One Drop anuncia una financiación de casi 100 millones de dólares por Bayer

El nuevo acuerdo demuestra el compromiso de Bayer con su alianza con One Drop y la visión de One Drop de autocuidado basado en datos, eficiente y personalizado como el futuro de la gestión de las condiciones crónicas. La solución ganadora de One Drop está impulsada por datos, basándose en los más de 13 billones de puntos de datos de salud de usuarios que han descargado One Drop más de tres millones de veces. Esta plataforma basada en datos permite tomar predicciones de salud a través de una experiencia centrada en el usuario que ofrece las intervenciones adecuadas en los momentos adecuados.

Mientras One Drop apoya actualmente a las personas en el tratamiento de la diabetes, prediabetes, alta presión sanguínea, colesterol alto o cualquier combinación de estas condiciones, los 64 millones de dólares de Bayer en compromisos de desarrollo y posibles hitos comerciales ayudarán a expandir la solución líder en la industria de One Drop a las áreas de foco de Bayer, p.ej., cardiología, oncología y salud femenina. La arquitectura modular de la solución de One Drop permitirá la expansión en las nuevas áreas terapéuticas. En lugar de tratar las condiciones individuales, la experiencia de autocuidado de One Drop apoyará todas las condiciones que una persona puede estar gestionando, ofreciendo un enfoque completo de esa persona que genera resultados sostenibles.

"Para ofrecer mejor resultados sanitarios y ahorros en los costes a nivel de la población, debemos centrarnos en cada persona", dijo Jeff Dachis, consejero delegado y fundador. "One Drop ofrece un programa de transformación sanitaria personalizado que se conecta dinámicamente con sus necesidades y conductas cada día, empoderando a cada persona a obtener el mejor resultado sanitario posible. En contraste, otras plataformas que carecen de nuestra riqueza de datos y motor predictivo siguen centrándose en la telemedicina y control remoto, reaccionando a problemas que ya se han producido y ofreciendo un modelo igual para todos que funciona para algunos, pero falla para la mayoría".

La plataforma de salud digital de One Drop ha estado disponible para consumidores, empleadores, aseguradores y proveedores de salud desde 2016, y su efectividad se ha confirmado por más de 20 estudios revisados por homólogos que demuestran importantes mejoras en el control glucémico entre personas que viven con diabetes en tan solo un mes. Más recientemente, en la 80 edición de las sesiones científicas anuales de la American Diabetes Association, One Drop presentó predicciones de la presión sanguínea A1C a largo plazo y resultados de peso para personas con diabetes, hipertensión así como predicciones de hipoglucemia durante la noche para usuarios de control de la glucosa continuo (CGM). Estas predicciones están impulsadas por los mismos datos de la población encuestada, que dirigen los modelos de aprendizaje basado en máquina detrás de las predicciones y perspectivas de salud de One Drop. Actualmente, los usuarios de One Drop pueden recibir previsiones de glucosa cada ocho horas, junto con asesoramiento en tiempo real para hacer ejercicio, dieta, ajustes en el estilo de vida; y cada día registran datos en la app One Drop.

"Crear modelos empresariales digitales es un elemento clave de nuestra estrategia comercial con la ambición de determinar activamente el futuro del cuidado de la salud", dijo Jeanne Kehren, PhD, responsable de Innovación Digital y Comercial y miembro del Comité Ejecutivo Farmacéutico de Bayer AG. "Estamos convencidos de que un enfoque orientado a los datos empoderará a los pacientes para ofrecer mejores resultados para sí mismos y devolverá la persona, no la enfermedad, como punto de enfoque. La nueva colaboración con One Drop permite a Bayer agilizar su evolución hacia un negocio de salud digital y lidera el camino para nuevas ofertas de servicio de cuidado al paciente integrado".

Centrándose en la persona, la solución inteligente de One Drop une la milla final entre salud y autocuidado cubriendo las necesidades de las partes en la industria, desde el proveedor que desea un cuidado al paciente mejorado, al fabricante que quiere maximizar la efectividad, y finalmente a los contribuyentes que buscan mejorar los resultados y reducir los costes sanitarios.

Acerca de One Drop

One Drop resideña lo posible aprovechando la capacidad de la ciencia clínica, la ciencia conductual y la IA avanzada para transformar la vida de personas con condiciones crónicas en todo el mundo. Basada en la evidencia y efectiva clínicamente, la plataforma de salud digital de One Drop ofrece planes de asesoramiento y transformación de la salud personalizados que promueven cambios hacia una conducta positiva e impulsan resultados para todas las personas, mientras reducen los costes para sus aseguradores, empleadores y proveedores de salud. Los productos y servicios de One Drop pueden adquirirse en la reconocida app de One Drop (iOS y Android) y en https://onedrop.today , Walmart , Amazon , BestBuy , la Apple Store y CVS.

Para más información sobre cómo ayudar a su organización a reducir el coste del cuidado, contacte con [email protected] .

Acerca de Bayer

Bayer es una empresa global con competencias principales en los campos de las ciencias de la vida de la salud y la nutrición. Sus productos y servicios están diseñados para beneficiar a personas apoyando los esfuerzos por superar los grandes retos que supone una población global cada vez más numerosa y envejecida. Al mismo tiempo, el Grupo busca aumentar su capacidad de ganancia y crear valor mediante la innovación y crecimiento. Bayer se compromete con los principios de desarrollo sostenible y la marca Bayer supone confianza, fiabilidad y calidad en todo el mundo. En el año 2019, el Grupo empleó en torno a 104.000 personas y tuvo unas ventas de 43.500 millones de euros. Los gastos de capital ascendieron a 2,9 billones de euros y los gastos de I+D ascendieron a 5,3 billones de euros. Para más información, visite www.bayer.com

Más información en www.pharma.bayer.com

SOURCE One Drop