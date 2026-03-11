Nordic Semiconductor stärkt Führungsposition der nRF54L-Serie im Bereich Ultra-Low-Power-Edge-KI

Mit diesem Schritt macht Nordic energieeffiziente Edge-Intelligenz für alle Entwickler und batteriebetriebene Geräte zugänglich.

NÜRNBERG, Deutschland, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter energiesparender Wireless-Connectivity-Lösungen, meldet heute einen wichtigen Schritt in seiner Edge-AI-Strategie: Das Unternehmen erweitert sein Portfolio extrem energiesparender Lösungen der nächsten Generation um neue, innovative Funktionen und macht seinen ersten Neural Processing Unit (NPU)-fähigen nRF54LM20B System-on-Chip (SoC) breit verfügbar.

High-Performance-Beschleunigung für Echtzeit-Intelligenz

NORD064 Edge AI

Die integrierte NPU des nRF54LM20B mit großem Speicher beschleunigt Modelle der TensorFlow-Lite-Klasse um das bis zu 15-Fache und benötigt dabei deutlich weniger Energie als bei der Ausführung auf der Arm-Cortex-CPU. Außerdem bietet sie bis zu siebenmal höhere Leistung und achtmal bessere Energieeffizienz als die nächstbeste Edge-KI-Lösung der Konkurrenz. Damit lassen sich hohe Datenraten von Sensoren, Audio und ereignisgetriebene Edge-KI-Workloads auch mit einer winzigen Batterie realisieren.

„Diese neue Generation von Edge-KI-fähigen Funktionen verändert grundlegend, was kleine, batteriebetriebene Geräte in der realen Welt erfassen und interpretieren können", sagt Øyvind Strøm, EVP Short-Range bei Nordic Semiconductor. „Durch die Integration leistungsstarker Intelligenz direkt in das Gerät – ohne Kompromisse bei Energieeffizienz, Latenz oder Systemkomplexität – wird eine völlig neue Klasse von Produkten möglich, die deutlich intelligenter, reaktionsschneller und wesentlich energieeffizienter sind als alles, was bisher machbar war."

Vereinfachungen bei der Erstellung, Optimierung und Bereitstellung von Edge-KI-Modellen machen es Entwicklern einfacher denn je, ihre Produkte mit sinnvollen intelligenten Funktionen auszustatten, ohne den Stromverbrauch oder den Entwicklungsaufwand zu erhöhen.

Echtzeit-Intelligenz in Alltagsgeräten

Nordic erweitert sein Edge-KI-Angebot durch die Kombination von fortschrittlicher Hardwarebeschleunigung, flexibler Modellunterstützung und intuitiven Entwickler-Workflows. Damit wird On-Device-Intelligenz für Mainstream-Produkte praktikabel. Der neue, NPU-fähige nRF54LM20B bietet die nötige Leistung für Echtzeit-Intelligenz in batteriebetriebenen Wearables, Smart-Home- und Audiogeräten sowie in industriellen und medizinischen Sensoren und Trackern. Dies ermöglicht eine genaue Aktivitätserkennung, natürliche Klang- und Präsenzreaktionen, sofortige Identifizierung von Anomalien und Bewegungsinterpretation ohne Cloud-Verarbeitung.

Vereinfachung der Edge-KI-Entwicklung

Neben der neuen Hardwarebeschleunigung hat Nordic seine extrem stromsparende Edge-KI-Lösung um Funktionen erweitert, die typische Hindernisse für die Integration von Intelligenz in viele batteriebetriebene, vernetzte IoT-Produkte beseitigen:

Vereinfachte Modellerstellung und -optimierung :

Jetzt können Entwickler Edge-KI-Modelle für die Ausführung auf dem Gerät erstellen, indem sie benutzerdefinierte Datensätze hochladen und die Modellarchitektur für die Generierung von Klassifizierungs- oder Regressionsmodellen festlegen. Dies vereinfacht das Design von Edge-KI-Architekturen grundlegend und macht sie ideal für Wearables, industrielle Sensorik und Smart-Home-Geräte.

: Jetzt können Entwickler Edge-KI-Modelle für die Ausführung auf dem Gerät erstellen, indem sie benutzerdefinierte Datensätze hochladen und die Modellarchitektur für die Generierung von Klassifizierungs- oder Regressionsmodellen festlegen. Dies vereinfacht das Design von Edge-KI-Architekturen grundlegend und macht sie ideal für Wearables, industrielle Sensorik und Smart-Home-Geräte. Erstellung von Aktivierungswörtern aus einer einzigen Texteingabe:

So können Entwickler ein benutzerdefiniertes Aktivierungswortmodell aus einer einzigen geschriebenen Phrase (z. B. „Hello Nordic") generieren, ohne Tausende Audiosamples sammeln oder kennzeichnen zu müssen. Dies vermeidet die hohen Kosten und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung von Sprachdatensätzen und ermöglicht sprachaktivierte Steuerungen, intelligente Lautsprecher, Wearables, Fernbedienungen sowie batteriebetriebene Audiozubehörteile.

So können Entwickler ein benutzerdefiniertes Aktivierungswortmodell aus einer einzigen geschriebenen Phrase (z. B. „Hello Nordic") generieren, ohne Tausende Audiosamples sammeln oder kennzeichnen zu müssen. Dies vermeidet die hohen Kosten und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung von Sprachdatensätzen und ermöglicht sprachaktivierte Steuerungen, intelligente Lautsprecher, Wearables, Fernbedienungen sowie batteriebetriebene Audiozubehörteile. Umfassendere Unterstützung des Ökosystems:

Mit dem neuen Online-Tool „Nordic Edge-AI Lab" lassen sich Modelle erstellen, die eine beschleunigte Inferenz auf der NPU oder eine effiziente Ausführung auf der CPU ermöglichen. Entwicklern wird so Flexibilität in Bezug auf Leistungs- und Energieanforderungen geboten. Dies löst Integrationsprobleme zwischen Modellen, Tools und eingebetteter Firmware und ermöglicht zugleich Audioklassifizierung, Anomalieerkennung, erweiterte IMU-Verarbeitung, vorausschauende Wartung, Umgebungserfassung und Signalverarbeitung.

Insgesamt reduzieren diese Updates den üblichen Aufwand für die Integration von KI-Funktionen in eingebettete Geräte und verkürzen die Zeit vom Konzept bis zum funktionsfähigen Prototyp erheblich.

Verfügbarkeit:

Das nRF54LM20 DK ist ab sofort über die Vertriebspartner von Nordic erhältlich. Für Muster des nRF54LM20B SoC wenden Sie sich bitte an den Nordic-Vertrieb. Die Serienproduktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 beginnen.

Treffen Sie Nordic Semiconductor auf der Embedded World 2026

Besuchen Sie Nordic für Produktvorführungen und Gespräche auf der Embedded World 2026 in Nürnberg, Halle 4A, Stand 310 (10.–12. März).

