anomalii, zaawansowane przetwarzanie inercyjnej jednostki pomiarowej (IMU), konserwację predykcyjną, wykrywanie warunków środowiskowych i przetwarzanie sygnałów.

Wszystkie te nowości zmniejszają nakłady zwykle wymagane do wprowadzenia funkcji sztucznej inteligencji do urządzeń wbudowanych i znacznie skracają czas od koncepcji do działającego prototypu.

Dostępność

Zestaw rozwojowy nRF54LM20 DK jest już dostępny u partnerów dystrybucyjnych firmy Nordic. W sprawie próbek układów SoC nRF54LM20B prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży firmy Nordic. Wedle przewidywań standardowa produkcja rozpocznie się w drugim kwartale 2026 r.

Poznaj firmę Nordic Semiconductor na targach Embedded World 2026

Zapraszamy do odwiedzenia firmy Nordic na demonstracje i dyskusje w następujących punktach:

Targi Embedded World 2026, Norymberga — hala 4A, stoisko 310 (10–12 marca)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2930308/NORD064_Edge_AI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2712720/5855678/Nordic_Semiconductor_Logo_Logo.jpg