Nordic Semiconductor präsentiert nRF9151-Software und Entwicklungskit, kombiniert Satelliten- und Mobilfunk-IoT-Konnektivität

nRF9151 SMA DK – die ideale Plattform zur Entwicklung von Mobilfunk-IoT-, DECT NR+ und NTN-Lösungen mit robuster HF-Leistung

OSLO, Norwegen, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter energiesparender drahtloser Konnektivitätslösungen, präsentiert heute das nRF9151 SMA Development Kit (nRF9151 SMA DK), speziell für HF-Ingenieure, die Mobilfunk-IoT-, DECT NR+ und Non-Terrestrial Network (NTN)-Anwendungen entwickeln. Neben dem Hardware-Release bringt Nordic eine neue Modem-Firmware auf den Markt, die das nRF9151-Modul um NTN-Unterstützung (Satellit) erweitert. Damit geht Nordic den ersten Schritt in Richtung direkter Satellitenkommunikation.

Nordic Semiconductor launches nRF9151 software and development kit combining satellite and cellular IoT connectivity

Für anspruchsvolle Umgebungen optimiert

Das nRF9151 SMA DK ist speziell für anspruchsvolle HF-Evaluierungen konzipiert. Anstelle der internen Antennen verfügt es über SMA-Anschlüsse, sodass Ingenieure leistungsstarke externe Antennen oder Laborgeräte für präzise Charakterisierungen direkt anschließen können. Damit eignet es sich ideal für die Entwicklung und Evaluierung modernster Mobilfunk-IoT-, DECT NR+- und NTN-Designs, bei denen optimierte HF-Leistung entscheidend ist. Typische Einsatzfelder sind Anwendungen an abgelegenen Orten mit schwachem Mobilfunksignal, intelligente Gebäude mit hoher Knotendichte oder industrielle Umgebungen mit HF-Abschattung.

Neue Firmware mit zusätzlicher NTN-Unterstützung für Direct-to-Satellite-IoT

Die neue Modem-Firmware ermöglicht Direct-to-Satellite-IoT-Kommunikation dank zusätzlicher Unterstützung für NB-IoT NTN (3GPP Rel. 17). Die Firmware eignet sich auch für terrestrische LTE-M- und NB-IoT-Netzwerke sowie GNSS und stellt somit eine umfassende Plattform für die Entwicklung und Bewertung hybrider Konnektivitätslösungen dar.

„Wenn man mit Satelliten-IoT und DECT NR+ die Grenzen der drahtlosen Konnektivität erweitern will, braucht man Entwicklungswerkzeuge, die flexible und präzise HF-Leistung bieten", sagt Kristian Sæther, Senior Product Director Long-Range bei Nordic Semiconductor. „Das nRF9151 SMA DK bietet genau das und gibt HF-Experten die nötige granulare Kontrolle, um ihre anspruchsvollsten Designs zu validieren – vor allem in der anspruchsvollen HF-Umgebung der Direktkommunikation mit Satelliten."

Für HF-Präzision und Flexibilität entwickelt.

Das nRF9151 SMA DK bietet mit seinen SMA-Anschlüssen für externe Antennen und dem direkten Anschluss an Laborgeräte maximale HF-Flexibilität. Dies ermöglicht eine präzise Leistungsvalidierung und genaue Leistungsmessungen. Zudem ist es für die neuesten Standards optimiert und bietet eine ideale Plattform für die DECT-NR+- und NTN-Entwicklung, um die bestmögliche Verbindungsleistung für anspruchsvolle Projekte zu gewährleisten.

Komplettes Toolkit für Rapid Prototyping

Das DK enthält alles Nötige für den sofortigen Prototypenbau: leistungsstarke Antennen von Taoglas (LTE/NTN/NR+) und Kyocera (GNSS), IoT-SIM-Karten sowie Testdaten für sofortige terrestrische und Satellitenkonnektivität von der Deutschen Telekom, Onomondo und Monogoto.

Das nRF9151 SMA DK kommt mit vollständiger Unterstützung durch das einheitliche und skalierbare nRF Connect SDK von Nordic, eine komplette Entwicklungsumgebung für alle Anwendungen.

Ab sofort erhältlich

Das nRF9151 SMA DK ist ab sofort bei den Vertriebspartnern von Nordic erhältlich. Die Alpha-Modem-Firmware steht hier zum kostenlosen Download bereit.

Website: www.napierb2b.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842859/Nordic_Semiconductor.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2712720/5662934/Nordic_Semiconductor_Logo_Logo.jpg