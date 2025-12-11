Firma Nordic Semiconductor wprowadza na rynek oprogramowanie nRF9151 i zestaw rozwojowy do łączności satelitarnej i z komórkowym Internetem rzeczy (IoT)

Zestaw rozwojowy nRF9151 SMA — idealna platforma do budowy rozwiązań z obszaru komórkowego Internetu rzeczy (IoT), DECT NR+ oraz łączności przez sieci nienaziemne (NTN) o niezawodnych parametrach radiowych (RF)

OSLO, Norwegia, 11 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, światowy lider w dziedzinie rozwiązań łączności bezprzewodowej niskiej mocy, ogłasza dzisiaj wprowadzenie na rynek specjalistycznego zestawu rozwojowego (DK) nRF9151 SMA dla inżynierów pracujących w zakresie częstotliwości radiowych (RF) opracowujących rozwiązania do komórkowego Internetu rzeczy, DECT NR+ oraz sieci nienaziemnych (NTN). Wraz z wydaniem sprzętu firma Nordic wprowadziła nowe oprogramowanie układowe modemu, które wzbogaca moduł nRF9151 o obsługę satelitarnych sieci nienaziemnych (NTN) — jest to pierwszy krok firmy Nordic w kierunku umożliwienia bezpośredniej komunikacji z satelitą.

Nordic Semiconductor launches nRF9151 software and development kit combining satellite and cellular IoT connectivity

Optymalizacja pod kątem wymagających środowisk

Zestaw rozwojowy nRF9151 SMA jest przeznaczony do ewaluacji częstotliwości radiowych w trudnych warunkach. Zastępuje on anteny wewnętrzne złączami SMA, umożliwiając inżynierom bezpośrednie podłączanie wysokoparametrowych anten zewnętrznych lub sprzętu laboratoryjnego w celu uzyskania precyzyjnej charakterystyki. To sprawia, że jest to zalecana platforma do opracowywania i ewaluacji najnowocześniejszych projektów do komórkowego Internetu rzeczy (IoT), DECT NR+ i sieci nienaziemnych (NTN), gdzie optymalizacja parametrów radiowych (RF) ma znaczenie krytyczne. Jego typowym zastosowaniem są odległe lokalizacje o słabym sygnale komórkowym, budynki inteligentne z gęstą liczbą węzłów lub środowiska przemysłowe, w których występuje cień o częstotliwości radiowej (RF).

Nowe oprogramowanie układowe dodaje obsługę sieci nienaziemnych (NTN), umożliwiając bezpośrednią łączność z Internetem rzeczy przez satelity

Nowe oprogramowanie układowe modemu umożliwia bezpośrednią komunikację dla Internetu rzeczy (IoT) przez satelity poprzez dodanie obsługi wąskopasmowego Internetu rzeczy przez sieci nienaziemne (NB-IoT NTN) (3GPP wyd. 17). Oprogramowanie układowe obsługuje również naziemne sieci długoterminowej ewolucji dla maszyn (LTE-M) i wąskopasmowy Internet rzeczy (NB-IoT), a także globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS), dzięki czemu stanowi kompleksowe rozwiązanie do opracowywania i ewaluacji rozwiązań łączności hybrydowej.

„Ponieważ inżynierowie przesuwają granice łączności bezprzewodowej dzięki satelitarnemu Internetowi rzeczy (IoT) i technologii DECT NR+, potrzebują narzędzi rozwojowych, które oferują elastyczne i precyzyjne parametry działania w zakresie częstotliwości radiowych (RF)", mówi Kristian Sćther, starszy dyrektor ds. produktów dalekiego zasięgu w Nordic Semiconductor. „Zestaw rozwojowy nRF9151 zapewnia dokładnie to, co daje ekspertom w dziedzinie częstotliwości radiowych (RF) szczegółową kontrolę niezbędną do walidacji ich najbardziej ambitnych projektów, zwłaszcza w trudnym środowisku radiowym bezpośredniej komunikacji satelitarnej".

Zaprojektowany z myślą o precyzji i elastyczności w środowisku częstotliwości radiowych (RF)

Zestaw rozwojowy nRF9151 SMA zapewnia maksymalną elastyczność dla rozwiązań do częstotliwości radiowych (RF) dzięki złączom SMA do anten zewnętrznych i bezpośredniemu połączeniu ze sprzętem laboratoryjnym, umożliwiając precyzyjną walidację parametrów działania i dokładne pomiary mocy. Jest on również zoptymalizowany pod kątem najnowszych standardów i stanowi idealną platformę do prac rozwojowych nad technologią DECT NR+ i łącznością przez sieci nienaziemne (NTN), zapewniając najlepszą możliwą wydajność łącza w zaawansowanych projektach.

Kompletny zestaw narzędzi do szybkiego prototypowania

Omawiany zestaw rozwojowy zawiera wszystko, co jest potrzebne do natychmiastowego prototypowania, w tym wysokowydajne anteny Taoglas (LTE/NTN/NR+) i Kyocera (GNSS), a także karty SIM Internetu rzeczy (IoT) oraz dane próbne do natychmiastowej łączności naziemnej i satelitarnej od firmy Deutsche Telekom, Onomondo i Monogoto.

Zestaw rozwojowy nRF9151 SMA jest w pełni obsługiwany przez ujednolicony i skalowalny zestaw rozwojowy oprogramowania Connect SDK nRF, wraz z którym oferuje kompletne środowisko rozwojowe do dowolnych zastosowań.

Dostępne już teraz

Zestaw rozwojowy nRF9151 SMA już dostępny u partnerów dystrybucyjnych firmy Nordic. Oprogramowanie układowe modemu alfa można pobrać bezpłatnie tutaj.

Witryna internetowa: www.napierb2b.com   

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2842859/Nordic_Semiconductor.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2712720/5662934/Nordic_Semiconductor_Logo_Logo.jpg

