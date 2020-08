Firma One Drop oznámila, že získala investici téměř 100 miliónů dolarů od společnosti Bayer

Tato nová smlouva je důkazem důvěry společnosti Bayer v partnerství s firmou One Drop a s vizí společnosti One Drop nabízet špičkovou, funkční, personalizovanou platformu, která pomáhá v léčbě chronických onemocnění, jako způsob léčby budoucnosti. Špičkové řešení firmy One Drop je založené na více než 13 miliardách různorodých zdravotnických informací od více než 3 miliónů uživatelů, kteří si tuto aplikaci stáhli. Tato platforma pomáhá předvídat vývoj zdravotního stavu pacientů na základě získaných dat, což umožňuje zahájit správnou léčbu ve správný čas.

Zatímco v současné době platforma One Drop podporuje léčbu pacientů s diabetem, prediabetem, vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem, včetně jakýchkoli kombinací těchto chorob, pomůže investice firmy Bayer do rozvoje platformy, ve výši 64 miliónů dolarů rozšířit toto špičkové řešení firmy One Drop také do oblastí, na které se společnost Bayer zaměřuje, včetně, mimo jiné, kardiologie, onkologie a ženského lékařství. Díky modulární architektuře je možné řešení firmy One Drop rozšířit i do dalších terapeutických oblastí. Platforma One Drop nepomáhá jen v léčbě jednoho konkrétního onemocnění, ale díky personalizaci bude pomáhat s léčbou všech onemocnění, které dotyčnou osobu trápí. Díky tomuto celostnímu přístupu pak bude možné dosáhnout trvale udržitelných výsledků.

„Pokud chceme na úrovni populace zlepšit zdravotní péči a ušetřit náklady, musíme se zaměřit na jednotlivce," řekl Jeff Dachis, generální ředitel a zakladatel společnosti One Drop. „One Drop nabízí personalizovaný zdravotnický program, který se dynamicky přizpůsobuje vašim potřebám a chování a umožňuje tak každému jednotlivci dosáhnout co nejlepších zdravotních výsledků. Narozdíl od naší platformy, chybí ostatním platformám obrovské množství údajů a prediktivní engine. Proto se tyto ostatní platformy i nadále zaměřují na telemedicínu a vzdálené monitorování, nabízí jedno stejné řešení pro všechny a reagují až na vzniklé problémy, což sice může u některých pacientů fungovat, ale u většiny to nefunguje."

Digitální zdravotnická platforma firmy One Drop je zákazníkům, zaměstnavatelům, pojistitelům i poskytovatelům zdravotní péče k dispozici již od roku 2016 a její účinnost byla potvrzena více než 20 kvalitními kontrolovanými studiemi, které prokázaly podstatné zlepšení kontroly glykémie u diabetiků, a to již za pouhý měsíc používání. Nejnověji představila firma One Drop na 80. roční konferenci Americké asociace pro diabetes (American Diabetes Association) dlouhodobé předpovídání hodnoty A1C, krevního tlaku a tělesné hmotnosti u pacientů s diabetem, hypertenzí a prediabetem a také předpovědi rizika noční hypoglykémie u pacientů, kteří užívají trvalý monitor hladiny glukózy v krvi (CGM). Tyto předpovědi jsou založeny na stejných údajích, které pochází z modelů firmy One Drop a díky strojovému učení umožňují kvalitní předpovědi zdravotního stavu a poskytují i další cenné informace. V současné době uživatelé aplikace One Drop mohou získávat informace o předpokládané hladině glukózy v krvi až 8x za hodinu, spolu s poradenstvím v oblasti cvičení, úpravy jídelníčku a životního stylu, které se zobrazují vždy, když do aplikace One Drop nahrají předepsané údaje.

„Budování nových digitálních obchodních modelů je důležitou součástí naší podnikatelské strategie a naším cílem je aktivně utvářet budoucnost zdravotní péče," řekla Jeanne Kehren, PhD, ředitelka divize digitálních a komerčních inovací a členka řídícího výboru firmy Bayer AG pro léčiva. „Jsme přesvědčeni, že přístup založený na zpracování získaných informací umožní pacientům dosáhnout lepších výsledků, a to díky zaměření na pacienta, nikoli na jeho onemocnění. Tato nová spolupráce s firmou One Drop umožní společnosti Bayer dále urychlit svůj vstup na trh s digitální zdravotní péčí, prostřednictvím nové, integrované nabídky služeb pro pacienty."

Protože se toto chytré řešení společnosti One Drop zaměřuje na jednotlivce, pomáhá překonávat propast mezi zdravotní péčí a domácí péčí a uspokojuje potřeby všech hráčů na trhu, od poskytovatelů zdravotní péče, kteří chtějí zlepšit péči o pacienta, přes výrobce, kteří chtějí maximalizovat produktivitu svých zařízení, až po plátce zdravotní péče, kteří chtějí zlepšit zdravotní péči a přitom snížit náklady na její poskytování.

O společnosti One Drop

One Drop se snaží zlepšit zdravotní péči díky využívání nejnovějších klinických informací, behaviorální vědy a moderních technologií umělé inteligence, s cílem zlepšovat život pacientů s chronickým onemocněním na celém světě. Digitální platforma firmy One Drop je funkční řešení, ověřené v souladu se zásadami medicíny založené na důkazech, které pacientům nabízí personalizované služby, zlepšují zdravotní péči a pomáhají snížit náklady pro pojišťovny, zaměstnavatele i poskytovatele zdravotní péče. Produkty a služby firmy One Drop si můžete zakoupit jako cenami ověnčené aplikace (pro systémy iOS a Android), a to na webových stránkách https://onedrop.today, Walmart, Amazon, BestBuy, Apple Store nebo na CVS.

Pokud máte zájem dozvědět se více o tom, jak můžeme i vaší organizaci pomoci snížit náklady na zdravotní péči, kontaktuje nás na této e-mailové adrese: [email protected].

O společnosti Bayer

Bayer je nadnárodní společnost, která se zabývá zdravotnictvím a výživou. Naše produkty a služby pomáhají lidem překonávat ty nejpalčivější problémy spojené se stárnutím a přibývajícím počtem obyvatel na naší planetě. Navíc se snažíme vytvářet hodnoty prostřednictvím inovací a růstu. Firma Bayer dodržuje zásady trvale udržitelného rozvoje a značka Bayer je synonymem pro důvěru, spolehlivost a kvalitu na celém světě. Za daňový rok 2019 skupina zaměstnávala zhruba 104 tisíc lidí a dosáhla tržeb ve výši 43,5 miliardy euro. Kapitálové výdaje společnosti za stejné období dosáhly částky 2,9 miliardy euro a náklady na výzkum a vývoj dosáhly 5,3 miliardy eur. Více informací najdete na webové stránce www.bayer.com

Více informací najdete na webové stránce www.pharma.bayer.com

