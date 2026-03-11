Nordic Semiconductor renforce la position de leader de la série nRF54L dans le domaine de l'Edge AI très faible consommation

Nordic marque un tournant majeur en rendant l'IA en périphérie (Edge AI) efficace accessible à tous les développeurs pour tous les appareils alimentés par batterie

NUREMBERG, Allemagne, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, l'un des leaders mondiaux des solutions de connectivité sans fil faible consommation, annonce ce jour une étape importante pour sa stratégie Edge AI. L'entreprise étend son portefeuille de solutions nouvelle génération très faible consommation en y ajoutant de nouvelles capacités à la pointe de la technologie et la disponibilité à grande échelle de son premier SoC nRF54LM20B intégrant une unité de traitement neuronal (NPU).

Accélération hautes performances pour une IA en temps réel

NORD064 Edge AI

L'unité de traitement neuronal (NPU, Neural Processing Unit) intégrée du nRF54LM20B, dotée de grandes capacités de mémoire, accélère les modèles de classe TensorFlow Lite. Elle permet un traitement jusqu'à 15 fois plus rapide avec une consommation énergétique significativement moindre comparée à une exécution sur un processeur Arm Cortex. Elle offre également une efficacité énergétique 8 fois supérieure à celle de la solution Edge AI concurrente la plus proche. Ainsi, les charges de travail Edge AI de données issues de capteurs haut débit, audio et déclenchées par un événement peuvent être gérées simplement sur une batterie miniature.

« Cette nouvelle génération de capacités rendues possibles par l'Edge AI transforme radicalement ce que les petits appareils alimentés par batterie peuvent percevoir et interpréter dans le monde réel », explique Øyvind Strøm, vice-président marketing du département faible portée chez Nordic Semiconductor. « En intégrant une intelligence puissante directement dans le composant, sans faire de compromis sur l'efficacité, la latence ou la complexité du système, nous rendons possibles une toute nouvelle catégorie de produits. Ils sont significativement plus intelligents, plus réactifs et largement plus efficaces sur le plan énergétique que leurs prédécesseurs. »

Grâce à Nordic, les modèles Edge AI sont créés, optimisés puis déployés de façon beaucoup plus simple. Ajouter une IA aux produits qui change la donne, sans augmenter les bilans de puissance ou les surcoûts liés au développement devient un jeu d'enfants.

Permettre l'intelligence en temps réel sur les objets du quotidien

Nordic renforce son offre Edge AI en associant accélération matérielle avancée, prise en charge de modèles flexibles et outils de développement intuitifs. L'intégration de l'IA aux appareils destinés au grand public devient aisée. Le nouveau nRF54LM20B intégrant une unité NPU offre les performances nécessaires pour l'intelligence en temps réel sur les capteurs d'activité alimentés par batterie, la domotique et les appareils audio, les capteurs industriels et médicaux et les dispositifs de suivi. Les appareils permettent ainsi la détection précise d'activités, une réponse naturelle à un son ou une présence, l'identification instantanée d'anomalies et l'interprétation des mouvements sans traitement dans le cloud.

Simplification du développement Edge AI

En plus de la nouvelle accélération matérielle, Nordic a amélioré sa solution Edge AI très faible consommation en y intégrant des fonctionnalités qui contournent les obstacles habituellement rencontrés pour ajouter de l'intelligence à un large éventail de produits IoT connectés alimentés par batterie :

Création et optimisation de modèles fluides :

Les développeurs peuvent désormais créer des modèles Edge AI à exécuter directement sur l'appareil, en fournissant des paramètres personnalisés et en spécifiant l'architecture du modèle pour générer des modèles de classification ou de régression. Cela simplifie la conception d'architectures Edge AI à partir de zéro, les rendant idéales pour les appareils portés sur soi, les capteurs industriels et de domotique.





Création d'un mot d'activation à partir d'une simple saisie de texte :

Cela permet aux développeurs de générer un modèle personnalisé de mot d'activation à partir d'une simple phrase écrite (par exemple « Bonjour Nordic »), sans devoir collecter ni annoter des milliers d'échantillons audio. Ainsi, on évite les difficultés et le coût de la constitution de jeux de données vocales, qui permettent les commandes vocales, les enceintes intelligentes, les capteurs d'activité, les télécommandes et les accessoires audio alimentés par batterie.

Cela permet aux développeurs de générer un modèle personnalisé de mot d'activation à partir d'une simple phrase écrite (par exemple « Bonjour Nordic »), sans devoir collecter ni annoter des milliers d'échantillons audio. Ainsi, on évite les difficultés et le coût de la constitution de jeux de données vocales, qui permettent les commandes vocales, les enceintes intelligentes, les capteurs d'activité, les télécommandes et les accessoires audio alimentés par batterie.

Un écosystème d'outils plus vaste :

Les modèles créés avec le nouvel outil en ligne de génération de modèles de Nordic, Nordic Edge AI, peuvent être créés pour accélérer l'inférence sur l'unité NPU ou l'exécution efficace sur le CPU, ce qui laisse davantage de flexibilité aux développeurs en termes de performances et d'exigences de puissance. Les problèmes de compatibilité entre les modèles, les outils et le firmware logiciel sont ainsi résolus, tout en permettant la classification audio, la détection d'anomalies, le traitement avancé IMU (unité de mesure inertielle), la maintenance prédictive, la surveillance des paramètres environnementaux et le traitement du signal.

Ensemble, ces mises à jour réduisent les efforts normalement requis pour ajouter des capacités IA aux composants embarqués et réduisent largement le délai entre le concept et le prototypage.

Disponibilité

Le nRF54LM20 DK est d'ores et déjà disponible auprès des distributeurs partenaires de Nordic. Pour obtenir des échantillons SoC nRF54LM20B, veuillez prendre contact avec l'équipe commerciale Nordic. La production en série devrait être ouverte dès le deuxième trimestre 2026.

Venez rencontrer Nordic Semiconductor sur le salon Embedded World 2026

Rendez-vous sur les stands de Nordic pour des démonstrations et des conférences :

Embedded World 2026, Nuremberg – Hall 4A, Stand 310 (du 10 au 12 mars)

