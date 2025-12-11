Nordic Semiconductor lance le logiciel et le kit de développement nRF9151 qui allient connectivité satellite et cellulaire

Kit de développement nRF9151 SMA : une plateforme idéale pour créer des solutions IoT cellulaires, DECT NR+ et NTN dotées de performances RF robustes

OSLO, Norvège, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, leader mondial de la connectivité IoT sans fil basse consommation, annonce le lancement du kit de développement nRF9151 SMA, conçu spécifiquement pour les ingénieurs RF développant des applications IoT cellulaires, DECT NR+ et NTM (Non-Terrestrial Network). En complément du lancement de la partie matérielle, Nordic vient de publier un nouveau micrologiciel de modem qui ajoute la prise en charge NTN (satellite) au module nRF9151, ce qui marque le premier pas de Nordic vers la communication directe par satellite.

Nordic Semiconductor launches nRF9151 software and development kit combining satellite and cellular IoT connectivity

Optimisé pour les environnements difficiles

Le SDK nRF9151 SMA est conçu pour une évaluation rigoureuse des fréquences radio. Il remplace les antennes internes par des connecteurs SMA, ce qui permet aux ingénieurs de connecter directement les antennes externes hautes performances ou les équipements de laboratoire pour une caractérisation précise. Cela en fait la plateforme de choix pour développer et évaluer des systèmes cellulaires IoT, DECT NR+ et NTN avancés lorsque des performances RF optimisées sont essentielles. Par conséquent, les applications impliquant des sites éloignés avec des signaux numériques faibles, des bâtiments intelligents avec une forte densité de nœuds ou des environnements industriels sujets à l'atténuation RF constituent les principaux cas d'usage.

Le nouveau micrologiciel ajoute la prise en charge NTN pour l'IoT par satellite

Ce nouveau micrologiciel de modem assure la communication IoT par satellite en ajoutant la prise en charge de NB-IoT pour réseaux non terrestres (NTN), conformément à 3GPP Rel. 17. Il prend également en charge les réseaux LTE-M et NB-IoT, ainsi que les systèmes GNSS, ce qui en fait une solution complète de développement et d'évaluation des solutions de connectivité hybride.

« Alors que les ingénieurs repoussent les frontières de la connectivité sans fil via une liaison satellite, que ce soit pour l'IoT ou DECT NR+, ils doivent disposer d'outils de développement offrant des performances RF flexibles et précises », explique Kristian Sæther, directeur senior de la division Long-Range de Nordic Semiconductor. « Le SDK nRF9151 SMA offre exactement cela et apporte aux experts en fréquences radio le degré de précision indispensable pour valider leurs conceptions les plus ambitieuses, notamment dans l'environnement RF complexe des communications directes par satellite. »

Conçu pour la précision RF et la flexibilité

Le kit de développement nRF9151 SMA offre une flexibilité RF maximale avec des connecteurs SMA pour les antennes externes et la connexion directe à l'équipement de laboratoire, ce qui permet une validation précise des performances et des mesures précises de la puissance. Il a également été optimisé en fonction des nouvelles normes, pour offrir une plateforme idéale de développement DECT NR+ et NTN, afin d'assurer les meilleures performances de liaison possibles pour les projets avancés.

Ensemble complet d'outils pour un prototypage rapide

Ce kit inclut tout ce qui est nécessaire pour réaliser le prototypage immédiatement, ce qui inclut les antennes Taoglas (LTE/NTN/NR+) et Kyocera (GNSS) hautes performances, ainsi que les cartes SIM IoT et les données d'essai pour la connectivité terrestre et satellite instantanée via Deutsche Telekom, Onomondo et Monogoto.

Le kit de développement nRF9151 SMA est pris en charge par le SDK nRF Connect unifié et évolutif de Nordic, qui offre un environnement de développement complet quelle que soit l'application.

Disponible maintenant

Le kit de développement nRF9151 SMA est disponible maintenant auprès des partenaires de distribution de Nordic. Le micrologiciel de modem alpha peut être téléchargé gratuitement ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2842859/Nordic_Semiconductor.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2712720/5662934/Nordic_Semiconductor_Logo_Logo.jpg